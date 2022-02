Monet vauvat syntyivät keskosina torstaiaamuna, kun stressi käynnisti synnytykset liian aikaisin, kauniin tyttövauvan synnyttänyt asianajaja Svetlana Mitskevytš kertoo HS:lle.

Kiova.

Venäjän hyökkäys Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan alkoi torstaina aamuyöllä noin kahden aikaan, ja ensimmäisten räjähdysten kaikuessa kodin ikkunoiden takaa Svetlana Mitskevytšille tunsi tutut supistukset.

Ne kertoivat 38-vuotiaalle asianajajalle, että perheen toinen lapsi oli syntymässä. Mutta missä tuoda lapsi maailmaan, kun täysimittainen hyökkäys oli juuri alkanut?

”Tämä on uusi talo, jossa ei ole kunnon pommisuojaa, sillä rakennukset on tehty rauhan aikoja varten. Paras mitä ensiksi keksimme oli suojautua taloyhtiön parkkihalliin”, hän kertoo kotonaan HS:lle.

Parkkihallista hän soitti naapureille. Oliko taloyhtiössä lääkäriä?

”Yksi Donbasin alueelta evakuoitunut kirurgi löytyi, mutta hän ei tiennyt synnyttämisestä mitään. Hän alkoi opiskella nettivideolta miten lääkäri synnytyksessä toimii.”

Se ei näyttänyt kovin vakuuttavalta, kun supistukset tihentyivät. Oli pakko valita huonoista ratkaisuista vähiten pelottava. Synnyttäisikö hän parkkihallissa? Vai autossa matkalla sairaalaan? Vai päästäisiinkö perille sairaalaan, jos heti yritettäisiin?

”Meiltä on yleensä vain kymmenen minuutin ajomatka sairaalaan, mutta nyt oli ilmahälytys. Aamuneljän aikaan päätimme yrittää, kun kätilö kertoi, että meitä odotetaan sairaalassa.”

He pääsivät perille ajoissa. Ihana Mija-tytär syntyi tunti sairaalaan pääsyn jälkeen noin aamuviideltä.

”Sain vauvani tuli maailmaan asiallisissa sairaalaolosuhteissa ja asiallisessa hoidossa. Mutta ikkunan takaa kuului yhä räjähdysten ääniä. Onneksi aviomieheni Igor oli mukana ja pidimme toisimme kädestä.”

Vastasyntynyt Mija pääsi perheensä kanssa kotiin alle 24 tuntia synnytyksestä.

Ilmahälytykset ja pommitukset jatkuivat. Pian Svetlanaa pyydettiin kävelemään tyttären kanssa seitsemän kerrosta alas sairaalan pommisuojaan, koska hissiä ei saanut käyttää.

”Olin täynnä adrenaliinia ja jalkani kantoivat minua. Sain sängyn pommisuojassa, koska olin juuri synnyttänyt. Monet muut makasivat matoilla.”

Hän ei ollut yksin. Stressi ja hätä käynnisti kymmeniä synnytyksiä – ja monia niistä vaarallisen aikaisin.

”Itkin, kun näin keskoslapsia, joiden pää oli omenaa pienempi ja jotka olivat syntyneet vain noin 30 raskausviikon jälkeen. Piskuisiin vartaloihin kiinnitettiin sinä yönä niin monia johtoja ja putkia.”

Svetlanalla oli laskettuun aikaan vain kaksi viikkoa Mijan syntyessä. Hän tiesi sen olevan raskausviikkojen määrän suhteen turvallista.

”Minä en ole sankarillinen vaan he, jotka jaksoivat raahautua pommisuojaan seitsemän kerrosta alaspäin paljon pahemmassa kunnossa. Yksi nainen ja hänen aviomiehensä kuljetti sillä tavalla juuri syntyneitä kaksosia! Ja monet jäivät seitsemänteen kerrokseen, koska heitä ei vain voinut siirtää.”

Synnytyksiä tapahtui tietysti myös pommisuojan poikkeusoloissa. Ilmahälytyksen ja räjähdysten vuoksi seitsemännen kerroksen synnytyssaleihin ei ollut useinkaan paluuta.

Tilanne oli ja on Kiovassa hirvittävä. Mutta Mijan syntymän aamuna Svetlana-äiti ei kuullut yhdenkään keskoslapsen kuolleen synnytyksen yhteydessä.

”Lääkärit ja hoitajat ovat sankareita. He toimivat uskomattoman hyvin kammottavissa olosuhteissa.”

Ukrainassa on tapana, että vastasyntynyt ja äiti pidetään mieluusti noin kolme vuorokautta sairaalassa. Nyt siihen ei ollut mahdollisuutta.

”Uusia synnyttäjiä virtasi sisään ja itkin nähdessäni heidät. Osa heistäkin joutuu ilmahälytyksen aikaan synnyttämään lapsensa pommisuojassa. Annoimme mielellämme paikkamme uusille tulijoille. Sitä paitsi 8-vuotias poikamme oli pysynyt kotona ja tarvitsi meitä.”

Niinpä Svetlana, hänen it-alalla työskentelevä aviomiehensä Igor sekä vastasyntynyt Mija palasivat perheen kotiin alle 24 tuntia synnytyksestä.

Silloin oli koettu jo toinen pommitusten yö. Ja sitten kolmas perjantai-illasta lauantaiaamuun.

”Perjantai-iltana lähdimme parkkihalliin, kun ilmahälytys tuli iltakahdeksalta. Pääsimme välillä asunnolle, mutta seuraava ilmahälytys vei perheemme parkkihalliin viideksi tunniksi.”

Väsymyksestä huolimatta perhe jaksaa ottaa HS:n ystävällisesti vastaan lauantaina kauniissa kodissaan kaupungin etelälaidalla.

Svetlana hehkuu äitiyden onnea ja vähän yli kaksi vuorokautta vanha Mija imee ahnaasti äidinmaitoa myös kesken haastattelun. Perheen isä Igor myhäilee ylpeästi ja helpottuneena makuuhuoneen ovella.

Kun vauva rauhoittuu rintaruokinnan jälkeen, äiti kertoi tapahtuneesta tiivistelmän myös HS:n videolle äidinkielellään ukrainaksi.

Se on hänen tunnekielensä, ja sanoma nostaa palan kurkkuun niin tuoreelle äidille kuin toimittajalle ja valokuvaajalle.

Mija-vauva ottaa päiväunet ja hänen asianajaja-äitinsä Svetlana ryhtyy artikuloimaan tilanteesta tavalla, joka tekisi vaikutuksen oikeussalissakin.

”Olemme vahva kansa. Minä pystyin tähän synnytykseen. Mutta minulla on kysymys venäläisille äideille: oletteko te valmiit synnyttämään sota-ajan lapsenne kellareissa? Sillä sellaista sota on. Sota, jonka Venäjä aloitti.”

”Ja minulla on viesti koko maailmalle: voitteko antaa anteeksi itsellenne jos olette nyt välipitämättömiä ettekä auta konkreettisesti, kun Ukraina on hyökkäyksen alla ja äidit joutuvat synnyttämään lapsensa kellareissa?”

Hänellä on konkreettiset ehdotukset kansainväliselle yhteisölle.

”Sulkekaa Ukrainan ilmatila. Estäkää venäläisiä hävittäjiä pääsemästä maahamme. Ja sulkekaa Venäjä välittömästi maksuliikennejärjestelmä Swiftin ulkopuolelle.”

Svetlana Mitskevytš on hankkinut tyttövauvalleen jo mekkoja.

Sota kuitenkin jatkuu laajempana kuin osattiin odottaa. Venäjän presidentti Vladimir Putin ei halunnutkaan vain hivuttaa tukemiensa ja ”itsenäisiksi” tunnustamiensa separatistialueiden rajoja lännemmäksi Luhanskissa ja Donetskissa.

69-vuotias itsevaltainen presidentti haluaa murskata koko Ukrainan määräämällä nuoret venäläismiehet hengenvaaralliseen hyökkäykseen pohjoisesta, idästä ja etelästä ja usuttamalla heidät pommittamaan ukrainalaisia sotilaita, lapsia, äitejä ja isiä Kiovasta Lviviin ja Harkovasta Mariupoliin.

”Venäjällä on vaikeat olosuhteet, koska mielenosoittajat heitetään vankilaan. Mutta Venäjällä kaikki eivät tiedä, mitä hirvittävyyksiä nyt tapahtuu. Heidän on saatava tietää. Ja heidän on tähän tietoon reagoitava, jos he haluavat kunnioittaa ihmisyyttään.”

Lauantai-ilta pimenee. Pimeys tarkoittanee jälleen uusia ilmahälytyksiä ja tälle perheelle uusia kiirehtimisiä taloyhtiön parkkihalliin.

”Pelkäämme taistelujen lähestyvän tätäkin kaupunginosaa”, Svetlana sanoo.

”Mutta voimme vain odottaa. Emme voi paetakaan.”

Yli satatuhatta ukrainalaista päätti kuitenkin paeta länteen ja pääsi Nato-maa Puolaan jo torstain ja perjantain aikana. Osa lähti evakkoon Moldovan ja Unkarin puolelle.

”Mutta meille pako ei ole vaihtoehto. Ruuhkat Kiovasta länteen ovat valtavia emmekä voi jäädä myöskään tiesuluille tuntikausiksi vastasyntyneen Mijan kanssa. Lisäksi meillä on pieni auto emmekä haluaisi jättää omia vanhempiamme ilman apua”, Svetlana sanoo.

Vakavasta tilanteesta huolimatta Svetlana-äidin katse muuttuu jälleen lempeäksi, kun Mija-vauva herää.

”Eikö hän ole ihmeellinen! Haluaisin suudella niiden lääkärien ja hoitajien käsiä, jotka auttoivat Mijan maailmaan. Heidän kätensä pelastavat ihmishenkiä!”