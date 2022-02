Kiovassa olevan HS:n kuvajournalistin mukaan sisäinen turvallisuus on kärjistynyt kaupungissa ja ihmiset ovat väsyneitä sekä peloissaan.

Kuvajournalisti Niklas Meltio liikkui lauantaina Kiovan luoteispuolella eri kaupunginosissa. Iskuja on lauantaina tullut myös siviilialueille ja palokunta on sammutellut paloja. Ruuan saaminen kaupungissa on hänen mukaansa vaikeutunut ja monet kaupat ovat kiinni.

Kiovassa varautuminen on nostettu Meltion mukaan äärimmilleen, mistä kertovat muun muassa lauantaina kello viideltä päivällä voimaan tullut ulkonaliikkumiskielto ja siviileille jaetut aseet.

”Aseita on nyt vähän kaikilla, eli kaikki ovat nyt taistelijoita. Toisaalta, kaikki jotka eivät kuulu paikallisiin turvallisuusryhmiin ovat potentiaalisia Venäjän kollaboraattoreita. Kaupungissa pääsee edelleen liikkumaan melko hyvin, mutta liikkumista hidastavat siviilien ylläpitämät tarkastuspisteet”, Meltio kertoo.

Solomyankassa sijaitseva koulu tarjoaa suojaa paikallisille perheille. Ihmiset ovat väsyneitä ja peloissaan.

Tim ja Oksana ovat nälissään. Oksana syöttää heidän tytärtään koulun tiloissa Solomyankassa.

Nainen suojassa koulun tiloissa Solomyankassa.

Koulun tiloissa Solomyankassa.

Asuntoon murtauduttiin Solomyankassa, Luoteis-Kiovassa. Asukkaat miettivät, mitä tehdä.

Sashan asuinrakennukseen on murtauduttu. Murtautuja on käynyt katolla, mutta onnistunut pakenemaan.

Sasha katsoo ulos ikkunasta ase kädessään.

Palomiehet sammuttavat pommituksessa syttynyttä tulipaloa.

Palomies puhuu radiopuhelimeen pommituspaikalla.

Ihmiset valmistautuvat lähtöön Solomyankassa.

Solomyankassa asuva mies.