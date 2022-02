Subotiak on remontoinut suomalaisten koteja sisustus­puuseppänä neljä vuotta, mutta nyt hän on jättänyt työnsä ja vaihtanut rauhallisen arjen epäselvään tulevaisuuteen.

Sunnuntaina iltapäivällä ukrainalainen sisustuspuuseppä Igor Subotiak istui Tallinkin laivassa laukkuineen. Suunta oli Helsingistä kohti Tallinnaa.

”Moi, moi, moi”, Subotiak vastaa puhelimeen.

Subotiakilla ei ole edessään mikään tavallinen virkistysmatka Viron kylpylöihin, vaan määränpäänä on rintama Ukrainassa. 46-vuotias puuseppä on menossa puolustamaan kotimaataan.

”Sota Ukrainassa on iso ja hirveä asia”, Subotiak sanoo puhelimeen.

Ja siihen sotaan Subotiak on nyt menossa. Sotaan, joka monien mielestä alkoi torstaina mutta joka on kestänyt ukrainalaisten mielestä jo kahdeksan vuotta.

Linja on merellä huono ja rätisee vähän väliä.

”Naiset ja lapset. Tarvitsee taistella Venäjää vastaan. Meillä ei ole vaihtoehtoa”, kuuluvat Subotiakin lauseet, jotka välillä katkeavat.

Tallinnan satamasta Subotiakin matka jatkuu maitse. ”Kaverilla on oma bussi”, Subotiak kertoo, ja siihen bussiin hän aikoo nousta.

Bussin kyydissä on kaikkiaan yhdeksän ukrainalaista miestä. Suunta on kaikilla sama.

”En tunne kavereita. Tutustumme matkassa.”

Auto suuntaa Tallinnasta etelään läpi Baltian kohti Puolaa, josta on tarkoitus ylittää raja ja päästä Ukrainan kamaralle.

Linja rätisee taas, ja välillä Subotiak huokaisee syvään. Hän ei osaa sanoa, missä häntä Ukrainan joukoissa tarvitaan. Sijoituspaikkana voisi olla esimerkiksi sisäministeriön alainen kansalliskaarti.

Asetta hänellä ei ole. Vielä.

”Olin armeijassa kauan sitten, 25 vuotta sitten. Paikan päällä asia selviää”, Subotiak sanoo.

Rajanylityksen jälkeen ensimmäisenä suuntana on kotikulmat eli Kolumyjan pikkukaupunki läntisessä Ukrainassa, jossa asuvat puusepän vaimo ja aikuiset lapset. Kotiväki on jo osallistunut maanpuolustus­tehtäviin. Subotiak arvelee pääsevänsä perille maanantai-iltana.

Perheestä puhuttaessa Subotiak äityy vuolaisiin kiitoksiin.

”Kiitos, että kaikki nyt antavat apua Ukrainalle. Mutta mikä on sodan hinta Ukrainalle? Kukaan ei tiedä.”

”Jätettiin hyvä homma. Suomessa on hyvä valtio, hyvä palkka, voi asua ja on rauha. Suomalaiset ovat ystävällisiä ihmisiä”, Subotiak sanoo.

Suomen kieli luistaa, vaikka välillä sanat katoavat. ”Toistakaa”, Subotiak pyytää vähän väliä, kun kielimuuri kohoaa turhan korkeaksi.

Venäjän hyökkäystä Subotiak on seurannut ukrainalaisilta ja eurooppalaisilta kanavilta mutta myös muista lähteistä – esimerkiksi soittamalla tutuilleen. Eli jotain tietoa tulevasta on.

”Jokaista tietoa ei voi uskoa, vaan pitää tarkistaa. Paljon on valehtelua. Miten se nyt sanotaan: tämä on hybridisotaa. Putin valehtelee kaikille”, Subotiak sanoo.

”Nyt kaikki uskovat sen, minkä me olemme Ukrainassa tienneet kauan.”

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan torstaina, ja saman tien Subotiak teki päätöksen lähdöstä. Lähtövalmistelu vei kuitenkin aikaa. Lainassa ollut auto piti palauttaa ja maksaa laskuja.

”Enhän tiedä, milloin minä palaan takaisin”, Subotiak sanoo.

”On ollut mahdotonta nukkua, koska tätä ajattelee koko ajan. Eihän kukaan voinut ajatella että tällainen voisi olla mahdollista 2020-luvulla”, Subotiak sanoo.

Subotiak myöntää, että häntä pelottaa tuleva.

”Kaikkia pelottaa. Vain idioottia ei pelottaisi, mutta minä sanon toisen kerran: Meillä ei ole vaihtoehtoa. Minä voin tapella kuolemaan saakka.”

Subotiak sanoo, että Ukraina ei pelkää Putinia eikä Venäjän armeijaa.

”Ukrainan armeija on vahva ja pistää Venäjän armeijalle kampoihin. Me näytämme maailmalle, mikä on Ukrainassa hyvää, ihmiset ja hyvät sotilaat”, Subotiak sanoo.

Sitten Subotiak ottaa taas puheeksi Suomen eli maan, jonka hän tuntee jo hyvin.

”Jos Ukraina ei kestä, Suomi on seuraava. Onneksi Suomi tietää, mikä Venäjä on", hän sanoo.

Laiva on tulossa pian satamaan. On aika lopetella.

”Moi, moi ja suomalaisille terveisiä”, Subotiak huikkaa puhelimeen. Hän ei kuitenkaan lopeta puhelua vaan esittää kaksi pyyntöä.

”Ukrainassa on hyvät ihmiset, ja me voitamme Venäjän, mutta me tarvitsemme aseita koko ajan. Toivomme, että kaikki ymmärtävät”, Subotiak sanoo.

Toinen pyyntö koskee tätä haastattelua.

”Voitko kirjoittaa sinne loppuun, että slava Ukraini. Tajuatko? Eläköön Ukraina!”