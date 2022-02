Ukraina kaipaa kovasti sankareita, ja sellaisiksi on esitetty taitavaa hävittäjä­lentäjää ja Käärme­saaren puolustajia – tarinoiden toden­peräisyyttä on vaikea vahvistaa

Sankarin viittaa on sovitettu niin sotilaiden, poliitikkojen kuin siviilienkin harteille. HS kokosi Ukrainan vastarinnan symboleiksi nousseita tarinoita.

Sekä Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin että Käärmesaaren rajavartijoiden harteille on soviteltu sankarin viittaa.

Sodassa kaivataan sankareita. Pian sen jälkeen kun Venäjä torstaina hyökkäsi Ukrainaan, sosiaalisessa mediassa alettiin jakaa tarinoita urheista ukrainalaisista.

Suurin osa tarinoista leviää kuitenkin vahvistamattomina.

Esimerkiksi Käärmesaaren puolustajista ja voitokkaasta hävittäjälentäjästä on jo tehty Ukrainan sodan sankareita, vaikka varmuutta tapahtumien todenperäisyydestä ei ole.

Keitä on esitetty Ukrainan vastarinnan symboleiksi? Ja kuinka totta tarinat ovat?

Käärmesaaren sotilaat

Perjantaina otsikoihin nousi tarina ukrainalaisen Käärmesaaren rajavartijoista ja sotilaista, joiden kerrottiin haistatelleen venäläisille sotalaivoille ennen kuolemaansa. Samalla kerrottiin, että kaikille kuolleille myönnetään postuumisti Ukrainan sankari -mitali.

Väitetyssä keskustelussa, jonka muun muassa ukrainalainen verkkolehti Ukrajinska Pravda julkaisi, rajavartija sanoi radiopuhelimeen:

”Venäläinen sotalaiva, haista vittu!”

Rajavartijan väitettyjä viimeisiä sanoja on ehditty jo painaa muun muassa t-paitoihin.

Tarinan aitoudesta ei kuitenkaan ole varmuutta. Tuoreiden väitteiden mukaan sotilaat saattavat olla yhä hengissä ja sotavankeina Venäjän miehittämässä kaupungissa, kertoo esimerkiksi brittilehti The Guardian.

Mustallamerellä sijaitseva Käärmesaari kuvattuna tammikuussa 2014.

Poliitikot

Sankarin viittaa on soviteltu myös ukrainalais­poliitikkojen harteille, etenkin presidentti Volodymyr Zelenskyin. Hän on pelottomalla esiintymisellään antanut monien silmissä kasvot vastarinnalle.

Zelenskyi johtaa taistelua venäläisten piirittämästä Kiovasta. Hän on sosiaalisessa mediassa jakamillaan videoilla ilmoittanut, ettei aio paeta.

Presidentti on jättänyt puvuntakin vaatekaappiin ja puhuu kansalle Kiovan kaduilta yllään Ukrainan puolustusvoimien vaatekerrastoa.

Esimerkiksi saksalainen Deutsche Welle kutsuu koomikosta sota-ajan presidentiksi noussutta Zelenskyitä kansallissankariksi.

Lue lisää: Ukraina hyödyntää Venäjän oppeja informaatio­psykologisesta sodasta paremmin kuin Venäjä itse – Presidentti Zelenskyi vetoaa taitavasti ihmisten tunteisiin

Lue lisää: Volodymyr Zelenskyi näyttää Vladimir Putinille, millaista on todellinen rohkeus

Muutkin poliitikot ja julkisuuden henkilöt ovat jääneet puolustamaan pääkaupunkia ja saaneet osakseen suitsutusta.

Kiovan pormestari, entinen nyrkkeilyn raskaan sarjan maailmanmestari Vitali Klytško ilmoittautui taistelemaan Ukrainan riveissä. Myös pormestarin veli Volodymyr Klytško, entinen nyrkkeilijä hänkin, kertoi tarttuvansa aseisiin. Aiheesta uutisoi esimerkiksi yhdysvaltalaiskanava CNN.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vetosi eurooppalaisiin puheessaan 25. helmikuuta.

Kiovan haamu

Yksi uskomattomammista sankaritarinoista on kertomus ukrainalaisesta hävittäjälentäjästä ”Kiovan haamusta”, jonka väitetään ampuneen alas kuusi venäläiskonetta torstaina.

Määrä on merkittävä, ja sosiaalisessa mediassa ”Kiovan haamua” on kutsuttu jo ensimmäiseksi hävittäjä-ässäksi sitten toisen maailmansodan. Hävittäjä-ässä tarkoittaa lentäjää, joka on saanut vähintään viisi ilmavoittoa.

Ilmavoitolle ei ole yksiselitteistä määritelmää, mutta sillä voidaan tarkoittaa esimerkiksi alasammuttua vihollisen konetta.

Ukrainan entinen presidentti Petro Porošenko twiittasi perjantaina kuvan lentäjästä ja väitti, että kyseessä on ”Kiovan haamu”. Hän kirjoitti Ukrainan voittavan sodan ”näin voimakkaiden puolustajien” avulla.

Sankarilentäjän olemassaoloa ei kuitenkaan ole voitu vahvistaa.

Porošenkon jakamassa kuvassa esiintyvää sotilasta on suojavarusteiden vuoksi mahdotonta tunnistaa, eivätkä esimerkiksi Ukrainan viranomaiset ole vahvistaneet sotasankarin olemassa­oloa.

Auringonkukan­siemeniä sotilaille

Myös siviilejä on nostettu sankarin asemaan. Esimerkiksi video ukrainalaisesta naisesta uhmaamassa venäläistä sotilasta levisi Twitterissä torstaina.

Videolla nainen lähestyy sotilaita ja kysyy, miksi he ovat tulleet Ukrainaan. Hän tarjoaa sotilaille auringonkukan­siemeniä ja kehottaa heitä laittamaan ne taskuihinsa, jotta heidän ruumiistaan kasvaisi myöhemmin kukkia.

Auringonkukka on Ukrainan kansalliskukka.

UkraineWorld-nimisen käyttäjän video on saanut Twitterissä lähes 200 000 tykkäystä. Tiliä ylläpitää ukrainalainen uutismedia Internews Ukraine. Myös muun muassa BBC News julkaisi videon.