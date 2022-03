Kiova

Kiovalaisen lastensairaalan käytävällä kulkija kohtaa hätääntyneitä kasvoja.

Kristina Krajetska on paniikissa. Hänen kummityttärensä on sairaalan neurologisella osastolla hoidossa. Jos sairaala joutuisi tulituksen kohteeksi, he eivät voisi paeta minnekään.

”Olen niin huolissani. Olen ollut täällä kuukauden, ja olemme täällä jumissa. En tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Emme voi liikkua minnekään hänen kuntonsa takia.”

Valokuvaaja Niklas Meltio kuvasi sairaalan potilaita ja heidän omaisiaan tiistaina. Hän kertoi havainnoistaan HS:lle puhelimitse.

Meltion käsityksen mukaan neurologisella osastolla on vaikeita pitkäaikaisia tapauksia. He tarvitsevat jatkuvasti hoitoa, joten heidän evakuoimisensa ei käy tuosta vain.

Kristina Krajetska kertoi olleensa sairaalassa jo kuukauden ajan. Hän ei voi lähteä minnekään kummilapsensa huonon kunnon takia.

Kuvaaja Niklas Meltio sanoo, että neurologisen osaston potilaista moni on sellaisia, joiden evakuoiminen hätätilanteessa olisi vaikeaa.

Osa lastensairaalan potilaista nukkuu patjoilla käytävillä.

Sairaalasänkyjä riittää vain osalle potilaista.

Omaisten huoli lapsista on suuri.

Luodinreikä lastensairaalan ikkunaruudussa. Kuvaaja Niklas Meltio sanoo, että kyseessä on ilmeisesti ollut harhalaukaus.

Meltio kertoo, että sunnuntain ja maanantain välisenä yönä sairaalan ikkunasta iskeytyi läpi luoti. Lähialueella ammuskeltiin sinä yönä, ja kyseessä oli ilmeisesti harhalaukaus.

Sairaalan alle on tehty pommisuoja, jossa majailee keskosvauvoja ja heidän äitejään. Meltion kuvissa näkyy myös isompiakin lapsia, kokonaisia perheitä.

Sairaalasänkyjä ei ole kaikille, vaan perheet makaavat likaisilla paljoilla kuka missäkin.

Lapsiperheet värjöttelevät pommisuojassa lastensairaalan alla.

Nainen imetti pienokaistaan lastensairaalan alle rakennetussa pommisuojassa.

Kaikille sairaalan vauvoille ei riitä puhtaita vuodevaatteita.

Sairaalaan saapui tiistaina ruokakasseja ja muita tarvikkeita.

Lastensairaalan pommisuojan siivousta.

Lastensairaalan kellarikerros on muutettu pommisuojaksi, jossa majailee äitejä ja heidän lapsiaan.

Kiovalaiset hamstraavat Meltion mukaan nyt neljää asiaa: käteistä, ruokaa, bensiiniä ja lääkkeitä.

Aamuisin ruokakauppojen ja apteekkien eteen kerääntyy pitkiä jonoja. Meltion mukaan tilanne on samankaltainen eri puolilla kaupunkia.

Ruokakaupoista on loppumassa tavara. Yhdessä kuvassa näkyy kaupan tyhjillään oleva leipäosasto.

”Aika hysteerisesti ihmiset keräilevät mitä tahansa tavaroita”, Meltio sanoo.

Ihmiset keräilivät ostoksia koreihinsa ruokakaupassa. Taustalla tyhjä leipäosasto.

Apteekkien eteen kertyy aamuisin ihmisiä jonottamaan.

Samalla alueelliset puolustusjoukot yrittävät rakentaa tiesulkuja Kiovan turvaksi. Ihmiset täyttävät hiekkasäkkejä kadunvarressa mullalla.

Tiistaina oli Meltion mukaan ensimmäinen lämmin päivä vähään aikaan, ja maata pystyi kaivamaan lapiolla.

Alueelliset puolustusjoukot koostuvat vapaaehtoisista siviileistä, jotka rekisteröityvät valtion palvelukseen ja saavat sitä kautta aseensa.

Meltion mukaan tunnelma joukoissa oli latautunut. Venäjän presidentti Vladimir Putinia herjataan ja haistatellaan sanoja säästelemättä.

”Meininki on sellainen, että täältä tullaan.”

Vapaaehtoisjoukkoihin kuuluvat miehet täyttivät säkkejä maa-aineksella tiesulkuja varten.

Tupakka palaa vapaaehtoisten siviilijoukkojen työn lomassa. Alex istui autonrenkaista tehdyn tiesulun päällä.

Alena raahasi hiekkasäkkiä.