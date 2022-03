HS haastatteli kahta asukasta Ukrainan toiseksi suurimmasta kaupungista, jota Venäjä ampuu raketeilla ja pommittaa koneilla.

Tiistaina aamulla harkovalaisen Irinan kotiin kuului valtava räjähdys. Paineaalto iski ikkunoihin, jotka oli jo valmiiksi peitetty levyillä.

Kyse oli keskelle kaupunkia Vapaudenaukiolle osuneesta venäläisestä risteilyohjuksesta, joka tuhosi aluehallintotalon ikkunat ja tappoi viranomaisten mukaan ainakin kymmenen siviiliä.

Kuvasarja valvontakameran tallenteesta näyttää iskun Harkovan aluehallintorakennukseen Vapaudenaukion laidalla tiistaina.

Iltapäivällä Irinan asuntoon kuului hyvin matalalla lentävän lentokoneen ääntä. Sitten räjähti. Kohde oli asuintalo, jossa kuoli viranomaisten mukaan kahdeksan siviiliä.

Tällaista on ollut arki Ukrainan toiseksi suurimmassa kaupungissa, puolentoista miljoonan asukkaan Harkovassa kuuden viime päivän ajan.

”Meitä ammutaan Venäjältä joka päivä, aamuin illoin. Alkupäivinä oli enemmän raketti-iskuja, mutta nyt on alkanut lentää lentokoneita”, kertoo Irina HS:lle kotoaan puhelimitse.

Esimerkiksi maanantaina aluehallinto ilmoitti 11 siviilin kuolleen Harkovassa.

Vapaudenaukio Harkovan aluehallintorakennuksen edustalla tiistaina.

Irina on eläkkeellä. Hän asuu miehensä ja aikuisen poikansa kanssa lähellä Harkovan keskustaa. Edelliset neljä yötä he ovat asuneet kerrostalonsa pommisuojassa makuualustoilla nukkuen.

Ulkonaliikkumiskielto on voimassa kello 16:sta aamukuuteen. Ilmahälytyksiä on jatkuvasti. Ulkona on silti käytävä ostoksilla. Kauppaan lähdetään silloin, kun sinne on tuotu leipää ja muita peruselintarvikkeita.

”Autan myös vanhoja ihmisiä, jotka eivät pääse kodeistaan, viemällä heille leipää.”

Irina ei itse ole nähnyt venäläisiä joukkoja, mutta lähempänä rajaa asuvat sukulaiset ovat. Torstaina hänen veljenpoikansa kerrostaloon osui raketti. Perhe oli onneksi ehtinyt poistua paikalta

Harkovasta pois pyrkiviä ihmisiä kootaan kaupungin rautatieasemalle. Moni on lähtenyt, mutta Irina aikoo jäädä.

”Olen kotonani. Emme ole kutsuneet heitä tänne emmekä pyytäneet mitään vapautusta. Aluksi oli vaikea tajuta, että meitä vastaan on hyökännyt naapuri, joka on aina väittänyt, että olemme heille veljeskansa. Mutta he eivät saa meitä peloteltua pois”, Irina sanoo.

Taiteilija Ivan Pandikidis, 39, asuu myös keskustan lähellä. Puhelun aikana taustalta kuuluu tulitusta.

Hän kertoo heränneensä tiistaina jo ennen iskua Vapaudenaukiolle, kun hänen talonsa läheltä kuului tulitusta.

Vapaudenaukion iskun jälkeen Pandikidis meni ulos kauppaan. Ostosreissut ovat vaarallisia, koska kauppaan voi olla kahden tunnin jono.

”Kun palasin kaupasta, kaupungin yllä lensi lentokone. Ehdin kotiin, kun se pudotti pomminsa noin puolen kilometrin päähän”, hän kertoo kahdeksan henkeä tappaneesta iskusta.

Pandikidisin mukaan Venäjän iskut kohdistuivat alkupäivinä enemmän sotilaskohteisiin ja infrastruktuuriin, mutta nyt ne osuvat minne sattuu. Viranomaiset ovat ilmoittaneet 87 vaurioituneesta asuintalosta.

Pandikidis vietti ensimmäisen sotayönsä vanhempiensa talon kellarissa. Nyt hän on nukkunut omassa asunnossa, mahdollisimman kaukana ikkunoista.

Venäläisiä joukkoja hän on nähnyt kerran, kun kymmenkunta sotilasta liikkui hänen talonsa pihalla.

Omia joukkoja näkyy hänen mukaansa käytännössä joka risteyksessä. Paljon on myös niin sanottuja aluepuolustusjoukkoja eli vapaaehtoisia, jotka ovat tarttuneet aseeseen. Monet valmistavat polttopulloja.

”Tuhottuja venäläisten ajoneuvoja näkyy todella paljon. Emme enää tiedä, mitä niillä tekisimme.”

Harkovan metrosta on tullut pommisuoja, jossa monet asuvat. Myös kaupunginjohtaja Ihor Terehov viettää siellä paljon aikaa. Sinne viedää ruokaa ja vettä.

Puhelinyhteydet toimivat, sähkö katkeilee välillä. Tilanne on pahin taloissa, joista sekä lämpö että sähkö on poikki.

Ivan Pandikidis auttaa, muttei sotilaallisesti. Hän jakaa ruokaa ja lääkkeitä ja osallistuu disinformaation kitkemiseen kaupungin someryhmissä.

Nyt Harkovassa huhutaan, että Venäjä suunnittelee sähkölaitoksen tuhoamista. Sen jälkeen ilmoitettaisiin Ukrainan johdon antautuneen.

”Olemme varautuneet tähän.”

Mitä Pandikidis ajattelee Harkovan tapahtumista?

”Tämä on maanpäällinen helvetti. Kukaan ei osannut odottaa lähellekään tällaista, mutta täällä sota nyt on, tuossa ikkunan takana. Lapsia kuolee, naisia kuolee, vanhuksia kuolee, eikä Venäjällä edes kerrota, että he käyvät sotaa.”