Ukrainan sotilaalliset tappiot vaikuttavat jääneen Venäjää vähäisemmiksi, mutta luotettava tieto on äärimmäisen niukkaa

Oh’tyrkan kaupungissa Ukrainassa kuoli maanantaina ainakin 70 ukrainalaissotilasta, kun venäläisjoukot tulittivat sotilastukikohtaa. Venäjä ei julkista lukuja kaatuneiden sotilaidensa määrästä.

Viime päivien uutiset ukrainalais­joukkojen taistelu­menestyksestä ja presidentti Volodymyr Zelenskyin sisukkaat puheet maalaavat kuvaa voitokkaasta maasta, joka vastaa itsepintaisesti Venäjän joukkojen aggressioihin.

Lukuja vertaamalla Ukraina on silti selvässä alakynnessä: Ukrainan armeijan palveluksessa on noin 196 000 ihmistä, kun taas Venäjällä vastaava luku on noin 900 000. Tappioiden julkistaminen ei tee hyvää pienemmän armeijan taistelutahdolle.

Venäjä taas ei myönnä olevansa sodassa, vaan Kremlin mukaan joukot ovat suorittamassa ”sotiaallista erikois­operaatiota”, jonka tarkoituksena on ”demilitarisoida” Ukraina. Venäjä väittää, ettei se tähtää lainkaan siviilikohteisiin, vaikka iskuja on tehty kaupunkien keskustoissa esimerkiksi kerrostaloihin ja sairaaloihin.

Sotaa käydään myös informaation keinoin, joten luotettavia tietoja tappioiden todellisesta mittakaavasta on hyvin vaikeaa saada kummaltakaan osapuolelta.

Venäjä ei julkista kokonaislukuja kaatuneiden sotilaidensa määrästä. Radio Svobodan mukaan Venäjän puolustus­ministeriön tiedottaja Igor Konašenkov myönsi vasta sunnuntaina, että venäläisiä sotilaita on kuollut Ukrainassa.

Ukrainan asevoimien mukaan tiistaihin mennessä oli kuollut yli 5 700 venäläissotilasta, tuhoutuneita tai vaurioituneita helikoptereita on 29 ja tankkeja 198. Lukuja ei ole voitu vahvistaa riippumattomista lähteistä.

Kaatuneiden ukrainalaissotilaiden määrästä on myös saatavilla hyvin niukasti tietoja, ja niitä kerrotaan julkisuuteen lähinnä yksittäisistä iskuista. Kokonaismäärästä ei myöskään ole tietoa.

Esimerkiksi maanantaina Oh’tyrkan kaupungissa Sumyn alueella Koillis-Ukrainassa kuoli ainakin 70 ukrainalaissotilasta, kun venäläisjoukot tulittivat sotilastukikohtaa, piirijohtaja Dmytro Žyvytskyi kertoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

”Parhaillaan valmistellaan paikkoja hautausmaalta”, Žyvytskyi sanoi sosiaalisessa mediassa.

Sotakirjailija ja -analyytikko Stijn Mitzer ylläpitää Oryx-blogissaan päivittyvää listausta Venäjän ja Ukrainan materiaalisista tappioista. Listaa ylläpitää myös tutkivaa journalismia tuottavan Bellingcatin kirjoittaja Jakub Janovský.

Blogitekstin mukaan listaan lisätään ainoastaan sellaisia kohteita, joista on olemassa todisteena video- tai kuvamateriaalia. Todelliset tappiot ovat siis paljon isommat.

Listan mukaan Venäjä on menettänyt hyökkäyksensä jälkeen yli 353 ajoneuvoa, alusta tai muuta sotakalustoa. Joukossa on muun muassa kaksi tuhoutunutta Suhoi-lentokonetta.

Ukraina puolestaan on menettänyt 153 sotakalustoonsa kuuluvaa yksikköä, joiden joukossa on esimerkiksi neljä tuhoutunutta neuvostoaikaista Suhoi-konetta.

Lisäksi kumpikin osapuoli on menettänyt muun muassa ainakin yhden kuljetuslento­koneen sekä useita panssaroituja ajoneuvoja ja ilmatorjunta­ohjuksia.

Siviilien kuolemista ja mahdollisista sotarikoksista raportoivat useat ihmisoikeus­järjestöt. Tietojen keruu on kuitenkin vaikeutunut, koska kansainvälisten tarkkailijoiden turvallisuus on myös vaarassa ja moni heistä on poistunut Ukrainasta kokonaan.

Tiistaina YK raportoi, että Ukrainan sota on vaatinut 136 siviilin hengen sen jälkeen kun Venäjä aloitti hyökkäyksensä viime torstaina. Kuolonuhreista 13 on lapsia. Lisäksi ainakin 400 siviiliä on haavoittunut.

Noin puolet kuolemista ja haavoittumisista on tapahtunut Donetskin ja Luhanskin separatistialueilla.

” ”Yhtenä haasteena on saada selvyys pelkästään sotatoimien kokoluokasta.”

YK:n ihmisoikeustoimiston tiedottaja Liz Throssell sanoi, että luvut ovat todennäköisesti paljon suurempia. Esimerkiksi Ukrainan Interfaxin tiistaisten tietojen mukaan siviilejä olisi kuollut 366.

”Tilanne on uskomattoman huolestuttava. Meillä ei ole minkäänlaista käsitystä [hyökkäyksen] seurauksista juuri nyt”, Punaisen Ristin Kiovan-osaston tiedottaja Mirella Hodeib sanoi The Washington Postin mukaan.

Hodeibin mukaan Punaisella Ristillä on noin 600 työntekijää Ukrainassa, mutta lähes kaikki ovat joutuneet hakeutumaan suojaan.

YK:n mukaan yli 670 000 ihmistä oli tiistaihin mennessä paennut maasta Venäjän hyökkäyksen jälkeen.

Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch (HRW) on vuosikaudet tarkkaillut mahdollisia rikkomuksia konfliktialueilla.

HRW yrittää saada tietoa tapahtumista vertaamalla taistelutantereelta otettuja kuvia ja videoita silminnäkijöiden kertomaan. Esimerkiksi videoiden kuvauspaikka ja -ajankohta täytyy vahvistaa.

Viime viikolla tilannekuvan saanti hankaloitui radikaalisti.

”Yhtenä haasteena on saada selvyys pelkästään sotatoimien kokoluokasta. Niitä tapahtuu joka puolella maata yhtä aikaa”, järjestön Euroopan-varajohtaja Rachel Denber sanoo The Washington Postille.

Alkuviikosta kiivaita taisteluita on käyty esimerkiksi Ukrainan toiseksi suurimmassa kaupungissa Harkovassa ja Itä-Ukrainan H’ersonissa, jonka venäläisjoukot ovat saartaneet. Tiistai-iltana Venäjän joukot tekivät myös iskun televisiotorniin Kiovassa. Useista kuolonuhreista on raportoitu.