EU:n satelliittikeskus Madridissa alkaa toimittaa tiedustelutietoa myös Ukrainalle, Borrell lupasi puolustusministerikokouksen jälkeen.

Bryssel

EU:ssa on pelkona, että Venäjän paine Moldovaa ja Georgiaa kohtaan kasvaa lähiaikoina.

EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Josep Borrell aikoo vierailla keskiviikkona Moldovan pääkaupungissa Chișinăussa, jossa hän tapaa myös rajan yli Ukrainasta tulleita pakolaisia.

”Moldova on yksi maista, joita kohtaan uskomme painostuksen kasvavan lähipäivinä”, Borrell sanoi maanantaina EU:n puolustusministerikokouksen jälkeen.

Borrell nimesi myös Länsi-Balkanin alueeksi, jossa voidaan nähdä Venäjän vaikuttamisyrityksiä lähiaikoina.

Maanantaina EU:n puolustusministerit olivat koolla videokokouksessa, jonka aiheena oli sunnuntaina hyväksytty EU:n historiallinen aseapu Ukrainalle. EU-maiden ulkoministerit päättivät antaa Ukrainalle aseapua Euroopan rauhanrahaston kautta 450 miljoonan euron edestä.

Borrellin mukaan kokouksessa käytiin läpi, miten tämä rahoitus laitetaan käytäntöön. Lisäksi puolustusministerit saivat katsauksen tilanteesta, jossa Borrellin mukaan Venäjä on yhä häikäilemättömämpi aiheuttaen siviilien kuolemia.

”Tämä on käännekohta Euroopan integraatiossa. Tähän asti on ajateltu, että EU on rauhanyhteisö eikä sotilasyhteisö, joka ei toimita aseita kolmansiin valtioihin. Sitä me nyt teemme. Tämä tabu on nyt kaatunut”, Borrell sanoi.

”Kaikki jäsenmaat olivat samaa mieltä siitä, että ne lisäävät aseapuaan Ukrainalle ja antavat rahoitusta EU:lle”, Borrell sanoi.

Borrellin mukaan jäsenmaat sopivat koordinaatiosta, jossa Ukrainan pyynnöt tarvittavasta aseistuksesta ja tarvikkeista yhteensovitetaan EU-maiden tarjonnan kanssa. Tässä toimitaan myös yhdessä puolustusliitto Naton kanssa, mahdollisimman nopeasti. Borrell ei suostunut kertomaan, miten apu toimitetaan perille Ukrainaan.

”Nyt on sota. En kerro mitään, mikä voi hyödyttää Venäjää.”

Borrellin mukaan EU:n Madridissa toimivan satelliittikeskuksen on nyt sovittu jakavan tiedustelutietoa myös Ukrainaan.

EU-maat toimittavat apua myös kahdenvälisesti yhteisesti sovitun 450 miljoonan euron päälle.

Borrell kiitteli myös sitä, että Sveitsi päätti osallistua EU:n ja muiden maiden rinnalla talouspakotteisiin. Hän varoitti myös, että pakotteiden hinta tulee olemaan kova.

”Meidän täytyy olla valmiita maksamaan hinta nyt, sillä jos emme sitä tee, hinta on tulevaisuudessa vielä kovempi.”