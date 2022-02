Harkovassa on puolitoista miljoonaa asukasta, ja ukrainalaiset ja venäläiset ovat viime päivinä taistelleet sen hallinnasta.

Oktjabrskaja

Kun ilta hämärtää Oktjabrskajassa noin 20 kilometrin päässä Ukrainan rajalta, taivaalla välähtää. Todennäköisesti kyseessä on tuhovoimastaan tunnettu raketinheitin Grad eli ”Raekuuro”. Se tulittaa Venäjältä kohti Ukrainaa.

Kymmenen minuutin kuluttua sama valosarja toistuu pitempänä. Tulituspaikka on ehkä kilometrin päässä edellisestä. Suunta on sama.

Gradin kantomatka on noin 40 kilometriä. Sattumoisin suunnilleen yhtä pitkä matka on tulituspaikalta Ukrainan toiseksi suurimman kaupungin Harkovan keskustaan.

Raketinheitintuli viittaa siihen, että Ukraina puolustaa Harkovaa yhä kiivaasti.

Oktjabrskaja sijaitsee E105-maantien varressa. Normaalioloissa se yhdistää Ukrainan Harkovan Venäjän Belgorodiin.

Noin kymmenen kilometrin päässä täältä olisi Venäjän tulli, mutta nyt sinne ei ole asiaa.

Rynnäkkökiväärein ja luotiliivein varustautunut liikennemiliisi on sulkenut risteyksen. Läpi pääsee vain paikallisten asukkaiden autoja suojatuissa saattueissa.

Lisäksi risteyksessä päivystää siviilipukuisia nuorehkoja miehiä, jotka ovat todennäköisesti turvallisuuspalvelujen väkeä.

Oktjabrskajan risteyksessä näkee Venäjän sotilasoperaation kaikissa väreissään.

Tunnin aikana risteyksen läpi jyristää kymmeniä ja kymmeniä sotilasajoneuvoja erilaisissa saattueissa. Kuorma-autoja, nostureita, jeeppejä panssaroiduin ikkunoin, säiliöautoja, miehistön­kuljetus­vaunuja. Hinauskalustoa, sillä hajonnutta tekniikkaa riittää.

Rajalta päin tulee myös panssaroiduin ikkunoin varustettuja autoja, joissa lukee kansalliskaartiin eli Rosgvardijan nimi, vaikka sen pitäisi toimia vain Venäjällä.

Kuorma-autojen lavoilla on tavaraa ja sotilaita.

Osa ajoneuvoista on naamioitu lumenvärisillä peitteillä. Maasto on yhä lumen peitossa. Sen kumpuilevat pellot sopivat hyvin panssarisotaan.

Venäjän panssarivaunu ajoi Ukrainan suunnasta tulleessa kolonnassa Oktjabrskajassa lauantai-iltana.

Panssarivaunuja köröttää ohi kymmeniä. Ne erittävät ympärilleen vahvaa dieselin katkua ja rullaavat asfalttia pilalle. Pimentyvässä illassa ne ajavat sammutetuin lyhdyin. Osa niistä on Venäjän uusimpia Armata-panssarivaunuja.

Välillä rajalta päin ajaa UAZ-merkkisiä sotilasambulansseja. Ne ovat hyvin likaisia eli tulossa maastosta. Osa kiitää valot vilkkuen kohti Belgorodin kaupunkia. Tämäkään sota ei ole tainnut sujua uhreitta.

Taivaalla näkyy välillä lentävän Ka-50-taisteluhelikopteri. Myös lentokoneiden ääniä kuuluu. Ilmatila on suljettu siviililennoilta kokonaan.

Oktjabrskajan risteyksessä kolonnat ajavat eri suuntiin. Osa tulee rajalta, osaa jatkaa sinne. Osa tulee Belgorodista päin tai sivutieltä. Useimmat panssarivaunut matkaavat kuitenkin sivutielle itään päin, ilmeisesti lähistöllä sijaitsevaan tilapäiseen tukikohtaan.

Liikenne on niin vilkasta, ettei voi välttyä ajatukselta, että ehkä jo yöllä tapahtuu.

Yö on edullista aikaa tulittaa. Päivällä jäljet paljastuvat, mutta on vaikeampi selvittää, kuka on ampunut ja mistä.

Kaikissa Oktjabrskajassa kulkevissa ajoneuvoissa on mystinen tunnus Z.

Se on Venäjän Ukrainan-sodan erityistunnus. Sen merkitystä voi vain arvailla: z niin kuin operaatio zapad eli länsi vai Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi?

Siviiliasutus rajan lähellä näyttää lähes autiolta. Esimerkiksi Terjomošnojen kylässä talot paria lukuun ottamatta ovat pimeinä.

Vasili Gantšenko kantoi räjähdyksen särkemiä rakennusosia roskikseen Belgorodissa lauantaina.

Myös Venäjän puolella Belgorodin alueella on sodan alettua räjähdellyt.

Torstaiaamuna, kun Vladimir Putin oli ilmoittanut sotatoimistaan, alueella tapahtui viranomaisten mukaan seitsemän räjähdystä.

Osa räjähdyksistä on tapahtunut Žuravljovkan kylässä aivan rajan tuntumassa. Se on suljettua aluetta, joten tapahtunutta on vaikea selvittää. Asukkaita on ilmeisesti evakuoitu.

Yksi räjähdyksistä tapahtui Belgorodin esikaupungissa Dalnaja Sadovaja -kadulla.

Paikka on eristetty liikenteeltä nauhoin. Räjähdyksestä on muistona puolitoista metriä syvä monttu maassa. Sen vierellä päivystävät tapausta tutkivat poliisit autossaan.

Räjähdyspaikan vieressä seisoo kaksi autonraatoa nokisina, ikkunat hajalla ja ovet rikki sirpaleiden tekemistä rei’istä.

Räjähdyksen voima on rikkonut lähimpien talojen ikkunat ja sisustusta. Yhtä taloa kunnostetaan kovaa vauhtia. Viranomaiset ovat toimittaneet paikalle uudet ikkunat.

Vladimir Gunko, 80, heräsi torstainaamuna valtavaan räjähdykseen Belgorodissa.

Pahiten on hajonnut Larisa Galtšenkon talo, josta on rikki myös katto.

Galtšenko kulkee itkuisena talonsa edessä ja kertoo olevansa nyt koditon. Hänen kasvoillaan on haavaumia lasinsiruista. Hän oli kotona vanhan äitinsä kanssa, kun kello 6.20 tapahtunut räjähdys herätti heidät.

Viranomaisten mukaan räjähdykset ovat johtuneet Ukrainan ammunnoista.

Oppositiohenkisen Novaja Gazeta -lehden mukaan Malaja Sadovajan räjähdyspaikalta on kuitenkin löytynyt kappale, jonka tekstin perusteella kyseessä olisi ollut venäläinen ilmatorjuntaohjus. Lehden haastattelemien asiantuntijoiden mukaan se on saattanut räjähtää yrityksessä torjua Ukrainan ammusta.

Novaja Gazetan toimittaja Ilja Azar ja kolme muuta toimittajaa pidätettiin Belgorodissa lauantaina. Azarin epäillään varastaneen rahaa hunajaa myyneeltä eläkeläiseltä.