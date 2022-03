Rzeszów

”Meidän vastuullamme on mennä sotaan, jos se laajenee tänne”, 19-vuotias Alina Pisz sanoo itsevarmasti hymyillen.

”Olemme valmiita siihen.”

Pisz ja 18-vuotias David Garstka vannoivat sunnuntaina valansa Puolan vapaaehtoisen aluepuolustusjoukon valatilaisuudessa Puolan itäisellä rajalla Rzeszówissa.

Pisz aloitti 16-vuotiaana sotilashenkisessä partiossa, jossa hän oppi ampumaan. Aluepuolustusjoukkojen koulutuksessakin ampumaharjoituksia on paljon, ja aseen käsittely tulee tutuksi.

”Minä nukunkin tämän aseen kanssa”, Garstka sanoo.

19-vuotias Alina Pisz ja 18-vuotias Dawid Gartska vannoivat sunnuntaina valan Puolan vapaaehtoisen aluepuolustusjoukoissa Rzeszówissa.

Molemmat kertovat harrastuksensa syiksi isänmaallisuuden ja halun palvella omaa maata.

Tällaisia nuoria Puola nyt haluaa lisää. 32 000-henkinen vapaaehtoisjoukko pitäisi kaksinkertaistaa, kertoo joukkojen kouluttajiin kuuluva Witold Sura.

Hän kiertää jatkuvasti kouluissa houkuttelemassa nuoria maanpuolustuksen pariin. Valmiudessa olosta nuorille maksetaan 86,50 euroa kuukaudessa ja koulutuspäivistä 25 euroa.

”Jos haluat rauhaa, valmistaudu sotaan”, Sura sanoo.

Puolassa ei ole yleistä asevelvollisuutta. Palkka-armeijan vahvuus on noin 115 000 henkeä, ja kahdessa vuodessa hallitus haluaa nyt lähes kolminkertaistaa sen.

Puolan itärajalla on yhdysvaltalaisia sotilaita Puolan armeijan tukena Nato-yhteistyön puitteissa.

Nyt hävittäjät lentävät päivin ja öin taivaalla Ukrainan rajan tuntumassa. Puolan armeijan rinnalla Naton itärajaa turvaavat amerikkalaiset sotilaat ovat paikallisille tuttu näky.

Viikonloppuna myös vapaaehtoisen aluepuolustusjoukon valmiustasoa nostettiin.

Podlasian, Lublinin ja Ala-Karpatian voivodikunnissa eli aluehallinnon laajimmissa yksiköissä vapaaehtoiset maanpuolustajat voidaan nyt kutsua armeijan yksiköihin kuuden tunnin varoitusajalla.

Muualla Puolassa hälytysaika on 12 tuntia. Kaikille on annettu käsky tarkistaa varusteet ja ilmoittaa tilanteesta työnantajalle.

Tällä viikolla he tukevat Puolan viranomaisia raja-asemilla Ukrainasta tulevan pakolaisjoukon avustamisessa.

”Keräämme ruokaa ja järjestämme majoituksia”, Alina Pisz kertoo.

Vapaaehtoisen aluepuolustusjoukkojen valatilaisuus järjestettiin Rzeszówissa sunnuntaina 27. helmikuuta.

Vapaaehtoinen aluepuolustusjoukko perustettiin 2018 Puolaa johtavan konservatiivis-populistisen Laki ja oikeus -puolueen ideasta.

Vapaaehtoisjoukon perustamista arvosteli osa poliitikoista ja armeijan kenraaleistakin.

Epäily kohdistui siihen, oppivatko joukot taitoja, joista on hyötyä nykyajan epäsymmetrisissä konflikteissa – vai onko kyse lähinnä poliittisesta demagogiasta.

Joukkoja kouluttava Mateusz Muzolf sanoo, että paikallisten asukkaiden kouluttamisen idea on, että heidän kotiseututuntemuksestaan on armeijalle hyötyä. He osaavat liikkua alueella ja tuntevat sen kaikin puolin.

Uusilla vapaaehtoisjoukon jäsenillä on 16 päivän koulutus, jossa he oppivat ampumaan. Myös armeijan taktinen ajattelu kuuluu koulutukseen heti alusta alkaen.

16 päivän kurssin jälkeen seuraa viikonloppukoulutuksia kerran kuukaudessa. Kolmessa vuodessa joukot ovat Muzolfin mukaan sotataitoisia.

Aluepuolustusjoukkojen uudet jäsenet marssivat sunnuntaina 27. helmikuuta Rzeszówissa.

Puolassa Ukrainan sota on hyvin lähellä. Puolassa asuu noin kaksi miljoonaa ukrainalaista, ja kansat ovat historiallisesti läheisiä.

Naton itärajan maana Puolalla on merkittävä asema Nato-yhteistyössä.

Alkuviikosta Puolan mediassa liikkui tietoja, että Puola, Bulgaria ja Slovakia olisivat antamassa Ukrainalle yli 70 hävittäjää. Ukrainan ilmavoimien mukaan hävittäjät olisivat voineet operoida Ukrainassa Puolasta käsin.

Se oli kuitenkin toiveajattelua, ja uutiset Ukrainalle annettavista hävittäjistä kumottiin. Keskustelu kuvastaa tasapainoilua, jota sodan kyljessä käydään.

Venäjän moukaroiman Ukrainan ja Naton rajalla tunnelma on jännittynyt. Puolalla on myös pitkä raja Valko-Venäjän kanssa, joka on yhtynyt Venäjän hyökkäykseen Ukrainassa.

Puolaan ei kohdistu akuuttia uhkaa. Silti moni tavallinen puolalainen pelkää sodan laajentumista ja harkitsee maasta muuttamista.

Venäjän joulukuussa antamassa vaatimuslistassa mainittiin Naton itäisen lohkon aseistuksen alasajo ja Naton palauttaminen ennen vuotta 1997 vallinneeseen tilaan. Puola liittyi Natoon vuonna 1999.

Itäisessä Rzeszówin kaupungissa, mutta myös muualla Puolassa huoli on pinnassa.

”Pelkään, että Puola tuhotaan ennen kuin Nato auttaa meitä”, sanoo Ariel Pawłowski. Hän on puolisonsa ja veljensä vaimon sekä kahden taaperon kanssa kävelyllä.

Vanhemmat pelkäävät lastensa tulevaisuuden puolesta.

”Kaikki tuttavani miettivät länteen muuttamista”, hän sanoo. Monille se tarkoittaa ulkomaille muuttamista.

Marcelina Szafarz (vas.), Ariel Pawłowski ja Agata Pawłowska olivat sunnuntaikävelyllä mietteliäinä. Lasten puolesta huolettaa, he sanovat. Sylissä Anastazja-tytär.

Marcelina Szafarz sanoo, että ajatus siitä, että armeijaa käymättömien miesten pitäisi tarttua aseisiin, pelottaa.

Puolassa on paljon nuoria miehiä, jotka kuuluvat reserviin, vaikka heillä ei ole mitään sotilaskoulutusta.

”Pelottaa ajatella, että sama, mikä on tapahtunut Ukrainassa, tapahtuisi poikaystävillemme ja veljillemme”, Marcelina Szafarz sanoo.

Hän pelkää, että Vladimir Putin ei pysähdy Ukrainaan.

Hänestä Euroopan ja Yhdysvaltojen pitäisi nyt tehdä kaikkensa pysäyttääkseen Putin.

”On vaikea pitää toivoa yllä, mutta vain siten voimme tehdä asialle jotain”, Szafarz sanoo.