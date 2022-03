HS:n kooste kertoo, mitä uutta Ukrainan kriisissä tapahtui yön aikana

Ukrainan sodan kuudentena päivänä nähtiin jälleen venäläisjoukkojen kaupunkeihin kohdistuneita pommituksia. Toisaalta nähtiin myös uusia pakotteita Venäjältä ja Kiinan ilmoittautuminen valmiudesta toimia neuvottelujen välittäjänä.

■ Vähintään kaksi ihmistä kuoli ja kolme loukkaantui Žytomyrin kaupungissa Ukrainan pohjoisosassa Venäjän ilmaiskun osuttua kymmeneen asuinrakennukseen, kertoo Ukrainan sisäministeriö. Tietoja ei ole vielä vahvistettu riippumattomista lähteistä, mutta iskusta ovat kertoneet muun muassa Nexta, Unian ja The Guardian.

■ Venäjä iski tiistaina kahteen asuinrakennukseen Borodjankan taajamassa, kertovat muun muassa The Guardian ja The New York Times.

■ Yhdysvallat sulki ilmatilansa venäläiskoneilta, maan presidentti Joe Biden kertoi State of the Union -puheessaan. Maan liikenneministeriön mukaan päätös tulee voimaan viimeistään keskiviikon loppuun mennessä.

■ Britannia asetti lisäpakotteita Venäjää vastaan, joiden mukaan venäläisaluksilla ei pääsyä maan satamiin. Lisäksi pakotteet kohdistuvat muun muassa Venäjän keskuspankkiin.

■ Kiinan ulkoministeri Wang Yi on ilmoittanut The Guardianin mukaan, että maa on valmis toimimaan välittäjänä Ukrainan ja Venäjän neuvotteluissa.