Putinin tavoite on vaihtaa Ukrainan hallitus, mutta nukke­hallitsijan kausi kestäisi ”korkeintaan kaksi päivää”, sanoo veteraani­diplomaatti

Volodymyr Jeltšenkon mukaan ainoa ratkaisu sotaan olisi lentokieltoalueen julistaminen Ukrainan ylle, mutta siinäkin olisi valtavat riskit.

Ukrainalainen veteraanidiplomaatti Volodymyr Jeltšenko kuvattuna YK:ssa New Yorkissa vuonna 2018.

Ukrainalainen veteraanidiplomaatti ja maan entinen Washingtonin-suurlähettiläs Volodymyr Jeltšenko, 62, vastaa lauantaina illansuussa puhelimeen kotimaansa kamaralta. Jeltšenko on neuvosto­aikaisessa sanatoriossa noin 25 kilometriä Kiovan eteläpuolella.

”Nykyisin täällä lomailusta saa maksaa ihan kunnon rahat”, Jeltšenko luonnehtii lepokotia.

Taisteluiden kumu on hänen mukaansa rauhoittunut, mutta vielä aamuyhdeksältä äänimaisema oli sotaisa. Ohjus- ja raketti-iskujen ja muun tulituksen äänet kantautuivat sekä Borispilin lentokentän että Kiovan keskustan suunnasta.

”Putin on on hullu, se on varma asia”, Jeltšenko sanoo Venäjän presidentistä Vladimir Putinista ja muistelee menneitä vuosia.

Jeltšenko toimi Ukrainan Venäjän-lähettiläänä Krimin miehitykseen maaliskuuhun 2014 saakka. Hän jäi Ukrainan viimeiseksi Moskovan-suurlähettilääksi, sillä tuosta lähtien Ukrainaa on Venäjällä edustanut tilapäinen asiainhoitaja.

Ennen Washingtonin-komennusta seurasivat vielä vuodet Ukrainan YK-lähettiläänä New Yorkissa.

”En voi sanoa varsinaisesti tunteneeni Putinia mutta olin mukana kymmenissä delegaatioissa valtio­vierailuiden aikana ja keskustelin hänen kanssaan. Hän vaikutti vähän omituiselta persoonalta.”

”Nyt hänen ei pitäisi keskustella diplomaattien vaan psykiatrin kanssa. Tyhmä hän ei ole missään nimessä. Sitä oudompaa on, ettei hän ajattele lainkaan tekojensa seurauksia.”

Entinen lähettiläs uskoo Putinin ajaneen itsensä tilanteeseen, jossa hän ei enää näe omille toimilleen vaihtoehtoja.

”Hän on kuin rotta nurkassa ja silloin rotta puree. Mutta jos rotalla on ydinase, niin hän ei ole pelkkä rotta.”

Neuvosto-Ukrainassa 1981 diplomaattiuransa aloittanut Jeltšenko siirtyi Ukrainan Moskovan-lähetystön isännäksi vuonna 2010, omien sanojensa mukaan suurin toivein.

Hän kertoo matkustelleensa jatkuvasti ympäri Venäjää, puhuneensa paljon tavallisten kansalaisten kanssa ja hämmästyneensä ihmisten Ukraina-puheita.

”Olin todella yllättynyt, että aikana, jolloin kaikki tieto on internetistä saatavana, venäläiset tiesivät Ukrainasta niin vähän. Ja siitä, kuinka väärin he ymmärsivät koko Ukrainan todellisuuden.”

Jeltšenkon mukaan television esittämä kuva Ukrainasta upposi erityisesti nuoriin aikuisiin, jotka ”eivät nähneet Leniniä” eli joilla ei ollut todellista kokemusta Neuvostoliitosta.

”Heillä on internet ja he matkustelevat paljon Euroopassa ja pitkin maailmaa. Ehkä heistä suuri osa katsoi vain yhtä tai kahta television pääkanavaa, eivätkä mitkään Ukrainan asiat netissä kiinnostaneet.”

”Ei voi sanoa, että he olisivat vihanneet Ukrainaa. Heillä oli yleensä kaksi pääväitettä. Ensinnäkin, että Neuvostoliiton hajoaminen oli ukrainalaisten syytä. Ja toinen pääväite oli, että te kadutte vielä ja tulette kerjäämään pääsyä takaisin liittoon kansamme.”

Seuraava muutos Ukraina-kantojen jyrkkenemisessä tapahtui Jeltšenkon mukaan nelisen vuotta sitten, jolloin Venäjän eliitin asenteet syystä tai toisesta kovenivat.

Putin piti sotaisan linjapuheensa presidentinvaalien alla maaliskuussa 2018 ja esitteli Venäjän uudet asejärjestelmät.

Ukrainan tilanne kärjistyi marraskuussa 2018, jolloin Venäjä sieppasi kolme Ukrainan merivoimien alusta Mustallamerellä ja otti miehistöt vangiksi. Jeltšenko vertasi YK:n turvallisuusneuvostossa tapahtumia talvisodan aloittaneisiin Mainilan laukauksiin.

Nyt Jeltšenko muistelee puhelimessa aikaansa YK-lähettiläänä yhtä aikaa Sergei Lavrovin kanssa. Lavrov oli Venäjän YK-lähettiläs ennen pitkää ulkoministerikauttaan. Miehet olivat alun perin hyvää pataa keskenään.

”New Yorkin aikana puhuin paljon Lavrovin kanssa. Poltimme yhdessä tupakkaa, pelasimme jalkapalloa, joimme viskiä. Minusta tuntuu, että vielä 2014–2015 Venäjän diplomaatit olivat tapahtumista sisimmässään pahoillaan, eivät vain voineet sanoa sitä ääneen.”

”Mutta sitten vuosina 2017–2018 se kaikki muuttui. Heistä tuli vihaisempia, torjuvampia.”

Putinin tavoite on vaihtaa Ukrainan hallitus ja tavoite on ollut Jeltšenkon mukaan sama jo pitkään. Kiovan valloituksen jälkeen Venäjän on uumoiltu nostavan ”vasallivaltion” johtoon oman nukkehallitsijansa.

Mahtaisiko sellaista Ukrainasta löytyä?

”Kyllä sellaisia ihmisiä löytyy, heitä on parlamentissakin. Mutta kansalaiset eivät yksinkertaisesti hyväksyisi sellaista. Itä-Ukrainassa tavalliset ihmiset seisovat Venäjän panssareiden edessä ja kysyvät miehistöltä, että mitä täällä teette, oletteko seonneet. Nukkehallitsijan kausi kestäisi korkeintaan kaksi päivää.”

Samasta syystä neuvotteluratkaisun hakeminen on Jeltšenkon mukaan todella vaikeaa. Euroopan unioni on hänen mukaansa menetellyt periaatteessa aivan oikein mutta liian hitaasti. Aika käy muutenkin vähiin.

” ”Pidemmän päälle Ukraina on liian suuri miehitettäväksi.”

”Nato on tarjonnut paljon konkreettista tukea, aseita, lääkkeitä, rahaa. Mutta aseet eivät riitä, meillä pitäisi olla modernit asejärjestelmät jo käytössä.”

Suurin ongelma on Jeltšenkon mielestä Ukrainan huono ilmapuolustus. Sen vuoksi ainoa ratkaisu olisi lentokieltoalueen julistaminen Ukrainan ylle.

”Se päätös pitäisi tehdä päivissä, ei viikoissa. Lentokieltoalue, aivan kuten Bosniassa, Irakissa ja Libyassa tehtiin. Mutta ymmärrän riskin, ennemmin tai myöhemmin päätös johtaisi Venäjän ja Naton ilmavoimien yhteenottoon, jonka seuraukset olisivat tuhoisat.”

”Mutta pidemmän päälle Ukraina on liian suuri miehitettäväksi. Koko alueen hallintaan tarvittaisiin kaksi tai kolme miljoonaa sotilasta, edes puolen miljoonan sotilaan armeija ei siihen riitä. Se on mahdoton tehtävä.”

Jeltšenkon mukaan vastarintataistelijat jatkavat joka tapauksessa taistelua kaduilla ja metsissä. Sellaista tapahtuu jo nyt.

”Valko-Venäjän rajan lähellä kyläläiset pysäyttivät Venäjän panssareita heittämällä Molotovin cocktaileja omista ikkunoistaan. Näky oli kuin jossain toista maailmansotaa käsittelevästä elokuvasta.”