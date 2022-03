Venäjän ydinase­joukot ovat valmius­tilassa – Tutkija kertoo, mikä on sen merkitys Ukrainalle ja koko maailmalle

Yhdysvallat ei ole toistaiseksi reagoinut mitenkään Venäjän ilmoitukseen korottaa valmiustasoaan.

Washington

Kun Venäjän presidentti Vladimir Putin määräsi sunnuntaina maansa ydinasejoukot korkeaan valmiustilaan, monelle tuli todennäköisesti epämukava olo.

Onko todella mahdollista, että Venäjä voisi käyttää ydinaseita voittaakseen Ukrainan sodan?

Onko olemassa riski, että maailmaa uhkaisi ydinsota?

Ilmoitus sai Yhdysvalloissakin suurta huomiota. ”Venäjän ydinasejoukot valmiustilassa” oli esimerkiksi The Washington Post -lehden etusivun pääotsikko maanantaina.

Uutiskanavat CNN ja Fox News pyörittivät läpi maanantain analyytikoita suorassa lähetyksessään kommentoimassa mahdollista ydinaseiden käyttöä. Presidentti Joe Bidenilta tiedusteltiin, olisiko amerikkalaisten syytä olla huolissaan ydinsodasta (hän vastasi yhdellä sanalla: ei).

The Washington Post -lehden etusivu maanantaina.

Juuri tämä on se, mitä Putin toivoo, sanoo kansainvälisen turvallisuuden apulaisprofessori Jeffrey Treistman New Havenin yliopistosta. Hän on erikoistunut kansainvälisiin suhteisiin, puolustuspolitiikkaan ja epäsymmetriseen sodankäyntiin.

”Putin yrittää kehystää uudelleen sitä, millaisesta konfliktista on kyse. Häneltä pitäisi viedä se mahdollisuus”, Treistman sanoo. ”Tässä on kyse siitä, että Venäjä hyökkää Ukrainaan ja rikkoo kansainvälistä oikeutta.”

Putinille olisi suotuisaa, että huomio siirtyisi pois Ukrainan tilanteesta – sota ei ole edennyt niin kuin hän toivoi, ja kansainvälinen yhteisö on yhdistänyt rivinsä Venäjää vastaan. Putin näkisi mielellään maailman puhuvan kahden suurvallan välisestä vastakkainasettelusta ja uudesta kylmästä sodasta Ukrainan taistelujen sijaan.

Treistmanin mielestä Putinin ilmoitus oli ennen muuta viesti venäläisille, hänen omalle kansalleen: Nato-maat uhkaavat turvallisuutta niin merkittävästi, että meidän on pakko varautua myös ydinaseiden käyttöön.

Toissijaisesti se oli varoitus Yhdysvalloille ja muille länsimaille: meillä on ydinaseita, pysykää poissa Ukrainasta.

On epäselvää, onko Putinin ilmoituksella ydinaseiden valmiustilasta konkreettista vaikutusta.

Tarkalleen ottaen Putin määräsi ydinasejoukot ”taisteluvalmiuden erityistilaan”.

Pentagonin mukaan käskyn merkitys on epäselvä, ja sitä analysoidaan parhaillaan. Myös Treistman pitää ilmoituksen käytännön vaikutuksia epäselvänä.

”Yhdysvalloilla ja Venäjällä on jatkuvasti useita toisiinsa kohdistettuja ydinkärkiä laukaisuvalmiina riippumatta siitä, onko valmiustilaa nostettu vai ei”, Treistman sanoo.

Näin on ollut pitkään. Linjaus on kylmän sodan peruja.

Uutistoimisto AFP:n haastattelemat asiantuntijat arvioivat, että normaalioloissakin Venäjä voi laukaista ydinaseensa kymmenessä minuutissa, ja valmiudessa olevia ydinaseita on noin 1 600.

Niin pahalta kuin ydinaseiden asettaminen valmiustilaan kuulostaakin, käytännössä mikään ei ole välttämättä muuttunut. Venäläiset kenties tekevät jonkinlaisia lisätarkastuksia ydinaseiden toimivuudesta ja varmistavat viestintäkanavien toimivuuden, mutta siinä se.

Jos Venäjä todella valmistautuisi ydinaseiden käyttöön, se todennäköisesti nostaisi valmiustasoaan kertomatta siitä.

”Epäselvyys tai monitulkintaisuus olisi ollut huolestuttavampi signaali kuin avoin ilmoitus”, Treistman sanoo.

Se on Treistmanin ja monien muiden analyytikoiden mielestä juuri oikea linja.

Presidentti Joe Biden on kommentoinut Venäjän ydinaseilla flirttailua vain hyvin lyhyesti. Valkoisen talon lehdistöpäällikkö Jen Psaki totesi, että kyseessä on jälleen vain yksi Putinin yritys lietsoa tilannetta.

Yhdysvallat käyttää niin sanottua Defcon-asteikkoa (defense readiness condition) kuvaamaan puolustusvalmiuden tasoa ja sitä, kuinka suuri on maan kokema uhka. Viisiportaisella asteikolla 1 tarkoittaa korkeinta mahdollista valmiustasoa – ydinsota on alkamaisillaan tai jo alkanut.

Pentagon ei koskaan kerro, mikä on tämänhetkinen valmiustaso. Jälkikäteen asteikkoa on kuitenkin avattu.

Toistaiseksi korkein saavutettu valmiustaso on 2, jolle on kivuttu kerran historiassa, Kuuban ohjuskriisin aikana vuonna 1962. Tuolloin Yhdysvallat sijoitti Turkkiin keskimatkan ydinohjuksia, minkä seurauksena Neuvostoliitto alkoi sijoittaa ydinohjuksia Kuubaan. Tilanteen kärjistyessä uhkana oli ydinsota suurvaltojen välillä.

Jos Venäjä ja Yhdysvallat asettuisivat nyt uhittelemaan ydinaseilla, tilanne muuttuisi hetkessä äärimmäisen räjähdysherkäksi. Se nostaisi riskiä virhearvioille, jotka voisivat aiheuttaa katastrofaalisia inhimillisiä seurauksia.

Kuvaava tapaus on vuodelta 1983. Tuolloin kylmähermoinen neuvostoupseeri Stanislav Petrov oli päivystysvuorossa, kun valvontajärjestelmä väitti Yhdysvaltojen laukaisseen viisi ydinohjusta kohti Moskovaa. Petrovin olisin pitänyt raportoida laukaisusta esimiehilleen. Se olisi voinut tarkoittaa ydinsotaa. Petrov kuitenkin luotti vaistoihinsa ja uskoi, että kyseessä on häiriö, kuten olikin.

Selvää kuitenkin on, että osin juuri ydinaseiden vuoksi Yhdysvaltojen kynnys puuttua Ukrainan tilanteeseen on niin korkea.

Persianlahden sodassa vuonna 1990 Irak hyökkäsi ilman minkäänlaista oikeutusta Kuwaitiin – siinä mielessä samaan tapaan kuin Venäjä nyt Ukrainaan. Tuolloin Yhdysvallat liittolaisineen puuttui tilanteeseen pikaisesti. Väliintulo oli helpompi päätös kuin nyt, osin koska Saddam Husseinin johtamalla Irakilla ei ollut ydinaseita.

Nyt Venäjä voi olla ydinsodan uhkan vuoksi suhteellisen luottavainen, että Yhdysvallat ja sen liittolaiset eivät tule suoraan puolustamaan Ukrainaa. Presidentti Joe Biden on useaan otteeseen sanonut, että yhdysvaltalaiset sotilaat eivät tule sotimaan venäläisiä vastaan Ukrainassa. Tämä on voinut saada Putinin vakuuttuneeksi siitä, että hänen hyökkäyksensä onnistuu.

”Putinin käytös osoittaa, että hän käyttää strategisia ydinasejoukkojaan kilpenä, jonka takaa voi edistää perinteistä sodankäyntiä”, arvioi ydinaseisiin erikoistunut professori Caitlin Talmadge yhdysvaltalaisen Vox-sivuston haastattelussa.

Yhdysvallat ja Venäjä pitävät hallussaan noin 90:tä prosenttia maailman ydinkärjistä. Ongelma ei ole vain aseiden määrä, vaan asetelman tasapaino. Jos kumpi tahansa päättäisi laukaista ydinaseen, toisella olisi vielä mahdollisuus yhtä kuolettavaan vastaiskuun.

”Kaikki tietävät, että ydinsota on sota, jota ei voi voittaa”, sanoi Valkoisen talon tiedottaja Jen Psaki maanantaina juuri tähän asetelmaan viitaten.

Apulaisprofessori Treistman pitää hyvin epätodennäköisenä, että Venäjä päätyisi todella käyttämään ydinaseita Ukrainassa. Ainakin laajaa tuhoa aiheuttavat strategiset ydinaseet – joita käytettiin toisessa maailmansodassa Hiroshimassa ja Nagasakissa – ovat hänen mielestään poissuljettuja.

Sen sijaan hänestä on etäisesti mahdollista, että Venäjä käyttää Ukrainassa taktisia ydinaseita. Ne on tarkoitettu taistelukentälle, ja niillä saa aikaan rajatumpaa tuhoa kuin strategisilla ydinaseilla. Treistman ja monet muut asiantuntijat pitävät silti tätäkin varsin epätodennäköisenä vaihtoehtona.

Eivät kuitenkaan kaikki. Politico-lehti julkaisi maanantaina amerikkalaisen Venäjä-asiantuntijan, erityisesti Putinia tutkineen Fiona Hillin haastattelun. Haastattelussa Hilliltä kysytään, uskooko hän, että Putin voisi käyttää ydinaseita.

”Jos Putinilla on käytössään jokin ase, hän haluaa käyttää sitä”, Hill sanoi. ”Jos joku ajattelee, että Putin ei tekisi jotain, mikä on epätavallista ja julmaa, mieti uudelleen. Aina kun ajattelet ’ei hän niin tekisi, eihän?’ vastaus on kyllä, hän tekisi. Ja hän haluaa meidän tietysti tietävän sen.”

On epäselvää, miten länsi reagoisi taktisten ydinaseiden käyttöön. Monet kommentaattorit ovat sitä mieltä, että vastaisku ydinasein ei ole vaihtoehto, ettei tilanne lähde käsistä. Sen sijaan olisi mahdollista koventaa pakotteita entisestään tai ryhtyä sotilaallisiin toimiin Venäjää vastaan, kuitenkin ilman ydinaseita.

Politico kertoi maanantaina, että Pentagon haluaisi suoran viestintälinjan Yhdysvaltojen ja Venäjän sotilasjohdon välille juuri ydinaseiden muodostaman uhkan lievittämiseksi ja ehkäisemiseksi. Se tuo kaikuja suoraan kylmästä sodasta, kun ”kuuma linja” perustettiin Kuuban ohjuskriisin jälkeen samaan tarkoitukseen.

Venäjän ydinaseuhittelu on siis otettu korkeallakin tasolla vakavasti.

Treistman on kuitenkin toistaiseksi eniten huolissaan ihmisoikeusrikoksista. Hän uskoo, että toisen Tšetšenian sodan ja Ukrainan sodan välillä tullaan näkemään yhtäläisyyksiä. Tšetšeniassa Venäjä syyllistyi toistuvasti ihmisoikeuksien rikkomiseen saadakseen haluamansa.

”Tästä nähdään nyt ensimmäisiä merkkejä Ukrainassa”, Treistman sanoo. Hän kirjoittaa parhaillaan kesällä ilmestyvää kirjaa When Bad States Win, jossa hän on tutkinut niitä olosuhteita, joissa valtiot ovat rikkoneet ihmisoikeuksia saadakseen poliittiset erimielisyydet tukahdutettua.

Rikkomuksia voi olla monenlaisia: siviilikohteiden pommittamista, raiskauksia, kidutusta, vankien teloittamista.

”Tämä on Putinille ydinaseita todennäköisempi tapa eskaloida tilannetta.”

Maanantaina ihmisoikeusjärjestöt arvioivat, että Venäjä on käyttänyt esimerkiksi rypälepommeja Ukrainassa jo useaan otteeseen. Kyse on tuhoisista aseista, joiden osumatarkkuus on huono – se siis ei osu tarkasti sotilaskohteisiin, vaan vahingoittaa nimenomaan siviilejä.