Kiovan rautatieasemalla vallitsi maanantaina epätietoinen tunnelma, sillä junien aikatauluista ei saanut kunnolla selvää. Sen sijaan taistelutahto paikallisissa kodinturvajoukoissa on kohonnut viime päivinä.

Maanantaina Kiova heräsi sodan viidenteen päivään osittain ristiriitaisissa tunnelmissa.

Pakenevien ukrainalaisten hätä on todellinen, mutta toisaalta uutiset ukrainalaisten joukkojen yllättävästä menestyksestä kaupunkisodassa ovat nostaneet tunnelmia kansalaisten mielissä.

Valokuvaaja Niklas Meltio liikkui maanantaina Kiovassa kuvaamassa paikallisia vapaaehtoisia ”kodinturva­joukkoja”. Joukot koostuvat vapaaehtoisista siviileistä, jotka rekisteröityvät valtion palvelukseen ja saavat sitä kautta aseensa.

Joukot ovat vasta aloittelemassa toimintaansa vanhalla teollisuusalueella: valmistetaan Molotovin cocktaileja ja valvotaan kotikaupunkien katuja. Tarkastuspisteitä on Kiovan lähiöalueilla kaupungin sisääntulo- ja poistumisteiden varrella.

Meltion mukaan palvelukseen on paljon innokkaita hakijoita, mutta halukkaiden pääsy asemiin kestää byrokratian takia.

Maanantaina joukkojen tarkistuspisteellä Meltio tapasi muun muassa Roma-nimisen naisen, joka toimi joukkojen muonittajana. Hän oli juuri tuonut joukoille syötävää, kun Meltio saapui paikalle kameransa kanssa.

Roma-niminen nainen toi kärryillä syötävää siviileille, jotka valvovat Kiovan turvallisuutta.

Ihmisten taistelutahto on nyt korkealla ja ilmassa on selvästi innostuneisuutta maailmalta tulleen tuen ansiosta.

”Pari viikkoa sitten oli masentuneempi tunnelma. Nyt mentaliteetti on kohentunut, vaikka tilanne on tavallaan huonompi”, Meltio sanoo.

Hän uskoo, että syynä on myös ukrainalaisten odotettua parempi menestys taisteluissa.

Roman tuomat eväät kelpasivat vapaaehtoisille kodinturvajoukoille.

Kodinturvajoukkoihin osallistuvat siviilit ruokailivat vanhalla teollisuusalueella, jossa he pitävät tarkastuspistettä.

Siviilien valmistamia Molotovin cocktaileja.

Kodinturvajoukkojen tarkistuspiste Kiovan laitakaupungilla.

Kodinturvajoukkoihin kuuluva mies kantoi savukranaattia.

Joukkojen tarkistuspiste sijaitsee vanhalla teollisuusalueella Kiovan laidalla. Tällaisia pisteitä on kuvaaja Niklas Meltion mukaan useita ympäri kaupunkia.

Pitkiä jonoja kertyy vielä auki olevien kiovalaisten kauppojen eteen.

Tunnelma Kiovan rautatieasemalla on täysin toisenlainen. Ihmiset yrittävät paniikissa päästä turvaan sukulaistensa luokse eri puolille Ukrainaa.

Maanantaina asema oli aivan tupaten täynnä. Kukaan ei tiedä, milloin junat lähtevät. Ihmiset vain tulevat paikalle ja odottavat, Meltio kertoo.

Lapset jäävät helposti suurten ihmismassojen jalkoihin. Vaikka lapset ja naiset pyritään saamaan juniin ensimmäisenä, silloin tällöin vaunuihin pyrkii raavaita aikuisia miehiä.

Meltio arvelee, että autolliset kiovalaiset jättivät kaupungin jo pian Venäjän hyökkäyksen alettua viime viikolla. Rautatieasemalle pyrkivät ne, joilla ei ole omaa autoa.

Kaikki eivät mahdu kyytiin.

”Ihmisillä on päämäärä ja he ovat valmiita jonottamaan, mutta selkeästi on paniikki päästä ulos kaupungista.”

Hämärälle Kiovan rautatieasemalle kokoontuneita lähtijöitä maanantaina.

Surullinen lähtijä Kiovan rautatieasemalla.

Sadat ihmiset odottivat raiteen reunalla poispääsyä Ukrainan pääkaupungista.

Pikkulapsi istui aikuisen sylissä.

Hämmentyneitä katseita rautatieasemalla.

Pipopäiset pienet pojat liikkuivat rautatieasemalla ihmisvilinän keskellä.

Tilanne Kiovassa näyttäytyi maanantaina varsin sekavalta ihmisten tungeksiessa ympäri asema-aluetta.

Aikuisen hartioilla istuvalla lapsella oli matkalla mukanaan pehmolelu.

Kaksi toppavaatteisiin pukeutunutta tyttöä istui rautatieasemalla matkatavaroineen.

Nainen teki lähtöä Kiovan rautatieasemalla. Juniin pyrkijöitä on paljon, eivätkä kaikki mahdu kerralla mukaan.