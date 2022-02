Putin on hävinnyt propaganda­sodan poikkeuksellisen perusteellisesti

Venäjällä on vaikeuksia huoltaa joukkojaan, ja Ukraina paistattelee urhean vapaustaistelijan roolissa. Ydinaseilla uhkailu oli merkki Vladimir Putinin pettymyksestä sodan nöyryyttävään alkuun, kirjoittaa HS:n ulkomaantoimittaja Pekka Mykkänen.

”AaAAAaAAaAAaaaaaaaaAAAAAAA!!!!”

Näin riemukkaasti aloitti sunnuntaisen twiittinsä ukrainalaisen Kyiv Independent -verkkojulkaisun toimittaja Illia Ponomarenko. Hän julkaisi kuvaparin kahdesta maastoasuisesta nuorukaisesta, jotka istuivat kulahtaneilla penkeillä, surkean näköisinä ja käsiraudoissa.

Ponomarenkon mukaan kuvissa näkyi ”kaksi venäläistä idioottia”, joiden ajoneuvo oli hyytynyt Ševtšenkovessa, joka sijaitsee noin 80 kilometriä kaakkoon Ukrainan toiseksi runsasväkisimmästä kaupungista Harkovasta.

”Arvatkaapa, mitä he tekivät? He tulivat paikalliselle ukrainalaiselle poliisiasemalle kysymään, saisivatko he polttoainetta.”

Ponomarenkon twiittiä jaettiin tuhansia kertoja, ja siitä tykättiin kymmeniätuhansia kertoja.

Onpa kuvien yhteyteen kirjattu tarina tosi tai ei, se on osaltaan luomassa kertomusta siitä, että Venäjän viime torstaina käynnistämä hyökkäys Ukrainaan on alkanut huonosti, jopa nolosti.

Britannian puolustusministeriö arvioi lauantaisessa katsauksessaan, että Venäjän joukkojen eteneminen Ukrainassa on hidastunut todennäköisesti ”akuuttien huolto-ongelmien vuoksi”.

Israelilainen The Jerusalem Post -lehti irvaili puolestaan analyysissään näin: ”Venäjän karhu unohti yhden tärkeän asian: polttoaineen. Ilman kunnollista huoltoa mikään armeija, huolimatta sen mahtavuudesta, ei voi lyödä toista.”

Huolto-ongelmat voivat selittää esimerkiksi sitä, miksi Venäjän joukkojen osittain valtaama Harkovan kaupunki näytti sunnuntaina palanneen Ukrainan hallintaan. Ja sen, miksi Venäjä ei ole saanut puhtia Kiovan valtaukseen.

Venäläisten panssarivaunu lojui tuhoutuneena tien varressa Harkovan ulkolaidalla lauantaina.

Vielä viime viikon keskiviikkona Venäjän johtajalla Vladimir Putinilla oli lupa kuvitella, että Venäjä tekisi salamahyökkäyksen Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan, lamaannuttaisi paikallisten taistelutahdon, syrjäyttäisi vallanpitäjät ja nostaisi maan johtajaksi nukkehallitsijan.

Tällaiseen mahdollisuuteen valmistauduttiin myös länsimaissa ja Ukrainassa. Kansainvälisessä mediassa oli esitetty vertailuja Ukrainan ja Venäjän asevoimien koosta ja johtopäätös oli, että vastakkain ovat Daavid ja Goljat.

Oli lupa ajatella, että Ukrainan asevoimat luhistuisivat kuin Afganistanin armeija viime syksynä. Myös ukrainalaispoliitikkojen kestävyydestä esitettiin epäilyjä, mistä kertoi Yhdysvaltain tarjous lennättää Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi pois maasta.

Zelenskyin vastaus jää historiankirjoihin: ”Tarvitsen ammuksia, en kyytiä.”

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi piti videoidun puheen sunnuntaina.

Zelenskyi ei ollut erityisen suosittu eikä onnistunut presidentti ennen sodan alkamista, mutta muutamassa päivässä hänestä on leipoutunut kansallissankari, jota tukee yhden kyselyn mukaan jopa 91 prosenttia ukrainalaisista. Sosiaalisessa mediassa hänestä on syntynyt salamannopeasti myyttinen meemihahmo, ”Kapteeni Ukraina”, some-aikakauden vapaustaistelija William Wallace.

Ukrainan taitavana näyttäytyvä propagandakoneisto on myös punonut myyttejä rivisotilaista, joista kehkeytyy tämän sodan simohäyhiä ja anttirokkia. Heistä jokainen vastaa ainakin kymmentä polttoainepulasta kärsivää venäläistä, joita on jäänyt jo lukuisia sotavangeiksi.

Tavallisten kansalaistenkin rohkeudesta on kerrottu esimerkkejä: naisia tarttumassa aseisiin, naapurustoja valmistamassa Molotovin cocktaileja siviilipuolustusjoukoille ja ukrainalaismiehiä palaamassa ulkomailta kotimaansa vapaustaisteluun.

Lauantaina Twitterissä levisi video, jossa ukrainalaissiviilit yrittivät paljain käsin pidätellä venäläistä panssarivaunua. Se toi mieleen Kiinan armeijaa uhmanneen ikonisen ”tankkimiehen” Tiananmenin vuoden 1989 verilöylyn ajoilta.

Lisäksi kansainvälinen media on täyttynyt piinaavista kertomuksista ja kuvista: pommisuojissa synnyttävistä naisista, juna-asemilla itkevistä lapsista ja satojentuhansien pakolaisten virrasta Ukrainan naapurimaihin.

Ja poltetuista venäläisistä sota-ajoneuvoista ja karrelle palaneista sotilaista.

Vaikka Zelenskyin sankarirooli ja ukrainalaisten urheus ovat vasta alle viikon ikäisiä ilmiöitä, ne ovat jo muuttuneet muuksikin kuin sosiaalisen median aineistoksi.

EU-johtajat ovat rohkaistuneet asettamaan Yhdysvaltain ja Britannian rinnalla Venäjälle uumoiltuja kovempia talouspakotteita, ja nyt odotetaan, johtaako se Venäjän pankkijärjestelmän romahdukseen ja lamaan.

Saksa ilmoitti lauantaina, että se on muuttanut vuosikymmeniä vaalimaansa linjaa, jonka mukaan se ei aseista sotaa käyviä maita. Lisäksi maa aikoo kasvattaa sotilasmenonsa yli kahden prosentin bkt-tasolle, mitä Yhdysvallat on anellut vuosikymmenien ajan sotilasliitto Naton lujittamiseksi.

Saksan selän takana piileskellyt Suomi päätti sunnuntaina, että Viro saa toimittaa Ukrainaan kenttätykit, jotka ajautuivat taannoin Saksalta Suomelle ja Suomelta Virolle. Lisäksi Suomi lähettää Ukrainalle luotiliivejä ja kypäriä ja harkitsee muutakin apua.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on saanut suomalaispoliitikot pohtimaan talvisodan aikoja ja sitä, miltä tuntuisi olla sotilasliiton ulkopuolinen maa, joka joutuu hyökkäyksen kohteeksi.

New Yorkissa osoitettiin mieltä Venäjän sotaa vastaan sunnuntaina.

Mitä tulee Ukrainaan ja Venäjän ulkopuoliseen maailmaan, Putin on hävinnyt propagandasodan häkellyttävän nopeasti ja poikkeuksellisen perusteellisesti. Tämä on hämmentävää siksikin, että vuosikausien ajan on kannettu huolta Venäjän informaatiosodan ja hybridioperaatioiden tehokkuudesta.

Venäjän trolliarmeijat avittivat Donald Trumpia valtaan ja Britanniaa eroamaan EU:sta sekä riitauttivat Euroopan maahanmuuttokeskustelua. Ukrainaan hyökkäyksen aikana Pietarin trollit eivät näytä iskeneen kiilaa sen enempää ukrainalaisten kuin länsimaidenkaan sotanarratiiveihin.

Myöskään venäläisten kybersodankäynnin taidot eivät ole vielä häikäisseet. Ukrainassa pelaavat yhä kännykät, ja sosiaalinen media täyttyy sekunti toisensa jälkeen Venäjälle kiusallisesta sisällöstä, jota päätyy myös venäläisten silmiin.

On hyvin epäselvää, missä määrin tavalliset venäläiset tai sotilaat uskovat Putinin perusteluihin, joiden mukaan Ukrainaan piti mennä kaatamaan Itä-Ukrainassa kansanmurhaan mukamas syyllistynyt ja ydinaseita tavoitellut uusnatsien juntta.

Selvää on, että tuhannet venäläiset ovat uskaltaneet osoittaa mieltään hyökkäystä vastaan pidätetyksi ja hakatuksi joutumisen uhalla. Myös Valko-Venäjän väkivaltakoneisto joutui viikonvaihteessa töihin, kun valkovenäläiset huusivat iskulauseita ukrainalaisten tueksi.

Lisäksi Putin on kärsinyt erinäisiä julkisia pikkunöyryytyksiä. Hänen tiedottajansa Dmitri Peskovin tytär Lisa esimerkiksi julkaisi Instagramissa sotaa vastustavan viestin, ja ainakin kaksi Putinin läheistä oligarkkia on vaatinut hyökkäyksen lopettamista.

Putinin laajempi päämäärä, palauttaa Ukraina Venäjän käskyvaltaan, ei myöskään ole mikään venäläisiä yhdistävä unelma. Ennen hyökkäystä tehdyn kyselyn mukaan 36 prosenttia venäläisistä ajatteli, että olisi oikein käyttää sotavoimia, jotta Venäjä ja Ukraina olisivat yksi maa.

Venäläistutkija Andrei Kortunovin esittämän arvion mukaan venäläiset saattaisivat hyväksyä sodan Ukrainassa, mikäli se kestäisi muutaman viikon. Sen pidempään verenvuodatukseen kansalla ei hänen mielestään olisi valmiutta.

Selkein merkki Putinin pettymyksestä sotatoimien nöyryyttävään alkuun oli se, kun hän kertoi sunnuntaina asettaneensa maansa ydinasejoukot hätävalmiuteen. Uhkaukseen on syytä suhtautua vakavana esimerkkinä Putinin vaarallisuudesta ja siitä, kuinka yhtäkkiä voidaan ajautua vuoden 1962 Kuuban ohjuskriisistä muistuttavaan ilmapiiriin.

Toisaalta on hyvä muistaa, että Venäjä ja Yhdysvallat ovat jatkuvassa valmiudessa tuhota toisensa. Uutistoimisto AFP:n haastattelemat asiantuntijat kertoivat, että normaalioloissa Venäjän ydinaseet voidaan laukaista kymmenessä minuutissa, ja valmiudessa olevia ydinaseita on noin 1 600.

Ukrainalaiset valmistivat Molotovin cocktaileina tunnettuja polttopulloja Užhorodissa sunnuntaina.

Viisi päivää kestäneen sodan summa summarum on, että Venäjän strategian ensimmäinen vaihe on epäonnistunut ja propagandasodan kultamitali kimaltelee Ukrainan kaulassa.

Länsimaiden yhtenäisyys pakotteissa herättää toiveita, että Venäjän talous joutuu polvilleen ja Putin laajaan epäsuosioon. Moni autoritaarinen johtaja on kuitenkin pysynyt vallassa epäsuosittunakin vuosikymmenien ajan, ja monta veristä sotaa on käyty niukoillakin resursseilla.

Valitettavasti suurvalloilla on kärsivällisyyttä käydä sotia vaikka vuosikymmeniä, mistä on valitettavan monta esimerkkiä myös toisen maailmansodan jälkeen: Yhdysvallat Vietnamissa, Afganistanissa ja Irakissa, Venäjä Afganistanissa ja Tšetšeniassa.

Epäonnistunutta strategiaa voi aina korjailla, ja Venäjä voi päästä ainakin osaan tavoitteistaan myöhemmin. Yhdysvallat tarvitsi noin 180 000 sotilasta ja kolme viikkoa saadakseen Irakin diktaattorin Saddam Husseinin hallinnon kaadettua keväällä 2003.

Nopeiden paraatimarssien sijaan tunnetumpia sodan tapahtumia ovat silmittömät pommitukset ja siviiliväestöille raa’at asutuskeskusten piiritykset. Sotilaallisia epäonnistumisia tahdittavat epäonnistuneet rauhanneuvottelut.

Sankaritarinoita ja roistokertomuksia syntyy aina paljon suuremmalla varmuudella kuin voittajia.