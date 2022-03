Valko-Venäjällä sotaan osallistumiselle ei ole kannatusta, arvioi Ulkopoliittisen instituutin Arkady Moshes.

Ukrainan parlamentti ilmoitti tiistaina, että Valko-Venäjän joukkoja on tavattu Tšernihivissä Ukrainan pohjoisosassa. Parlamentti kertoi asiasta Twitterissä ja sanoi Ukrainan puolustusvoimien tiedottajan Vitali Kirilovin vahvistaneen havainnot.

Vaikka tiedot eivät ole täysin varmoja, ne eivät tule missään nimessä yllätyksenä, sanoo Valko-Venäjän politiikkaan erikoistunut Ulkopoliittisen instituutin EU:n itäisen naapuruston ja Venäjän ohjelman johtaja Arkady Moshes HS:lle.

”Tämä oli odotettavissa Ukrainan ja Venäjän neuvottelujen katkettua maanantaina”, Moshes sanoo.

“[Venäjän presidentti Vladimir] Putin haluaa nyt nostaa painetta Ukrainaa vastaan.”

Tähän saakka Valko-Venäjä on osallistunut sotaan sallimalla Venäjän joukkojen käyttää Valko-Venäjän alueita. Venäjän joukkoja on hyökännyt Valko-Venäjän kautta Ukrainaan. Joukkojen lähettäminen tarkoittaisi, että Valko-Venäjä on yhä tiiviimmin sodan osapuoli.

Valko-Venäjän johtajalla Aljaksandr Lukašenkalla tuskin koskaan olikaan muuta vaihtoehtoa. Lukašenka tunnetaan Putinin kätyrinä, joka vierailee Venäjällä tiuhaan. Valko-Venäjän edelliset vilpilliset vaalit nostattivat valtavia mielenosoituksia ympäri maata, mutta Venäjä on taannut Lukašenkan aseman.

”Valitettavasti Lukašenka ei voi sanoa Putinille ei. Hän on täysin riippuvainen Putinista”, Moshes toteaa.

Putinille valkovenäläisjoukot olisivat logistisesti käteviä, sillä ne pääsevät Kiovaan Venäjän omia lisäjoukkoja nopeammin. Moshesin mukaan Valko-Venäjän armeija on hyvin koulutettu eikä kovinkaan pieni, noin 50 000 sotilasta. Vahvistus on siis merkittävä.

”Olen tosin täysin varma, että he eivät tahdo taistella. Tämä ei ole heidän sotansa.”

Vahvistamattomia huhuja valkovenäläisistä joukoista Ukrainassa kuului Moshesin mukaan jo sunnuntaina. Ajoitus on kiinnostava, sillä Valko-Venäjällä järjestettiin sunnuntaina kansanäänestys uudesta, Lukašenkalle edullisesta perustuslaista.

”Vielä ennen äänestystä Lukašenka on saattanut perustella Putinille, että joukkojen lähettäminen voi haitata hänen suosiotaan kotimaassa”, Moshes pohtii.

Päätös lähteä mukaan sotaan olisikin valkovenäläisten keskuudessa taatusti epäsuosittu ja jopa sisäpoliittisesti Lukašenkalle vaarallinen, Moshes sanoo.

Hänen mukaansa Valko-Venäjällä on tälläkin hetkellä yli 1 000 poliittista vankia, moninkertaisesti verrattuna esimeriksi Neuvostoliittoon Mihail Gorbatšovin tullessa valtaan 1980-luvulla. Kansa voi päättää nousta jälleen kerran johtajaansa vastaan.

”Toivon, että Valko-Vanäjällä nähdään rauhanomaisia mielenosoituksia. He ovat nähneet Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden ja välittävät lapsistaan enemmän kuin sodasta.”