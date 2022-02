”Kyllä siviilien puolustustahto kaupunkisotaa hillitsee”, arvioi EU:n siviilikriisinhallintaoperaatiota johtanut Antti Hartikainen – samalla hän varoittaa siviilien ja sotilaiden roolin sekoittumisen seurauksista.

Kiova

Pitkä jono kiemurteli lauantaina Ukrainan pääkaupungissa poliisiaseman ovelle. Kymmenet miehet ja jokunen nainen keskustelivat hiljaa ja odottivat kärsivällisesti pääsyä sisään. Luvassa oli jokaisella oma rynnäkkökivääri.

Kyseessä on aluepuolustusjoukkojen liikekannallepano ja paikalla oli niin köyhiä kuin rikkaitakin.

”Naiset ja lapset on viety Kiovan ulkopuolelle ja miehet ovat palanneet takaisin, jotta voimme olla hyödyksi”, jonossa seisova Dmitri Studžinski, 40, sanoi.

Siisteihin ja keskimääräistä kalliimman näköisiin vaatteisiin pukeutunut Studžinski on paitsi it-firman toimitusjohtaja myös reservin kapteeni.

It-firman toimitusjohtaja Dmitri Studžinski ja vaimonsa Olena Studžinska jonottivat Kiovan keskustassa aseita.

”Odotamme saavamme aseita puolustaaksemme itseämme Venäjän hyökkäystä vastaan”, hän jatkoi.

Studžinskin vieressä seisoi vaimo Oleana Studžinska, 35, samoissa aikeissa.

”Minäkin haluan olla hyödyksi. En halua lähteä maasta”, Oleana Studžinska sanoi.

Dmitri vahvisti, että pariskunnalla ei ole mitään aikeita lähteä pakolaisiksi.

”Olisi helppo kääntyä ja lähteä pois, mutta sitten sinulla ei olisi enää kotia.”

Kiovan keskustassa reserviläiset jonottivat aseita. Hallitus on jakanut yli 25 000 rynnäkkökivääriä halukkaille Kiovassa.

Toimiston edessä oli jatkuvasti liikehdintää, kun pakettiautoja täynnä miehiä tuli ja meni. Kuskin kanssa vaihdettiin tietoja: jossain oli kuulemma nähty venäläinen tiedustelupanssari.

Monet jonottajista olivat jo kietaisset käsivarteensa keltaisen nauhan. Vangiksi otetuista venäläissotilaista julkaistuissa kuvissa näillä on ollut käsivarsissaan punaiset nauhat.

Aluepuolustusjoukkojen miehiä näkyy ympäri Kiovaa. Ryhmät näyttävät hyvin varustelluilta, mutta liikkuvat siviiliautoilla, yksityisillä maastureilla ja pakettiautoilla.

Dmitri Studžinski kertoi johtavansa amerikkalaisen it-yrityksen toimintoja Ukrainassa. Hän ei murehtinut mitä työnantaja mahtaa sanoa siihen, että hän on ryhtymässä sotaan.

”Eivät he taida tietää tästä.”

”Me toimimme valoisamman tulevaisuuden puolesta, siksi olemme täällä.”

Kaikkiaan Kiovassa on Ukrainan sisäministerin mukaan jaettu aluepuolustusjoukoille jo yli 25 000 rynnäkkökivääriä sekä kymmenen miljoonaa patruunaa, kranaattia ja singon ammusta. Asiasta kertovat muun muassa uutistoimisto Unian ja Nexta.

Lisäksi hyvinkin nuoret siviilit ovat puolustusministeriön ohjeiden mukaisesti opetelleet tekemään Molotovin cocktaileja.

”Aluepuolustusjoukkojen liikekannallepanossa jaetaan aseita ja varusteita. Toiminta oli aluksi aika improvisoitua, mutta muuttuu yhä tehokkaammaksi”, katsoo entinen Rajavartiolaitoksen eversti Antti Hartikainen, joka on johtanut Ukrainassa Euroopan unionin EUAM Ukraine -siviilikriisinhallintaoperaatiota.

Hartikaisen 350:sta alaisesta kaikki ulkomaalaiset ja osa ukrainalaisista evakuoitiin hyökkäyksen alta esimerkiksi Puolaan ja Moldovaan, josta HS tavoitti Hartikaisen puhelimitse.

”Meidän reitillämme näitä vapaaehtoisia siviilejä rynnäkkökivääreineen näkyi vähemmän, koska se reitti ei ole ollut venäläisten hyökkäyssuunta”, hän sanoo.

HS puolestaan näki idempänä siviilejä esimerkiksi hiekkasäkkejä rakentamassa ja rynnäkkökiväärien avulla tiesulkuja vartioimassa varsin runsaastikin perjantaina, kun siirryimme Dniprosta Kiovaan.

Juriksi esittäytynyt kiovalaismies oli liittynyt aluepuolustusjoukkoihin.

Entä mikä merkitys siviilien aseistamisella on hyökkääville venäläisjoukoille?

”Se on osa kokonaisuutta. Kiovan puolustus vahvistuu koko ajan, kun he saavat lisää reserviläisiä riviin. He ovat myös onnistuneet puolustautumaan selkeästi paremmin kuin mitä ennakko-odotukset olivat. Ei tässä kukaan vielä tiedä kuinka Kiovan käy”, Hartikainen pohtii.

Kansainvälisessä uutisoinnissa tuntui ensin, että Venäjän sotilaat olivat heti suunnilleen kaikkialla, mutta Kiovasta katsottuna ei näyttänyt lainkaan siltä. Lauantainakin laajat alueet keskustasta olivat aivan rauhallisia.

”Venäläisillä on ollut nämä sillanpääasemat parilla lentokentällä Kiovan liepeillä, mutta tällaisen suurkaupungin hallitseminen ilmasillan avulla on aika haastavaa tehdä, kun Ukrainan ilmapuolustuskin ainakin joten kuten toimii.”

Hartikaisen mukaan venäläiset laskivat sen varaan, että he pystyisivät nopeasti valtaamaan itselleen keskeiset kohteet Kiovassa.

”Näin ei tapahtunut ja heidän on pakko vetää henkeä, kun huolto ei riitä ja kalustoakin on tuhoutunut. Ja jos se lukema jopa yli kolmestatuhannesta kuolleesta venäläissotilasta pitää edes lähimain paikkansa, niin Ukraina on puolustautunut hyvin tehokkaasti.”

Venäjän näkökulmasta lisää joukkoja pitäisi saada Kiovaan sekä ilmasillan kautta että maata pitkin Valko-Venäjän rajalta. Etelästä ja idästä joukot etenevät hitaammin

Mutta lopulta venäläiset saavat ehkä kortteli korttelilta vastaansa myös kiovalaisia siviilejä, jotka ovat varustautuneet rynnäkkökiväärein ja Molotovin cocktailein. Jossakin korttelissa voivat hyvin olla vastassa myös HS:n lauantaina haastattelemat Dmitri Studžinski ja Oleana Studžinska.

”Kyllä sellainen kaupunkisotaa hillitsee”, Hartikainen arvioi.

”Kun rynnäkköpanssarivaunulla ajaa kaupunkiin, ei siinä voi joka koloa varmistaa. Ja Molotovin cocktail voi tehdä pahaa jälkeä. Lisäksi ainakin aluksi yritettäneen välttää siviilituhoja.”

Monet kiovalaiset pelkäsivät kuitenkin lauantaina, että Vladimir Putin suuntaa käskyttämänsä tappokoneiston seuraavaksi nimenomaan siviilikohteisiin.

”Se menee vähän sekavaksi, jos ero siviilien ja sotilaiden välillä katoaa taistelutilanteessa. Jos siviilejä halutaan suojata, niin siviilivastarinnan myötä roolien sekoittuessa siviilien suoja kuitenkin saattaa heiketä”, Hartikainen pohtii.

Nämä siviilit eivät kuitenkaan halua jäädä passiivisiksi, kun isänmaan kohtalo ratkaistaan.

”Nyt on onneksi positiivisia päätöksiä, että useat EU-maat toimittavat Ukrainalle aseita ja ammuksia. Jos tässä on juuri nyt lauantaipäivänä oli hengenvetovaihe, lisäaseistus voi auttaa, kun seuraava rähinä alkaa”, Hartikainen arvioi.