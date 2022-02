Aseiden matka lännestä Ukrainaan on vaikea: aseet voidaan siepata, kun ne joudutaan kuljettamaan maitse

Ukrainan ilmatila ei ole turvallinen, joten aseapua joudutaan todennäköisesti toimittamaan paljon maitse. Venäjän iskut Länsi-Ukrainassa kuitenkin vaikeuttavat kuljetuksia ennestään.

Asevienti sota-alueille on monessa mielessä tabu: teko voidaan nähdä solidaarisuuden eleenä heikommalle osapuolelle mutta myös konfliktin lietsomisena.

Tätä läntinen maailma on joutunut punnitsemaan tarkoin sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyksensä Ukrainaan viime torstaina. Sunnuntaihin mennessä Yhdysvallat, Kanada ja 18 Euroopan maata olivat myöntäneet kalusto- ja tarvikeapua Ukrainalle.

Suomi teki saman päätöksen maanantai-iltana.

Avun tarjoaminen on vasta ensimmäinen askel, sillä haasteena on saada sitä Ukrainaan turvallisesti ja tarpeeksi ajoissa. Aiheesta ovat kirjoittaneet muun muassa Financial Times (FT) ja Foreign Policy.

Kuljetukset Ukrainaan hankaloituisivat entisestään, jos maan hallitus syrjäytettäisiin ja länsi joutuisi tekemään yhteistyötä vastarinnan kanssa. Nato tekee yhteistyötä vain hallitusten kanssa, turvallisuus­lähde kertoo FT:lle.

Ukrainan ilmatila ei ole turvallinen. Apua joudutaan siis todennäköisesti toimittamaan paljon maitse.

Siksi katseet kohdistuvat Ukrainan naapurimaihin, erityisesti Puolaan, joka Yhdysvaltain lähettämien Nato-joukkojen pääkohde.

Maalla on yli 500 kilometriä yhteistä rajaa Ukrainan kanssa, mikä tekee siitä keskeisen vyöhykkeen lännen asetoimituksille. Venäjän iskut Länsi-Ukrainassa kuitenkin vaikeuttavat kuljetuksia ennestään.

Puolasta on jo viety sotatarvikkeita Ukrainaan maitse. Puolustusministeri Mariusz Błaszczak julkaisi viime perjantaina Twitterissä kuvan saattueesta, jossa hänen mukaansa kuljetettiin ammuksia.

Tällaisten kuljetusten riskinä on, että asekuljetuksia siepataan. Osittain tästä syystä Unkari ei aio sallia tappavien aseiden vientiä Ukrainaan oman maaperänsä kautta.

”Teemme tämän päätöksen siitä syystä, että tällaiset toimitukset voivat joutua vihamielisten sotilaallisten toimien kohteeksi”, Unkarin ulkoministeri Péter Szijjártó kertoi maanantaina Reutersin mukaan.

Ukrainan muita rajanaapureita ovat Romania ja Slovakia. Rajanaapuri Moldovan itäosissa Transnistrian alue on Venäjän miehittämä, ja myös Valko-Venäjä on antanut Venäjän käyttää alueitaan hyökkäämiseen.

Viime viikolla Yhdysvaltain Kiovan-suurlähetystö jakoi Twitter-tilillään kuvan ensimmäisestä presidentti Joe Bidenin lähettämästä toimituserästä, jota purettiin lentokentällä. Päivityksen mukaan erässä oli mukana esimerkiksi ammuksia etulinjan puolustukseen.

Yhdysvallat hyväksyi viikonloppuna 350 miljoonan dollarin lisäavusta Ukrainalle. Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan maa on tukenut Ukrainan asevoimia jo miljardilla dollarilla vuoden aikana.

Euroopan unioni teki maanantaina historiallisen päätöksen yhteisen rahoituksen aloittamisesta Ukrainan aseviennille. EU aikoo käyttää 450 miljoonaa euroa Ukrainalle tarkoitettuihin hävittäjiin, aseisiin ja niiden kuljetuksiin.

Euroopan suurin talous Saksa on sotien jälkeen suhtautunut pidättyväisesti tappavien aseiden vientiin konfliktialueille. Aiemmin Saksa on tarjonnut Ukrainalle esimerkiksi 5 000 kypärää, mistä tuli pian pilkan aihe.

Sunnuntainan Saksan demarihallitus kuitenkin hautasi edellisten hallitusten linjan ja teki pikapäätöksen 1 000 panssarin­torjunta­singon ja 500 maasta ilmaan ammuttavan Stinger-ohjuksen toimittamisesta Ukrainaan.

Saksan puolustusministeri Christine Lambrecht sanoi maanantaina Saksan yleisradion mukaan, että Saksa pystyy toimittamaan apua jopa tunneissa. Lambrechtin mukaan aseet olivat jo matkalla.

Ruotsi puolestaan teki sunnuntaina periaate­päätöksen aseavusta Ukrainan asevoimille. Matkaan lähtee 5 000 panssarin­torjunta-asetta, kypäriä ja muita sotilastarvikkeita. Ruotsi on viimeksi antanut aseapua sotaa käyvälle maalle vuonna 1939, kun se auttoi Suomea talvisodassa.