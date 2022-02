Wólka Pełkińska

Syrjäisessä kylässä itäisessä Puolassa tiet ovat hiljaisia. Kanat tonkivat maata. Talojen pihoissa on ristejä ja Neitsyt Marian patsaita.

Ilmassa leijuu vahva hiilen, risujen ja roskien katku. Niitä poltetaan lämmitysuuneissa.

Astumme sisään pienen talon keittiöön, jossa tuoksuu mausteinen ruoka.

”En pidä ruuanlaitosta, mutta se on nyt vähintä mitä voin tehdä”, pakistanilainen Hassan Habib sanoo nauraen.

22-vuotias Habib opiskeli Kiovassa ilmailu- ja avaruustekniikkaa ja hänen 23-vuotias vaimonsa Valentina hammaslääkäriksi. Opintoja pitää jatkaa jossain muualla.

”Elämässämme on nyt uusi alku.”

He hätämajoittuvat puolalaisessa perheessä. Niin tekee nyt moni muukin Ukrainasta tullut pakolainen.

Valentina on hiljainen ja vakava. Hän on jatkuvasti puhelimella yhteydessä ukrainalaiseen kotikyläänsä.

Tapaamisemme aikana hänen äitinsä soittaa metsästä, minne on paennut kylään hyökänneitä venäläisiä.

Kun Valentina ei ole puhelimessa, hän rukoilee.

Habib näyttää puhelimesta kuvia tarroista, joita hänen lankonsa Ukrainassa on nähnyt. Niitä on ainakin kahdenlaisia: pimeässä hohtavia ja sellaisia, joissa on pieniä paikantimia. Habibin mukaan Venäjän maajoukot etenevät kylästä kylään ja merkitsevät kohteita kuten Ukrainan sotakalustoa tarroilla. Kun sotilaat ovat poistuneet, kalustoa tuhotaan raketeilla.

Pariskunta puhuu puhelimessa Valentinan Ukrainaan jääneelle perheelle.

Ruoka hautuu liedellä. Habib alkaa kertoa pakomatkastaan. Puhe jatkuu katkeamatta lähes tunnin.

Ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan televisiossa ja Instagramissa annettiin ohjeita. ”Jos jotain pahaa tapahtuu, pakatkaa laukkuihinne nämä asiat: veitsi, laastaria, huopa, paperia, lämpimät vaatteet, jätesäkki sateen varalta, purkkiruokaa.”

Kehotukset vaikuttivat teoreettisilta.

”Meille kerrottiin epäsuoraan, että sota on alkamassa.”

Torstaina aamuyöstä pariskunta heräsi talon tärinään ja räjähdyksiin kuten niin moni muukin Kiovassa.

"Vaimoni sanoi, että kyse on varmaan Ukrainan armeijan harjoituksista. Olen kuullut kotimaassani armeijan harjoitusten ääntä. Sanoin, että ei, nämä ovat isompia pommeja."

Seitsemännen kerroksen asuntonsa ikkunasta he näkivät kolme mustaa savupatsasta.

Habib työskenteli Kiovassa taksinkuljettajana. Pian räjähdysten jälkeen taksin omistaja soitti tarvitsevansa auton viedäkseen omat lapsensa pois maasta.

Alkoi nopea pakkaaminen. Yksi vaatekerta, kaikki dokumentit, päälle talvivaatteet. Habib herätti ystävänsä, jonka autolla he pääsivät matkaan.

Radion ohjeita seuraten he lähtivät ajamaan kohti Lvivia ja Puolan rajaa. Automatka katkesi tiehen osuneeseen ammukseen, joka räjähti Habibin mukaan korkeintaan 200 metrin päähän autosta. Auto meni rikki. Habibin korvat soivat. Liftaten ja bussilla, suostutellen ja taistellen kyydeistä, hän pääsi jatkamaan matkaa vaimonsa kanssa.

Habib kertoo, että hänen vaimonsa kuuli perheenjäsenilleen soittaessaan, että linjoilla oli muitakin. "Da, da", kuului puhelimen kaiuttimesta vieraalla äänellä. Sama tapahtui pari, kolme kertaa.

Samoja kokemuksia on hänen mukaansa muillakin. Välillä linjoilla jopa kysyttiin suoraan, näkyykö lähistöllä Ukrainan armeijan kalustoa. Habibin mukaan Venäjä hankkii tietoa Ukrainan armeijan liikkeistä käyttämällä pakolaisten puhelinten sijaintietoja ja kuuntelemalla puheluita.

Vasta lauantaina Ukrainan parlamentti kehotti ihmisiä laittamaan sijaintitiedot pois päältä puhelimista.

Lähdöstä kului 20 tuntia, että pariskunta oli Puolan rajalla, ja siitä kului vielä yli kymmenen tuntia, kunnes he olivat Puolassa.

He tulivat rajan yli kävellen, ja se oli pakomatkan pahin osuus.

Tunnelma oli aggressiivinen, rajajonossa tapeltiin paikoista. Oli kylmä.

Habib kertoo joutuneensa jonossa riitaan ukrainalaisia tyttöjä ahdistelleen pohjoisafrikkalaisen porukan kanssa.

Ennen kahdeksaa perjantaiaamuna tungoksessa seisseet ihmiset menivät paniikkiin. Sen aiheuttivat kuvat ja videot hyökkäyksistä. Ihmiset seurasivat Telegram-kanavia, joissa jaettiin tietoja Venäjän hyökkäyksistä ja taisteluista Ukrainassa.

Kun Habib saapui rajalle, oli pakolaisaallon toinen päivä. Silloin monet saivat vasta rajalla tietää, että 18–60-vuotiaat miehet eivät saa lähteä maasta. Monille perheille se oli šokki. Osa naisista kääntyi miestensä mukana takaisin Ukrainaan. Kotimaan jättäminen ilman puolisoa pelotti liikaa.

"Ukrainan presidentti on sanonut, että jos talo on tyhjä, joku voi asettua siihen asumaan", Habib sanoo.

Hän näki, kuinka vauvoja kantavat naiset jättivät ainoan laukkunsa, jotta saivat lapsensa kannettua. Kiivas ihmisjoukko työnsi edessä olevia. Jotkut puristuivat aitoja vasten. Lapset huusivat. Ainoa vaatekerta kastui sateessa.

He joutuivat vaihtamaan rajanylityspaikkaa monta kertaa ennen kuin lopulta löytyi sellainen, josta kansainvälisiä opiskelijoita päästettiin eteenpäin.

Rajavartijat olivat tylyjä. Habibia yritettiin patistaa sotimaan, vaikkei hän ole ukrainalainen.

"Emme juoneet pisaraakaan vettä koko jonotusaikana, koska olisi pitänyt mennä vessaan ja paikka jonossa olisi mennyt", Habib kertoo. Mitään oikeita vessoja ei tietenkään ollutkaan.

Valentina halaa Barbara Szozotkoita, jonka kotona pariskunta hätämajoittuu.

Olo oli saman tien turvallinen, kun pariskunta vihdoin pääsi rajan yli Medykan raja-asemalla.

Mutta kun Valentina soitti hyvät uutiset kotiin, puhelimesta kuului itkua. Venäläiset sotilaat olivat ryöstäneet vanhempien kotikylän kaupat tyhjäksi ruuasta. Perhe söi syksyllä tehtyjä säilykkeitä, vaikka oli vasta toinen hyökkäyspäivä.

Puolassa pariskuntaa vastassa oli auttajia, jotka kysyivät, mihin he haluavat – mikä heidän suunnitelmansa on. Selviytyminen, Habib vastasi.

Hän häkeltyi ihmisten avuntarjouksista. Oli Maksim-niminen mies, joka tuli halaamaan ja sanoi Habibille: "Luojan kiitos, veljeni, että olet nyt täällä".

"Silloin minä sulin", hän kertoo. Kyyneleet tulivat ensimmäistä kertaa.

Oli myös ystävällinen poliisi, joka ohjasi Pawel-nimisen miehen luo, joka puolestaan ohjasi eteenpäin rautatieaseman pakolaiskeskukseen.

Ilmaisia kyytejä oli tarjolla Varsovaan, Krakovaan ja muihin Puolan kaupunkeihin. Habib sanoi, että voisi mennä vaimoineen pienelle paikkakunnalle, jotta mukana olevat vähät rahat riittävät mahdollisimman pitkään.

Sitten tuli mies nimeltä Marcin. Hän tarjosi heille omaa kotiaan.

Hassan Habib ja Barbara Szozotkoi söivät illallista Szozotkoin perheen keittiössä.

Ja täällä he nyt ovat. Habibin valmistama mausteinen pakistanilaisateria on syöty.

Marcin ei ole kotona, sillä hän on ostamassa vaatteita uusille tulijoille. Sitten hän jakaa niitä kouluille, joissa pakolaisia on majoittuneina.

Marcinin puoliso Barbara Szozotkoi tarjoaa luumupiirasta ja kirsikkakompottia. Hän kertoo, että hänen miehensä oli vaikea löytää asemalta ihmisiä, jotka tarttuisivat avuntarjoukseen. Se johtui siitä, että suurin osa tulijoista oli naisia ja lapsia. He eivät uskaltaneet lähteä vieraan miehen kyytiin.

Szozotkoi on katolinen. Messuun hän ei ehdi ainakaan tänä viikonloppuna. Lapsia pitää kuskata yksin harrastuksiin miehen ollessa avustuskentällä.

Habib on muslimi. Saman katon alla eri uskonnoilla ei ole mitään väliä.

”Olemme kaikki ihmisiä”, Habib sanoo.

Hassan Habib kertoo pariskunnan pakomatkasta.

Pakolaiskriisi on vasta alkamassa. Puolaan on tullut päivä päivältä enemmän Ukrainan sotaa pakenevia, lauantain tietojen mukaan yli 115 000.

Selvää on, että kaikki eivät pääse matkaan vaikka haluaisivat, mutta pakolaisvirta jatkuu. Puolan lisäksi Unkarin, Slovakian, Moldovan ja Romanian rajan yli pakenee ihmisiä Ukrainasta.

Kuinka kauan pariskunta asuu täällä, ja mihin he menevät seuraavaksi? Sitä Habib alkaa selvittää heti arkena.

Jos palaisi Pakistaniin, Ukrainassa tehtyjä opintoja ei hyväksyttäisi. Saksa ja Itävalta kiinnostavat, Habib kertoo. Saksan opinnot pariskunta aloitti jo Ukrainassa.

Juuri nyt hän ei tiedä omasta tilanteestaan mitään muuta kuin sen, että hän on vaimonsa kanssa turvassa.