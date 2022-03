Alexander Stubb oli tuore ulkoministeri elokuussa 2008, kun Venäjän panssarit jyräsivät Georgian. Stubb piti niin sanotun 080808-puheen, jossa hän arvioi sotaa kansainvälisen politiikan käännekohdaksi. Nyt tiedetään, että se oli vasta alkua.

Alexander Stubb istuu espoolaisen keittiönpöydän ääressä ja esittää kolme mahdollista vaihtoehtoa.

”Ensimmäinen on Venäjän tappio ja massiivinen perääntyminen, mutta se on ehkä epätodennäköisin”, Stubb sanoo.

”Toinen vaihtoehto on se, että Venäjä valtaa Ukrainan kokonaisuudessaan. Kolmas on se, että Venäjä lopettaa ikään kuin puoleenväliin ja yrittää synnyttää Itä-Ukrainan ja Länsi-Ukrainan.”

”Toivon totta kai ensimmäistä, ja pelkään sitä toista”, Stubb jatkaa.

”Mutta voisin kuvitella, että kolmas vaihtoehto voi olla aika lähellä totuutta, vaikka en sitä todellakaan toivo. Tässä on kyse itsenäisen, suvereenin valtion olemassaolosta.”

Stubb ei voi tietää, miten Ukrainan sodassa lopulta käy. Ei sitä kukaan muukaan tiedä.

53-vuotiaalla Stubbilla on kuitenkin edellytykset tietää, miten tähän tilanteeseen on tultu.

” ”Yritän jatkuvasti selittää, että siinä on eroa, käykö tätä keskustelua Lontoosta, Washingtonista tai Pariisista vai käykö sitä Helsingistä.”

Espoolaisen keittiönpöydän ääressä puhuu tavallaan kaksi Alexander Stubbia.

Ensimmäinen Stubb on entinen pääministeri ja ulkoministeri. Hänellä on ollut monta muutakin tehtävää, mutta nuo kaksi salkkua ovat Venäjä-yhteydessä olennaisimmat.

Toinen Stubb on professori. Hän elää suuren osan ajastaan Firenzessä, jossa hän johtaa EU-yliopiston keskusta. Hän myös työstää kirjaa, jonka työnimenä on The New World Disorder. Power in the 21st Century. (Uusi maailmanepäjärjestys. Valta 21. vuosisadalla.)

”Kyllähän tässä kirjat menee uusiksi”, Stubb sanoo. ”Niin kuin menee maailmankirjatkin.”

Kirjoittamiselle ei tosin ole juuri nyt aikaa. Stubbin kalenterissa näyttää näinä päivinä tältä: BBC, CNN, The Atlantic, France24, Radio Canada, Sky, MSNBC, Ruotsin TV, Tanskan TV, Puolan TV.

Kansainväliselle yleisölle Stubb kertoo muun muassa Suomen asemasta.

”Yritän jatkuvasti selittää, että siinä on eroa, käykö tätä keskustelua vaikkapa Lontoosta, Washingtonista tai Pariisista vai käykö sitä Helsingistä. Jos on 1 340 kilometriä rajaa Venäjän kanssa, niin maailma näyttää erilaiselta.”

Keskustelua Stubb on saanut käydä Suomessakin, myös epätavanomaisissa paikoissa. Suomalaiset ovat ymmärrettävästi herkillä. Espoon hiihtoladuilla Stubbia on pysäytelty, että miten tässä oikein käy.

Palataan poliitikko Stubbiin.

Stubb nimitettiin ulkoministeriksi huhtikuussa 2008, kun hän oli juuri viettänyt nelikymppisiä.

Alexander Stubb vannoi virkavalansa Vanhasen II hallituksen ulkoministeriksi 4. huhtikuuta 2008. Vieressä seurasi työministeri Tarja Cronberg.

Niinä päivinä Bukarestissa pidettiin puolustusliitto Naton huippukokous, jossa vieraana oli Venäjän presidentti Vladimir Putin.

”Ollaan ystäviä, kaverit, ja ollaan suoria ja avoimia”, Putin sanoi.

Putin ilmoitti Venäjän vastustavan Georgian ja Ukrainan lähentymistä Natoon. ”Voimakkaan sotilasliiton ilmaantuminen maamme rajoille nähdään suorana uhkana maani turvallisuudelle.”

Elokuussa Venäjän panssarit jyräsivät Georgian viisipäiväisessä sodassa. Se oli läntiselle maailmalle järkytys.

Venäjän joukkoja Georgian maaseudulla elokuussa 2008.

Suomi oli Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin puheenjohtajamaa, joten ulkoministeri Stubb siirtyi kesälomalta Sardiniasta rauhanneuvottelijaksi. Tehtävä vei Georgian Tbilisiin ja sitten Moskovaan.

Georgian sodan jälkeen Stubb piti kenties kuuluisimman puheensa, niin sanotun 080808-puheen suurlähettiläspäivillä Helsingissä. Numerosarja tulee siitä, että Venäjä hyökkäsi päivämäärällä 8.8.2008.

Georgian kriisillä on kolme karua läksyä, Stubb sanoi puheessa:

”Yksi: 080808 on käännekohta kansainvälisessä politiikassa. Kaksi: 080808 asettaa kansainväliselle järjestelmälle uuden haasteen. Ja kolme: 080808 vaikuttaa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan työlistaan.”

” Kolmen kasin puhe kestää kriittisen luennan vielä 13 vuotta myöhemmin. Ulkoministeri Stubbin analyysi osui oikeaan.

Venäjän silloinen presidentti Dmitri Medvedev (vas.) ja maan tosiasiallinen johtaja, pääministeri Vladimir Putin valtiollisella virka-asunnolla Moskovan liepeillä elokuussa 2008.

Stubb arvioi muun muassa, että itsevaltaisuus on haastamassa demokratian ja että 2000-luvun itsevaltiailla on rutkasti rahaa ja nationalistinen suojapanssari.

”Georgian sodalla voi olla vain yksi myönteinen seuraus”, Stubb sanoi. ”Sen tulisi olla ulkopoliittinen herätyskello.”

Kolmen kasin puhe kestää kriittisen luennan vielä 13 vuotta myöhemmin. Ulkoministeri Stubbin analyysi osui oikeaan.

Ulkoministeri Alexander Stubb ja Ranskan ulkoministeri Bernard Kouchner tarkastelivat venäläisten tuhoamia rakennuksia Georgian Gorissa 11. elokuuta 2008.

Presidentti Tarja Halonen, ulkoministeri Alexander Stubb ja pääministeri Matti Vanhanen Georgian sodan jälkeisessä ylimääräisessä EU-huippukokouksessa Brysselissä 1. syyskuuta 2008.

Mutta onko oikea analyysi ohjannut Suomen turvallisuuspolitiikkaa? Stubb oli sitä ministerivuosinaan mukana rakentamassa.

”Kyllä minä edelleen näkisin, että koko meidän ulko- ja turvallisuus- ja puolustuspoliittisen strategian runko on uskottava itsenäinen puolustus”, Stubb sanoo.

”Ei ole kahta sanaa, etteikö olisi toimittu oikein. Emmehän me ilman Venäjää olisi juuri ostaneet 64:ää F–35-hävittäjää.”

Suomi on hakenut turvaa monelta suunnalta, muun muassa Euroopan unionista, ja rakentanut Nato-yhteistyötä jo kauan.

” Onko oikea analyysi ohjannut Suomen turvallisuuspolitiikkaa? ”Ei ole kahta sanaa, etteikö olisi toimittu oikein.”

”Mehän olemme Nato-yhteensopivampia kuin monet Nato-maat itse”, Stubb toteaa. ”Niin että sanoisin, että vähimmäisturva ollaan taattu meidän strategiallamme.”

On silti syytä kysyä, että kun ulkopoliittinen herätyskello oli pärähtänyt soimaan, niin tuliko toisinaan liian suuri houkutus painaa torkkukytkintä.

Joulukuussa 2014 – pian sen jälkeen, kun Venäjä oli miehittänyt Krimin niemimaan ja lietsonut kapinan Itä-Ukrainassa – Suomi myönsi periaateluvan Fennovoimalle eli Pyhäjoen ydinvoimalalle, jonka rakentaisi venäläinen Rosatom.

Pääministeri Stubb oli ajamassa päätöstä eduskunnassa. Hän moitti ”russofobiasta” niitä kansanedustajia, jotka nostivat esiin Venäjä-huolen. Periaatelupa hyväksyttiin lopulta äänin 115—74.

”Olemassa olevan tiedon valossa päätös silloin tehtiin”, Stubb sanoo. ”Jälkiviisaana päätös oli virhe, ja onneksi se voidaan nyt korjata.”

”On kylmä tosiasia, että pitää katsoa peiliin. Jos ottaa pääministerinä kannan, joka poikkeaa peruslinjasta, niin sen kyllä löytää edestään. Ja hyvä näin, se on osa demokratiaa.”

080808-puheessaan Stubb totesi, että oli alkanut uusi aika, jolla ei vielä ollut nimeä.

Nyt sellainen olisi tarjolla. Siirrytään ex-poliitikko Stubbista professori Stubbiin.

”Rauhattomuuden aikakausi”, Stubb sanoo. ”Se tarkoittaa sitä, että nykypäivänä kaikki voidaan aseellistaa: disinformaatio, energia, teknologia, talous, sosiaalinen media.”

Sodan ja rauhan välinen viiva on usein veteen piirretty, Stubb sanoo, paitsi tietysti Ukrainassa juuri nyt, kun Venäjä käy brutaalia hyökkäyssotaa.

Stubb puhuu ”menneisyyden ylirationalisoinnista”. On helppo analysoida nykyhetkeen johtaneita kehityskaaria jälkikäteen. Jälkiviisaudeksikin sitä voisi sanoa.

Ensin oli kylmän sodan kaksinapainen maailma, josta siirryttiin vuoden 1989 kautta yksinapaiseen maailmaan.

”Koko meidän ajattelumme pohjautui sille, että maailman kaikki 200 kansallisvaltiota siirtyvät jonkinlaiseen liberaaliin demokratiaan, sosiaaliseen markkinatalouteen ja globalisaatioon – että maailman yhdistäminen, teknologia, internet, vapaakauppa ja tuotantoketjut tuovat meidät yhteen maailmanlaajuisena kansakuntana ja mennään kohti konfliktien loppua.”

Stubb jatkaa:

”Olisi pitänyt varmaan huomata, että siinä vuoden 2001 liepeillä tilanne muuttui. Ne arvot, joita me kutsumme universaaleiksi, eivät toimineet kaikille. Syntyi sivilisaatioiden vastakkainasettelua, uskontojen vastakkainasettelua, maantieteellistä vastakkainasettelua.”

”Putin ei missään nimessä halua liberaalia demokratiaa ja arvomaailmaa. Hän on kurin ja järjestyksen venäläiskonservatiivi, joka näkee länsimaisen kulttuurin jonkinlaisena rappeumana.”

Nato on oikeastaan keppihevonen, Stubb sanoo. Ukrainan eurooppalainen suuntaus oli Putinille se ongelma.

” ”Olisi pitänyt varmaan huomata, että siinä vuoden 2001 liepeillä tilanne muuttui.”

Nyt ollaan sitten tilanteessa, jota Stubb vertaa sukupolvikokemuksena vuoteen 1989. Tällä kertaa kokemus vain on hyytävä.

Länsi on alkanut eristää Venäjää kokonaan niin poliittisesti, taloudellisesti kuin urheilullisesti ja kulttuurisesti.

”Me emme tiedä, mikä on tämän eristyksen kesto”, Stubb sanoo. Se riippuu Venäjästä ja on siten arvoitus.

”Venäjän muutosta ei voi tehdä ulkopuolelta.”

Koska Suomen pitää miettiä kaikki siirtonsa todella huolellisesti, Stubb karsastaa vaatimuksia äkkinäisistä toimista kuten Nato-jäsenhakemuksesta nyt heti. Stubb korostaa, ettei halua omalta osaltaan viisastella tulevista ratkaisuista.

”Olen sitä mieltä, että valtionjohto on toiminut rauhallisesti ja maltillisesti erittäin vaikeassa paikassa, ja juuri tätä malttia me tarvitsemme nyt. Olen varma, että he [presidentti ja hallitus] tekevät oikeat päätökset.”

Elämme rauhattomuuden aikakautta, ja sitäkin enemmän tarvitaan kansallisia perushyveitä.

”Nyt pitää vaan olla maltillinen ja rauhallinen, eli loppujen lopuksi aika suomalainen.”