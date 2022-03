Lontoon ukrainalaisessa kirkossa on siunattu jo kymmeniä sotaan lähtijöitä – Venäjällä Putin on käyttänyt uskontoa valtansa pönkittämiseen

Katolisen kirkon messuihin on nyt tunkua, kun Lontoon ukrainalaisväestö etsii lohtua ja apua. Myös Boris Johnson kävi kirkossa lupaamassa tukeaan.

Lontoo

Lontoon ukrainalaisessa katolisessa kirkossa on siunattu jo kymmeniä Britanniasta Ukrainaa puolustamaan lähteviä ukrainalaisia.

”Joukossa on ollut miehiä ja naisia. He ovat hyvin rohkeita. He ovat pyytäneet rukoilemaan puolestaan”, piispa Kenneth Nowakowski kertoi toimittajille tiedotustilaisuudessa maanantaina.

Britannian ulkoministeri Liz Truss sanoi sunnuntaina, että hänellä ei ole mitään sitä vastaan, että Britanniasta lähdetään puolustamaan Ukrainaa.

Katolilaiset ovat Ukrainassa uskonnollinen vähemmistö, mutta Pyhän perheen tuomiokirkosta Lontoon Mayfairissa on tullut sodan aikana ukrainalaisten kokoontumispaikka.

Viikonloppuna messuihin osallistui lähes tuhatkunta ukrainalaista, mikä on huikea määrä normaaliaikoihin verrattuna. Iso osa osallistujista oli kuulemma alle nelikymppisiä miehiä.

”En halua rohkaista ketään toimimaan omatuntoaan vastaan, mutta jos he haluavat lähteä [auttamaan Ukrainaa], annan hengellisen siunaukseni”, Nowakowski kertoi.

Britannianukrainalaisen naisjärjestön puheenjohtaja Iryna Terlecky sekä piispa Kenneth Nowakowski tiedotustilaisuudessa maanantaina.

Kanadanukrainalainen Nowakowski on johtanut Lontoon ukrainalaista hiippakuntaa parin vuoden ajan. Kirkko palvelee myös Lontoon katolilaisia valkovenäläisiä ja slovakkeja.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on käyttänyt tunnetusti tukenaan Venäjän ortodoksista kirkkoa pönkittäessään omaa valtaansa.

Uskonto on ollut Putinille väline tehdä pesäeroa länsimaiseen ”vapaamielisyyteen” ja ratsastaa perinteisillä perhearvoilla. Samalla yhteisellä uskonnolla ja historialla on perusteltu geopoliittisia valtahankkeita.

Tämä on sopinut myös Venäjän ortodoksiselle kirkolle, joka on lisännyt Putinin kautta omaa näkyvyyttään ja vaikutusvaltaansa.

Viime viikolla Venäjän ortodoksista kirkkoa johtava patriarkka Kirill asettui Putinin taakse ja kiitteli häntä isänmaan puolustamisesta. Patriarkan lausunnosta uutisoi muun muassa Kirkko ja kaupunki -lehti.

Nowakowski ei ole ollut Lontoosta yhteyksissä Venäjän ortodoksikirkkoon.

”Uskonnon valjastaminen [aseellisen selkkauksen tueksi] on tuomittavaa”, hän sanoi viitaten Putinin ja ortodoksisen kirkon liittoon.

Ukrainassa ortodoksisuus ovat valtauskonto. Maassa toimii kuitenkin kaksi ortodoksikirkkoa. Toinen niistä on itsenäinen, ja toinen kuuluu Moskovan patriarkaattiin.

Suomen ortodoksinen kirkko on puolestaan Konstantinopolin ekumeeniseen patriarkaattiin kuuluva autonominen paikalliskirkko, jota johtaa arkkipiispa Leo.

Ukrainalaisista yli 70 prosenttia määrittelee itsensä ainakin kyselyjen mukaan hengelliseksi tai uskonnolliseksi.

”Uskonto on ukrainalaisille hyvin tärkeä. Neuvostoaikana piispoja ja pappeja pidätettiin ja kyyditettiin ojennustyöleireille”, Nowakowski sanoo.

Nowokowski itse on työskennellyt Ukrainassa noin kymmenen vuotta 1991 alkaen. Hän oli muun muassa kirkon tiedottaja, kun paavi Johannes Paavali II teki Ukrainan-vierailun vuonna 2001.

Lontoon Pyhän perheen tuomiokirkossa puolestaan vieraili viime sunnuntaina Britannian pääministeri Boris Johnson. Johnsonin arvostelijat tuomitsivat tapaamisen photo opportunity -poseeraukseksi, mutta ukrainalaisten keskuudessa oltiin toista mieltä.

Ukrainalaisten katolinen kirkko Lontoon keskustassa. Idän katolisena kirkkona se muistuttaa muun muassa pyhäinkuvineen ortodoksista kirkkoa.

Johnsonin vierailulla on kuulemma selvää symboli- ja näkyvyysarvoa: pääministeri välittää. Sen lisäksi ukrainalaisilla järjestöillä ja aktivisteilla oli mahdollista saada asiansa läpi suoraan pääministerille.

Britanniassa arvioidaan asuvan vakituisesti noin 100 000 ukrainalaistaustaista henkilöä. Ensimmäinen suuri muuttoaalto nähtiin toisen maailmansodan jälkeen. Toinen tuli Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen.

Britannia ilmoitti aiempaa tiukemmista Venäjä-pakotteista torstai-iltana jo ennen EU:ta. Britannianukrainalaiset toivovat kuitenkin lisää pakotteita ja oligarkkien omaisuuden jäljittämistä.

Brittihallitus on kuulemma myös luvannut helpottaa pakolaisten ottamista. Ukrainalaiset pääsevät ilman viisumia EU-maihin. Tämä ei kuitenkaan koske Britanniaa, joka ei ole enää EU-maa.

”Ukrainan Lontoon suurlähettiläs on ollut usein nähty vieras Downing Streetillä [pääministerin virka-asunnolla] – – ja Britannian puolustusministeri Ben Wallace ymmärsi [sodan] uhan jo kuukausia sitten”, sanoi brittiläisukrainalaisen naisjärjestön puheenjohtaja Iryna Terlecky.

Ukrainaan kaivataan kipeästi myös lisää aseapua. Terleckyn mukaan siviilipuolella pula on etenkin haavoittuneiden lääkintätarpeista, lääkkeistä, ruoasta ja hygieniatarvikkeista.

”Ukraina ei taistele vain itsensä puolesta, vaan kaikkien demokraattisten maiden puolesta.”

Mitä tahansa tavaraa ei Ukrainaan ja ukrainalaisia auttaviin naapurimaihin kannata lähettää. Ensin pitää kysyä paikallisilta avustusjärjestöiltä, mitä oikeasti tarvitaan. Monesti raha-apu voi olla tavaraa nopeampaa.

Terletskan mukaan myös jotkut Lontoon venäläiset ovat liittyneet britannianukrainalaisten järjestämiin Putinin sodan vastaisiin mielenosoituksiin.

”He kertovat kuinka häpeissään he ovat.”

Venäläiset pitävät kuitenkin matalaa profiilia, etenkin jos heillä on vielä perhettä Venäjällä.

Mahdollisissa rauhanneuvotteluissa Ukrainan demilitarisointi ei tule kysymykseenkään.

”Se ei olisi rauha, vaan orjuutta. En usko, että Ukraina suostuu siihen koskaan”, Terlecky sanoi.