Yli 4 100 venäläistä ja venäläistaustaista tieteentekijää ja tiedetoimittajaa on allekirjoittanut Ukrainan sotaa vastustavan avoimen kirjeen.

Kirje on julkaistu esimerkiksi itsenäisen venäjänkielisen Troitsky Variant – Nauka -tiedelehden verkkosivuilla, missä sen alla oli sunnuntaina päivällä Suomen aikaa noin 4 100 allekirjoitusta.

Kirjeen ovat julkaisseet myös esimerkiksi virolaislehti Postimeesin venäjänkielinen versio, ranskalaislehti Le Monde ja saksalaislehti Frankfurter Allgemeine.

Kirje alkaa sanoin ”Me venäläiset tiedemiehet ja tiedetoimittajat vastustamme jyrkästi maamme asevoimien aloittamia sotatoimia Ukrainassa”.

Siinä todetaan myös, että ”tälle sodalle ei ole mitään järkevää oikeutusta” ja että sota on ”suorastaan järjetön”. Kirje vaatii sotatoimien välitöntä lopettamista ja päättyy sanoihin ”Harjoittakaamme tiedettä, ei sotaa”.

Kirje julkaistiin alun perin torstaina. Julkaisun jälkeen sen allekirjoittaneiden tieteentekijöiden määrä on kasvanut tasaisesti. Allekirjoituksia suodatetaan manuaalisesti esimerkiksi vaillinaisten allekirjoitusten sekä toistuvien allekirjoitusten varalta, minkä vuoksi kaikki eivät vielä näy verkossa.

Voit lukea kirjeen kokonaisuudessaan jutun lopusta.

Kirjeen on kääntänyt Itä-Suomen yliopiston venäjän kielen professori Larisa Leisiö, jolle kirjeen jakoi Leisiön kollega, kasvitieteilijä ja Johannesburgin yliopiston apulaisprofessori Aleksei Oskolski. Oskolski pyysi Leisiötä kääntämään kirjeen ja lähettämään sen eteenpäin julkaistavaksi suomalaismediaan.

Allekirjoittajien joukossa on useita nimekkäitä tutkijoita, kuten Nobel-palkittu venäläis-brittiläinen fyysikko Konstantin Novoselov. Osa allekirjoittajista on Venäjän ylimmän tiedeinstituution, Venäjän tiedeakatemian jäseniä, kuten matemaatikko Viktor Vasiljev, fyysikko Vladimir Zakharov ja kielitieteilijä Aleksandr Moldovan.

Kielentutkijoista mukana on myös esimerkiksi Venäjän tiedeakatemian kirjeenvaihtajajäsen Irma Mullonen.

Me venäläiset tiedemiehet ja tiedetoimittajat vastustamme jyrkästi maamme asevoimien aloittamia sotatoimia Ukrainassa. Tämä kohtalokas askel johtaa ihmishenkien valtaviin menetyksiin ja horjuttaa vakiintuneen kansainvälisen turvallisuusjärjestelmän perusteita. Vastuu uuden sodan käynnistämisestä Euroopassa on kokonaan Venäjän.

Tälle sodalle ei ole mitään järkevää oikeutusta. Yritykset käyttää Donbasin tilannetta tekosyynä sotilasoperaation käynnistämiselle Ukrainassa eivät ole uskottavia. On selvää, ettei Ukraina muodosta uhkaa maamme turvallisuudelle. Sota Ukrainaa vastaan on epäoikeudenmukainen ja suorastaan järjetön.

Ukraina oli ja on meille läheinen maa. Monilla meistä on sukulaisia, ystäviä ja kollegoita Ukrainassa. Isoisämme ja isoisoisämme taistelivat yhdessä natsismia vastaan. Sodan käynnistäminen Venäjän Federaation johdon kyseenalaisille historiallisille tulkinnoille pohjaamien geopoliittisten pyrkimysten vuoksi on esivanhempiemme muiston kyynistä pettämistä.

Kunnioitamme Ukrainan valtiota, joka perustuu oikeasti toimiviin demokraattisiin instituutioihin. Suhtaudumme myötämielisesti naapureidemme eurooppalaiseen valintaan. Olemme vakuuttuneita siitä, että kaikki maittemme välisiin suhteisiin liittyvät ongelmat voidaan ratkaista rauhanomaisesti.

Käynnistämällä sodan Venäjä tuomitsi itsensä kansainväliseen eristykseen ja paarian asemaan. Tämä tarkoittaa, että me tutkijat emme enää pysty tekemään työtämme kunnolla: tieteellistä tutkimusta ei voida ajatella ilman täyttä yhteistyötä muiden maiden kollegojen kanssa. Venäjän eristäminen maailmasta merkitsee maamme kulttuurista ja teknologista rappeutumista entisestään ilman myönteisiä näkymiä. Sota Ukrainan kanssa on askel ei-mihinkään.

Olemme katkerasti tietoisia siitä, että maastamme, joka vaikutti ratkaisevasti natsismin voittoon, on nyt tullut uuden sodan alkuunpanija Euroopan mantereella. Vaadimme kaikkien Ukrainaan kohdistuvien sotilaallisten toimien välitöntä lopettamista. Vaadimme Ukrainan valtion suvereniteetin ja alueellisen koskemattomuuden kunnioittamista. Vaadimme rauhaa maillemme. Harjoittakaamme tiedettä, ei sotaa!