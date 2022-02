Ruotsin yleisradion kyselytutkimuksen mukaan Ruotsissa on nyt ensimmäistä kertaa enemmän Naton kannattajia kuin vastustajia.

Tukholma

Mikä eilen oli mahdotonta uskoa tapahtuikin tänään.

Näin kuvaili Ruotsin entinen pääministeri Carl Bildt Ruotsin päätöstä lähettää Ukrainaan aseita.

Sunnuntaina Ruotsi päätti lähettää Ukrainaan 5 000 panssarintorjunta-asetta. Edellisen kerran Ruotsi on lähettänyt aseapua sotaa käyvään maahan vuonna 1939, kun se tuki talvisodassa taistellutta Suomea.

Aiemmin Ruotsin hallitus oli useampaan otteeseen todennut, että Ruotsin asevientisääntöjen takia aseita ei voi viedä konfliktin keskellä olevaan maahan.

Ruotsin hallitus on myös moneen otteeseen todennut, että Naton jäsenyys ei ole Ruotsille oikea tie Euroopan turvallisuustilanteen muuttumisesta huolimatta.

Liittoutumattomuus on ollut Ruotsin sosiaalidemokraateille turvallisuuspolitiikan kulmakivi.

Mutta voiko sosiaalidemokraattien Nato-kanta muuttua Venäjän hyökkäyksen myötä?

Joidenkin kannan Venäjän toimet ovat jo muuttaneet. Sunnuntain ja maanantain aikana kolme sosiaalidemokraattista kommentaattoria otti tahoillaan kantaa Ruotsin Nato-jäsenyyteen.

Puolueen uutislehden AiP:n toimitusjohtaja ja poliittinen toimittaja Daniel Färm kirjoitti kommentissaan Ruotsin ja Suomen Nato-jäsenyyden puolesta.

Kommentaattori Peter Gustavsson kirjoitti Aftonbladetissa, että hänen puolueensa pitäisi pohtia Nato-kantansa uusiksi. Gustavssonin mukaan tärkeää olisi, että Ruotsi koordinoisi kaikki turvallisuuspolitiikkansa muutokset yhdessä Suomen kanssa.

Myös Aftonbladetin poliittisen toimituksen esimies Anders Lindberg totesi Ruotsin radion ohjelmassa, että Ruotsin tulisi pohtia turvallisuuspoliittista linjaansa tämän kriisin jälkeen. Lindbergin mukaan Ruotsin ei pitäisi kuitenkaan kiiruhtaa. Nato-kannan muuttaminen vaatisi valtiopäivien enemmistön, kansan enemmistön ja sen, että myös Suomi menisi Natoon.

Nämä kommentit ovat tähän mennessä suurin signaali, että sosiaalidemokraattisen puolueen sisällä voisi tapahtua jonkinlainen muutos, arvioi turvallisuuspolitiikan asiantuntija Patrik Oksanen.

”Se on vielä kaukana käännöksestä, mutta jos Putin jatkaa pommituksiaan ja Suomesta alkaa tulla signaaleja Nato-jäsenyyden puolesta, asioita voi tapahtua nopeasti”, Oksanen sanoo.

Maanantaina tuli ainakin yksi signaali, kun Suomen Yleisradio julkaisi kyselytutkimuksen, jonka mukaan enemmistö suomalaisista kannattaa Suomen Nato-jäsenyyttä.

Kyselyn mukaan 53 prosenttia suomalaisista kannattaa Suomen liittymistä sotilasliitto Naton jäseneksi. 28 prosenttia suomalaisista vastustaa ja 19 prosenttia on kannastaan epävarmoja.

Lue lisää: Ylen kysely: Enemmistö suomalaisista kannattaa Suomen Nato-jäsenyyttä – ”Asetelma on keikahtanut päälaelleen”

Kyselytutkimus toteutettiin viime viikolla samaan aikaan, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan.

”Asetelma on kirjaimellisesti keikahtanut päälaelleen. Käytännössä kannattajien ja vastustajien lukemat ovat vaihtaneet paikkaa”, Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen kommentoi Ylelle.

Ruotsissa Naton kannatus ei ole noussut yhtä suureksi kuin Suomessa, mutta merkittävä muutos kannattajaluvuissa on kuitenkin nähty.

Ruotsin yleisradion perjantaina julkaistun kyselytutkimuksen mukaan 41 prosenttia ruotsalaisista kannattaa nyt Naton jäsenyyttä. 35 prosenttia vastustaa ja 24 prosenttia on epävarmoja. Yleisradion mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta, kun kannattajien määrä on suurempi kuin vastustajien.

Kyselytutkimus on tehty Venäjän hyökkäyksen jälkeen.

Ruotsalaislehti Svenska Dagbladetin (SvD) maanantaina julkaistussa kyselyssä kannatus ei ollut yhtä suurta kuin Ruotsin yleisradion kyselyssä.

SvD:n kyselyn mukaan 39 prosenttia kannatti jäsenyyttä, 29 vastusti ja 32 ei osannut sanoa kantaansa. Vastustajien määrä oli SvD:n kyselyjen kaikkien aikojen pienin. Kannattajia on ollut enemmän vain kerran aiemmin, vuonna 2015, jolloin luku oli 41 prosenttia.

Ruotsalaissotilaat partioivat Visbyn satamassa Gotlannissa tammikuussa.

Patrik Oksanen sanoo, että Ruotsissa katsotaan nyt tarkasti Suomeen.

Oksanen näkee, että Suomelle Nato-kysymys on ennen kaikkea tarkka turvallisuuspoliittinen laskelma, kun Ruotsissa se on poliittinen kysymys, jossa sosiaalidemokraatit ovat lukinneet kantansa tiukasti kiinni.

”Mutta jos Suomi tekee ensimmäisen liikkeen, Ruotsin pitää seurata nopeasti perässä. Prosessi voi olla todella nopea”, Oksanen sanoo.

Suomen presidentti Sauli Niinistö ja Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson osallistuivat perjantaina Naton huippukokoukseen.

Suomi ja Ruotsi ovat Naton läheisiä kumppaneita, ja tuon kokouksen jälkeen jälleen vähän läheisempiä. Kokouksessa Suomi ja Ruotsi otettiin mukaan niin sanottuun MSI-järjestelmään, joka liittyy tietojenvaihtoon.

Ennen kokousta Venäjän ulkoministeriön tiedottajan Marija Zaharova sanoi, että Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys aiheuttaisi ”vakavia sotilaallis-poliittisia seurauksia, jotka edellyttäisivät maaltamme vastatoimia.”

Presidentti Niinistön mukaan Zaharovan lausunnossa ei ollut mitään uutta. Ruotsin Andersson puolestaan totesi, että Ruotsi päättää itsenäisesti turvallisuuspoliittisesta linjastaan.

Lue lisää: Niinistön mukaan Venäjän perjantaiset kommentit Suomen mahdollisesta Nato-jäsenyydestä eivät merkittävästi poikenneet aiemmasta: ”En näe muutosta”

Lue lisää: Ruotsin pää­ministeri Andersson Venäjän Nato-kommenteista: Ruotsi päättää itsenäisesti turvallisuus­poliittisesta linjastaan

Venäjän hyökkäyksen jälkeen Ruotsin pääoppositiopuoleen maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristersson otti kantaa maansa Nato-jäsenyyden puolesta.

Ruotsalaislehti Dagens Nyheterin haastattelussa sunnuntaina Kristersson kuvasi, että Nato-kysymyksessä on kyse ”elämästä ja kuolemasta”.

”Tehdään niin kuin Suomi. Sanotaan selkeästi, että ovi on auki ja että me teemme itse päätöksemme. Me ajattelemme nyt paljon Ukrainaa, mutta käytännössä tämä koskee kaikkia maita, jotka ovat Venäjän lähellä ja jotka eivät ole Naton jäseniä”, hän sanoi lehdessä.

Tällä hetkellä Naton turvatakuut eivät suojaa Ukrainaa eivätkä Suomea tai Ruotsia.

”Mielestäni Ruotsin olisi jo pitänyt liittyä Natoon. Uskon, että tästä kysymyksestä tulee vakava keskustelu sekä Ruotsissa että Suomessa”, Kristersson sanoi.