Belgorodissa ihmiset eivät uskalla puhua ulkomaalaiselle toimittajalle. Ne jotka puhuvat, ovat omaa lompakkoaan enemmän huolissaan sodasta.

Mitä venäläiset ajattelevat ruplan romahduksesta, pakotteista ja keskuspankin ennätyksellisestä 20 prosentin koronnostosta?

Sitä on vaikea saada selville vajaan 400 000 asukkaan Belgorodin kaupungissa 40 kilometrin päässä Ukrainan rajasta.

HS yritti kysellä aiheesta kaupunkilaisilta sunnuntaina ja maanantaina huonolla menestyksellä. Vain noin joka kymmenes suostui edes puhumaan toimittajalle.

”Vapaus Donbasille!” huusi yksi mies vastauksena talouskysymykseen.

Useimmat vain kääntyivät pois ja jatkoivat matkaa.

Kaksi naista uhkasi ottaa yhteyttä virkavaltaan. Toinen hälyttikin paikalle vartijan.

”Meillä on kaikki hyvin. Tilanne ei vaikuta talouteen mitenkään”, hän oli irvaillut vastauksena talouskysymykseen hetkeä aiemmin.

Ilmapiiri kaupungilla oli kireä ja ahdistunut. Mellakkavarusteisia poliiseja näkyi katukuvassa siellä täällä. He ovat varautuneet sodanvastaisiin mielenosoituksiin. Mielenosoittajia on ollut vain yksittäisiä, ja heidät on otettu välittömästi kiinni.

Yhdessä keskustan puistossa oli käynnissä iso pelastusharjoitus, johon osallistuivat palokunta, hätäkeskus, poliisi ja kansalliskaarti Rosgvardija.

Paloautoja pelastusharjoituksessa Belgorodissa.

HS ehti tehdä katugallupia pakotteiden kohteena olevan VTB-pankin edustalla 15 minuuttia, kunnes joutui kuulusteluun.

Puoli tuntia kestäneessä kuulustelussa oli mukana kymmenkunta virkavallan edustajaa poliisista, sisäministeriön ekstremismin vastaisesta yksiköstä ja turvallisuuspalvelusta. Edellisen kerran HS:n toimittajaa ja kuvaajaa oli kuulusteltu edellisenä yönä.

Belgorodin alueella on viime päivinä kuulusteltu ja pidätetty lyhyeksi aikaa lukuisia venäläisiä ja ulkomaalaisia toimittajia.

Asiakkaiden määrällä mitattuna suurin venäläinen pankki on valtiollinen Sberbank, joka on nyt kovien pakotteiden kohteena.

Pankin konttorissa Belgorodin keskustassa oli maanantaina päivällä vilkasta, mutta pitkiä jonoja ei silti päässyt muodostumaan.

Belgorodilaisia pankissa maanantaina.

Virkailija kertoi, että 10 000 euron nosto tililtä euroina tai ruplina onnistuisi välittömästi. Myöskin automaateista sai rahaa.

Ylipäätään venäläisillä on pitkä kokemus erilaisista talouskriiseistä, eikä asiasta vielä osattu olla huolissaan.

Parikymppinen pariskunta Ilja ja Veronika uskoi, että pakotteet sattuvat enemmän niihin, joilla on jo paljon omaisuutta.

”Puhelinten hinnat saattavat kyllä nousta”, Ilja arveli.

Se pitikin paikkansa. Matkapuhelinoperaattori Bilainin liikkeessä myyjä kertoi iPhonen hintojen nousseen lauantaina 4 prosenttia ja sunnuntaina 20 prosenttia. Hänen mukaansa hintaa nostetaan kerran päivässä.

Alle kouluikäisen tyttärensä kanssa liikkunut Katja Dolgokolova sanoi, ettei pysty vielä arvioimaan taloustilanteen vaikutuksia. Hänkin oli pannut merkille elektroniikan kovan hinnannousun.

”Välttämättömään palkka vielä riittää”, hän arvioi.

Erään pakotteiden kohteeksi joutuneen pankin edustalla HS haastatteli kahta pankin naistyöntekijää. Turvallisuussyistä pankin ja työntekijöiden nimiä ei kerrota.

Naisten mukaan tavalliset ihmiset eivät vielä ymmärrä, mikä heitä odottaa.

”Keskuspankki nosti juuri korkoa 20 prosentilla. Tämä sattuu vielä kovaa. Lainat kallistuvat, tuonti loppuu, reaalitulot laskevat. Mitään hyvää ei ole luvassa”, naiset arvioivat.

Heidän mukaansa monet pankin asiakkaista ovat huolissaan pakotteista ja miettivät pankin vaihtoa. Suorat rahansiirrot ulkomailta eivät enää onnistu. Valuutan ostoa on rajoitettu.

Pankin työntekijät olivat kuitenkin taloutta enemmän huolissaan itse sodasta. Ylipäätään ne, jotka pysähtyivät juttelemaan pitemmäksi aikaa toimittajan kanssa, halusivat purkaa sydäntään järkytyksestä sodasta.

”Vastustamme sotaa. Emme halua, että kaikki venäläiset yhdistetään tappajiksi ja valloittajiksi. Tiedämme monia ihmisiä, jotka ajattelevat samoin. Mutta on paljon niitä, jotka ovat altistuneet sille, mitä Venäjän televisiokanavat kertovat”, pankin työntekijät sanoivat.

Naiset kertoivat käyneensä Ukrainan puoleisessa naapurikaupungissa Harkovassa aiemmin usein.

”Nyt harkovalaisia pommitetaan. On vaikea käsittää, miksi. Ukrainalaiset ovat veljiämme ja sisariamme. Olemme hyvin huolissamme heistä, ja toivomme, että tämä loppuisi pian. Ei voi kuin toivoa, että presidenttimme havahtuu sopimaan asioista. Rauhan ja terveen järjen on voitettava.”

Sberbankissa asioinut keski-ikäinen pariskunta piti kysymystä ruplan arvon heikkenemisestä täysin toissijaisena.

”Olemme enemmän huolissamme ihmishengistä kuin taloudesta. Se on etusijalla. Täällä monilla on sukua ja ystäviä Ukrainassa, ja niin on meilläkin”, he kertoivat.

”Diplomaattien velvollisuus on ratkaista tämä. Mitkään tavoitteet eivät oikeuta panssarivaunujen käyttöä. Kukaan ei olisi pystynyt kuvittelemaan tällaista edes pahimmissa painajaisissaan.”

Myös HS:n sunnuntaina haastattelema nuori yrittäjä Maksim koki irvokkaaksi puhua rahasta, kun ihmisiä tapetaan.

”Ukrainalaiset eivät ikinä anna tätä anteeksi meille”, hän suri.