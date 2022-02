Helsingin Sanomien kuvaaja Kalle Koponen ja toimittaja Vesa Sirén ovat edenneet maanantaina aamupäivällä Kiovasta noin sata kilometriä etelään. Autot pysähtyvät nopeasti kyhätyille tarkastuspisteille parinkymmenen kilometrin välein.

Miltä näyttää Kiova, kun Ukrainan ja Venäjän neuvottelut Valko-Venäjän rajalla ovat alkaneet ja presidentti Volodymyr Zelenskyin sunnuntai-iltana määrittelemistä "ratkaisevista 24 tunnista" on kulunut yli puolet?

Helsingin Sanomien kuvaaja Kalle Koponen ja toimittaja Vesa Sirén ovat edenneet kaupungista maanantaina aamupäivällä noin sata kilometriä etelään. Täydellinen ulkonaliikkumiskielto lakkasi maanantaiaamuna kahdeksalta.

” Sadan kilometrin matkaan on kulunut noin kaksi tuntia.

Tienreunasta sai omenoita matkaevääksi.

Kiovaa ei siis ole saarrettu, ja liikenne kulkee molempiin suuntiin rauhallisesti, Koponen havainnoi puhelimitse. Enemmistönä tieliikenteessä näyttävät olevan täyteen pakatut henkilöautot. Sadan kilometrin matkaan on kulunut noin kaksi tuntia.

AUTOT pysäytetään tarkastuspisteille noin 20 kilometrin välein. Näitä tiesulkuja on rakennettu nopeasti lisää: niitä on kyhätty harkoista, autonrenkaista ja hiekkasäkeistä. Aluepuolustuksen miehet pyytävät nähdä autolla liikkuvien passit ja tarkastavat takakontin. Koponen kuvailee edellistä pistettä, jossa tarkastuksia tekivät paikalliset miehet metsästysaseet mukanaan. Osassa pisteitä on sotilasaseita, mutta sotilaat voivat olla siviilivaatteissa. Jossain liehuu Ukrainan lippu, yhdellä pisteellä kaivettiin poteroa lapiolla, Koponen kertoo.

Koponen ja Sirén matkustavat Kiovasta etelän suuntaan ajavan ukrainalaisnaisen kyydissä. Tämä kertoo etupenkillä istuvalle Koposelle äitinsä havaintoja Kiovan pohjoispuolelta.

Natalia Pastušenko on Menan pikkukaupungissa Tšernihivin alueella, runsaan 200 kilometrin päässä Kiovasta ja noin sadan kilometrin päässä Venäjän ja Valko-Venäjän rajasta. Alue on venäläisjoukkojen oletetulla etenemisreitillä kohti Kiovaa.

” ”Annamme polttoainetta, jos käännytte takaisin”, Pastušenko sanoo kyläläisten vastaavan.

Pastušenko kertoo tyttärelleen, että kylän läpi on kulkenut sekä venäläisiä että ukrainalaisia tankkeja. Ensimmäisenä päivänä sotilaat olivat tšetšeenejä. Pastušenkon mukaan puolustus on räjäyttänyt ja miinoittanut siltoja venäläisten etenemisen estämiseksi. Koponen arvioi, että tässä ukrainalaiset näyttäisivät onnistuneenkin, ainakin sen perusteella, että venäläiset yhä ovat näin kaukana Kiovasta.

Pastušenkon sanojen mukaan venäläiset tankit pysähtyvät talojen viereen, jotta niitä ei pommitettaisi. Kyläläisten mieliala on kuitenkin jopa virkistynyt kohtaamisista venäläisten sotilaiden kanssa, nainen kertoo tyttärelleen: niin eksyksissä nämä näyttävät olevan. Venäläissotilaat ovat naisen mukaan pyytäneet taloista ruokaa ja polttoainetta.

”Annamme polttoainetta, jos käännytte takaisin”, Pastušenko sanoo kyläläisten vastaavan.