Ukrainalaiset ovat paenneet naapurimaihin, kuten Puolaan, Romaniaan, Unkariin ja Moldovaan.

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n mukaan yhteensä noin 370 000 ihmistä on paennut Ukrainasta sotaa, kertoo uutistoimisto AFP. Pakolaisjärjestön mukaan määrä tulee kasvamaan. Järjestö aikoo käsitellä jopa neljän miljoonan pakolaisen asiat, jos tilanne pahenee.

Ukrainalaiset ovat viime päivinä paenneet naapurimaihin, joihin on perustettu pakolaiskeskuksia rajojen läheisyyteen. Eniten ukrainalaisia näyttää tämänhetkisten tietojen mukaan paenneen Puolaan.

Puolan rajavartion mukaan noin 156 000 ukrainalaista on paennut Puolaan. Suurin osa, noin 90 prosenttia, sotaa paenneista ovat päässeet naapurimaassa ystäviensä ja sukulaistensa luo. Puolassa asuu noin 1,5 miljoonaa ukrainalaista.

Puolan ja Ukrainan rajan tuntumaan on myös perustettu yhdeksän vastaanottokeskusta.

Myös Unkariin on paennut runsaasti ukrainalaisia. Noin 71 000 pakolaista on suunnannut turvaan Unkariin. Maan rajakaupungeissa, kuten Zahonyssa rakennuksia on muutettu vastaanottokeskuksiksi.

Torstain jälkeen Romaniaan rajan on ylittänyt noin 47 000 ukrainalaista. Suuri osa on kulkenut Romanian pohjoisosassa sijaitsevan Siretin kaupungin läpi. Lähes puolet pakolaisista on jakanut matkaansa muihin maihin.

Romania on valmistautunut suureen pakolaismäärään. Jo ennen Venäjän hyökkäystä se ilmoitti valmistautuvansa Ukrainasta saapuviin pakolaisiin.

Tiistaina ennen Venäjän hyökkäystä Romanian puolustusministeri Vasile Dîncu sanoi, että maa on valmis ottamaan vastaan yli puoli miljoonaa pakolaista.

Sunnuntaina Dîncu twiittasi, että kaikki maan puolustusministeriön 11 sotasairaalaa ovat valmiudessa hoitamaan haavoittuneita ukrainalaissotilaita.

Myös naapurimaa Moldovaan on paennut vähintään 25 000 ukrainalaista. Moldovan eteläosassa sijaitsevaan Palancan kylään on pystytetty telttakylä. Lisäksi paikalle on luotu tarvittavat sairaanhoidolliset puitteet. Moldovan pääministeri Natalia Gavrilița vieraili telttakylässä.

”Näinä Ukrainalle synkkinä päivinä, me olemme ukrainalaisten tukena”, twiittasi Gavrilița lauantaina.

”Moldova auttaa apua tarvitsevia kulkemaan maan läpi ja tarjoaa suojapaikan.”

Pakolaismäärät vaihtelevat hieman eri lähteiden perusteella, mutta suunta on samankaltainen.

Vähintään 300 000 ukrainalaispakolaista on saapunut EU-maihin, sanoi EU:n sisäasioista vastaava komissaari Ylva Jansson sunnuntaina. Hänen mukaansa on syytä varautua vielä suurempaan pakolaismäärään.

"Olen ylpeä siitä, miten rajoilla olevat Euroopan kansalaiset osoittavat konkreettisesti solidaarisuutta ukrainalaisille, jotka pakenevat kammottavaa, aggressiivista sotaa”, Jansson sanoi toimittajille saapuessaan EU:n sisäministerien kokoukseen Brysselissä.

Useissa naapurimaissa tavalliset ihmiset ovat lahjoittaneet vaatteita ja ruokaa pakolaisille.

Saksan sisäministeri Nancy Faeser peräänkuulutti nopeaa toimintaa ja sitä, ettei pakolaisten auttaminen kaadu byrokratiaan.

Hän ehdotti, ettei ukrainalaisten viisumien perään kysellä. Nykysäännösten puitteissa ukrainalaiset pääsevät EU-maihin 90 päivän ajaksi ilman viisumia.

Ukrainassa on myös runsaasti maan sisäisiä pakolaisia. Noin 160 000 on paennut sotaa muihin kotimaansa osiin.

UNHCR:n pakolaisasiain pääkomissaari Filippo Grandi muistutti lauantaina Twitterissä, että sotatilanne hankaloittaa pakolaismäärien arviointia.