Putinin on voitettava Ukrainan sota nopeasti, jottei koti­rintama repeile: Asian­tuntijan mukaan hyökkäyksen tavoitteet on saavutettava kahdessa viikossa

Venäjän sodanjohdon tiedotuslinja tukeutuu samaan konseptiin, jota on käytetty vuodesta 2014 lähtien: natsit tekevät Ukrainassa kansanmurhaa ja heidät on pantava kuriin.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin kannalta kaikki viivästykset Ukrainan sotatoimissa ovat vaarallisia, sillä ne lisäävät toistaiseksi vaatimattoman rauhan­opposition kannatusta kotirintamalla.

Venäjän valtiorahoitteisen kansainvälisen politiikan tutkimuslaitoksen RIAC:n johtaja Andrei Kortunov kommentoi lauantaina The New York Timesille, että Kreml on arvioinut Ukrainan sota­operaation kestävän noin kaksi viikkoa.

Tämän jälkeen Kiovassa pitäisi olla siis uusi Venäjän-mielinen johto ja Venäjän joukkojen pitäisi olla niissä asemissa, joihin ne pyrkivät.

Jos tässä onnistutaan, on Putinilla vielä hyvät mahdollisuudet säilyttää kotiyleisön tuki.

”Voitto kuittaa monta asiaa, ei kaikkea, mutta paljon”, Kortunov sanoo.

”Ellei voittoa tule, asiat tietysti mutkistuvat, koska monet epäilevät väitettä, ettei muita poliittisia mahdollisuuksia olisi ollut.”

Toistaiseksi soraäänet Venäjällä ovat melko vähäisiä. Lukeneiston vastalauseet sentään ovat lisääntyneet. Kulttuuriväki julkaisi rauhanadressinsa jo ennen Venäjän hyökkäystä venäläistutkijat tekivät torstaina saman.

Lue lisää: Venäjän kulttuuriväki roimii nyt poikkeuksellisen äänekkäästi maansa toimia – Näin kuuluisat taiteilijat puhuvat sodasta

Lue lisää: Yli 4 000 venäläistä tieteen­tekijää ja tiede­toimittajaa tuomitsee Ukrainan sodan avoimessa kirjeessään: ”Tälle sodalle ei ole mitään järkevää oikeutusta”

Useisiin kaupunkeihin levinneet rauhanmielen­osoitukset ovat olleet suhteellisen pieniä ja ne on tukahdutettu nopeasti.

Mielenosoituksia ja niiden taltuttamista seuraavan kansalaisjärjestö OVD-infon laskurin mukaan lauantai-iltapäivään mennessä sodanvastaisista mielenosoituksista oli pidätetty koko Venäjällä yhteensä 3 093 ihmistä.

Ärhäkimpiin Venäjän sodanvastaisiin yhdistyksiin jo 1980-luvun lopulta kuulunut Sotilaiden äitien komitea. Se on jo julkaissut verkkosivullaan julkilausuman, jossa asepalveluksessa olevien nuorten omaisille tarjotaan juridista apua, jos asevoimissa on rikottu lakia ”Ukrainan erikoisoperaation” yhteydessä.

Julkilausuman mukaan tällaiseen operaatioon voivat osallistua vain asevoimien palkatut työntekijät.

”On kuitenkin komentajia, jotka petkuttavat asevelvollisia sotilaallisiin erikoisoperaatioihin”, järjestö kertoo. ”Tällaisten asevelvollisten vanhemmat ottavat meihin yhteyttä päivittäin.”

Sotilaiden äidit -järjestöstä tuli merkittävä oppositioääni ensimmäisen Tšetšenian sodan aikana. Tšetšenian sodat 1995–1998 ja 1999–2009 ovat lähimmät vertauskohdat nyt alkaneelle hyökkäykselle Ukrainaan, mutta niistä on vaikea vetää johtopäätöksiä minkäänlaisiin ennustuksiin.

” Toista Tšetšenian sotaa kutsuttiin terrorismin vastaiseksi operaatioksi ja juuri sellaisena kansa sitä piti.

Ensimmäinen Tšetšenian sota oli erittäin epäsuosittu, vaikka sen motiivi oli samanlainen kuin meneillään olevan Ukrainan sodan: Venäjän mahdin todistaminen tai tuolloin pikemminkin sen rappion kiistäminen.

Surkeasti edenneestä sodasta raportoivat vapaat tiedotusvälineet ja kansan tuomio oli suuri syy operaation lopettamiseen pikaisella Hasavjurtin rauhansopimuksella elokuussa 1998.

Venäläisittäin ”toinen tšetšenialainen” oli varsinkin alkuvaiheessaan 1999–2000 erittäin suosittu, ja se nosti sotapäällikkönä esiintyneen pääministeri Putinin valtaan. Sotaa kutsuttiin terrorismin vastaiseksi operaatioksi ja juuri sellaisena kansa sitä piti.

Nukkehallinnon pystyttäminen teki Tšetšeniasta erimielisille keskitysleirin mutta muualla Venäjällä menetelmä näytti onnistuneelta. Tiedotusvälineet eivät toisesta Tšetšenian sodasta enää pystyneet vapaasti kertomaan.

Tiedonkulun rajoittaminen näyttää kuuluvan Venäjän sodanjohdon menetelmiin nytkin. Puolustusministeriö kertoo Ukrainan tapahtumista niukasti ja televisio esittää sen lähinnä Itä-Ukrainan erikoisoperaationa.

Uutissivusto Fontanka kertoi jo torstaina valvontavirasto Roskomnadzorin antaneen määräyksen, jonka mukaan tiedotusvälineet saavat kertoa sodasta vain virallisten lähteiden perusteella.

Tiedotuslinja tukeutuu samaan konseptiin, jota on käytetty vuodesta 2014 lähtien: natsit tekevät Ukrainassa kansanmurhaa ja heidät on pantava kuriin.

” Ruumis­pussien saapuessa sotilaiden kotikyliin alkavat kysymykset valitun linjan järkevyydestä nousta äänekkäiksi.

Venäjän verkossa tiedonkulku on yhä melko vapaata mutta ainakaan ennen Venäjän hyökkäyksen alkua tämä ei ole sanottavasti vaikuttanut kansan käsityksiin Ukrainan tilanteesta.

Internetiä ensisijaisena tiedon lähteenä käyttävä nuori väki ei nielaise mielipidetiedustelujen mukaan väitettä Ukrainan johdon ja länsivaltojen syyllisyydestä sellaisenaan muttei juuri esitä vaihtoehtoisia näkemyksiä.

Lue lisää: Vladimir Putin on rakentanut sodalleen oikeutusta jo viisitoista vuotta, retoriikka alkoi Münchenissa 2007

Lue lisää: Ukraina hyödyntää Venäjän oppeja informaatio­psykologisesta sodasta paremmin kuin Venäjä itse – Presidentti Zelenskyi vetoaa taitavasti ihmisten tunteisiin

Riippumattoman Levada-tutkimuslaitoksen johtaja Denis Volkov arvioi tammikuussa, että nuoret eivät etsi aktiivisesti tietoa Ukrainan asioista. Niinpä heidän sanavalintansa avovastauksissa ovat peräisin samoista lähteistä kuin vanhemmillakin vastaajilla eli ”viranomaisilta ja televisio­juontajilta”.

Sotatoimien myötä verkkoyleisön passiivisuus vähenee varmasti, ja ruumispussien saapuessa Ukrainasta sotilaiden kotikyliin alkavat kysymykset valitun linjan järkevyydestä nousta äänekkäiksi.

Venäjän valvontakoneisto on kuitenkin kiristänyt otettaan kansalaisista niin, että kynnys protestoinnille on korkea.

Lue lisää: ”Tämä sota on Venäjän häpeä, täyttä mielivaltaa” – Mielen­osoittajat uhmasivat poliisia Pietarissa toista iltaa peräkkäin

Yhdysvaltain ja EU:n sunnuntain vastaisena yönä julkaisemat ankarat talouspakotteet saattavat niin ikään antaa pontta rauhanopposition vaatimuksille.

Tavallisten kansalaisten suuttumus pakotteiden aiheuttamista vaikeuksista on tosin aiemmin onnistuttu kääntämään länsimaita vastaan syytöksillä, vastapakotteilla ja puheella ”tuonnin korvaamisesta” eli kotimaisen tuotannon tukemisesta.

Nyt pakotteet saattavat kuitenkin kääntää sekä taloudellista että poliittista eliittiä sodanvastaiselle kannalle. Tämä koskee myös niin sanottua virallista oppositiota eli niitä puolueita, jotka istuvat parlamentissa yhdessä valtapuolue Yhtenäisen Venäjän kanssa.

Duuma äänesti viime viikolla Donetskin ja Luhanskin ”kansantasavaltojen” tunnustamisesta yksimielisesti. Toistaiseksi vain yksi parlamentin jäsen on julistanut katuvansa asiaa. Kommunistiedustaja Mihail Matvejev twiittasi äänestäneensä ”Donbasin rauhan puolesta, ei siksi, että Kiovaa pommitettaisiin”.

Duuma valmisteli lakialoitetta separatistihallintojen tunnustamisesta jo tammikuussa. Viralliseen oppositioon kuuluva Ihmisten puolue vastusti tuolloin aloitetta, kertoo Kremlille myönteinen iltapäivälehti Komsomolskaja Pravda.

Ihmisten puolue oli alun perin Kremlin vuonna 2020 kätilöimä puolue, jonka tarkoitus oli imuroida viime syksyn vaaleissa oikeistoliberaalien kaupunkilaisten ääniä parempaan talteen. Vastaavia puolueita on tehtailtu ennenkin poliittisen kentän eri laidoille samassa tarkoituksessa. Silloin tällöin nämä puolueet livahtavat kontrollista ja lähtevät omille teilleen.

Ihmisten puolueen johtajaksi valittiin kosmetiikkakauppias Aleksei Netšajev. Latviassa toimivan uutissivusto Meduzan mukaan puolueen pystyttäminen annettiin kuitenkin Putinin lähipiiriin kuuluvien pankkiiri Juri Kovaltšukin ja hänen tutkijaveljensä Mihail Kovaltšukin huoleksi ja he ovat puolueen taustahahmoja edelleen.

Puolue sai syksyn vaaleissa duumaan viisitoista edustajaa. Tällä voimalla ei vielä rauhaa rakenneta mutta ainakin se osoittaa, ettei Putinin sotapolitiikkaa aivan nikottelematta nielaista.