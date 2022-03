Ukrainan julkistamat kuulusteluvideot nostattavat pahaa verta Venäjällä.

Viikon kestäneen Venäjän hyökkäyksen aikana ukrainalaiset ovat kertoneet julkisuudessa ja sosiaalisessa mediassa useista tapauksista, joissa vangiksi tai muutoin vaikeuksiin joutuneet venäläissotilaat eivät ole tienneet edes olevansa Ukrainassa. Kertomusten todenperäisyyttä on vaikea tarkistaa.

Ensimmäisiin tapauksiin kuuluu kahden Venäjän maahanlaskujoukkojen sotilaan kuulustelu, joka tallennettiin videolle toisena hyökkäyspäivänä eli viime viikon perjantaina. Alun perin videon julkaisi Ukrainan asevoimien komentaja Valeri Zalužnyi ja myöhemmin muun muassa uutistoimisto Ukrinform.

Kuulusteltavina videolla ovat kapteeni Vadim Mihojev ja korpraali Natan Kasatkin, jotka antautuivat hajonneiden ajoneuvojensa luona Ohtyrkan kaupungin lähistöllä Harkovan luoteispuolella, noin 40 kilometrin päässä Venäjän rajasta. Asiasta kertoo ukrainalainen uutissivusto Nastojaštšeje Vremja.

Vangit vastaavat kuuluvansa Burjatian pääkaupungissa Ulan-Udessa päämajaansa pitävään maahanlaskuprikaatiin, joka oli tuotu aiemmin sotaharjoituksiin Krimille. Ennen Venäjän hyökkäystä heidät oli lastattu kuljetuskoneeseen kertomatta määränpäätä. Vangit sanovat luulleensa sotaharjoituksen jatkuvan.

Mihojevin mukaan miehet eivät aluksi tienneet, missä olivat.

”Vasta neljän tunnin päästä ymmärsimme, missä olemme, korpraali Kasatkin lisää äänitallenteella.

Nastojaštšeje Vremjan ja Yhdysvaltain rahoittamaan Radio Free Europe–Radio Svoboda -ryhmään kuuluvan Sibir realnii -sivuston selvitysten mukaan kuulustellut ovat todella Venäjän sotilaita. Toimittajat ovat haastatelleet samaan yksikköön kuuluneiden sotilaiden omaisia ja vankien tuttavia Siperiassa.

Sotilaiden äidit -järjestö väittää, että ainakin aiemmissa sodissa varusmiehiä on joskus huijattu operaatioihin ulkomaille.

Vangiksi jääneet sotilaat voivat toki keksiä tarinoita tietämättömyydestään suojatakseen itseään.

BBC:n ukrainankielisen palvelun toimittaja Myroslava Petsa jakoi Twitterissä kuvan asiakirjasta, jossa venäläiset sotilaat näyttävät 21. helmikuuta antaneen allekirjoituksellaan suostumuksensa osallistua taistelutehtäviin ulkomailla – Ukrainaa paperissa ei mainita.

Mihojevin ja Kasatkinin vastaukset tulevat kuitenkin niin yhdestä suusta, että heidän olisi vähintäänkin pitänyt sopia tarinasta keskenään etukäteen. Lisäksi sotavankien omaisten haastattelut kertovat, että ainakaan heillä ei ole ollut mitään tietoa nuorukaisten komennuksesta Ukrainaan.

Tarinat tavallisten sotilaiden tietämättömyydestä ovat tuttuja esimerkiksi Tšekkoslovakian miehityksestä vuodelta 1968. Monet Prahaan panssariajoneuvoissa tulleet neuvostosotilaat olivat täysin tietämättömiä siitä, mihin kaupunkiin he olivat saapuneet.

Vangiksi jääneiden sotilaiden henkilötietoja on julkaistu muun muassa Ukrainan sisäministeriön Telegram-kavalla RF200, jonka englanninkielinen versio on viestipalvelu Twitterissä ilmeisesti propagandasyistä. Numero 200 viittaa Venäjän armeijan koodiin ”rahti 200” eli ruumiskuljetukseen. Materiaali on osin hyvin raakaa.

Telegramin venäjänkielinen RF200-kanava avattiin sunnuntaina nimellä Ištši Svoih eli löydä läheisesi. Kanavalla on tietoja ja videoita sotavangeista sekä haavoittuneista että kuolleista venäläisistä sotilaista. Sivuston maanantaisen tiedon mukaan se oli tavoittanut 19 venäläissotilaan omaiset.

Määrä ei ole kovin suuri. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Venäjän viranomaiset ovat estäneet kanavalle pääsyn Venäjän alueella.

Ukrainan julkaisemat videot ovat joka tapauksessa levinneet laajasti esimerkiksi Youtubessa ja ”Venäjän Facebookin” eli yhteisöpalvelu VK:n eli entisen VKontakten sivuilla. Venäläiset toimittajat puolestaan ovat etsineet sotavankien omaisia Siperian lisäksi ainakin Dagestanissa ja Kuolan niemimaalla.

Radio Svoboda -ryhmän Sever realii -kanava julkaisi maanantaina sotavangiksi joutuneen venäläissotilaan äidin haastattelun, joka on tehty Vienan Kemissä. Äidin mukaan poika jäi äskettäin työttömäksi ja värväytyi Pihkovan erikoisjoukkojen riveihin. Vankeudesta äiti sai tietää ensin taistelutoverin tekstiviestillä.

Pojan ilmestyminen sosiaaliseen mediaan ei ole tiennyt hänelle mitään hyvää. Sotavankien kuulusteluvideot ovat herättäneet venäläisissä raivoa, ja heitä on epäilty muun muassa Ukrainan tai lännen maksullisiksi mannekiineiksi.

”Minulle tulee VKontaktessa ja Instagramissa aivan käsittämättömiä viestejä uhkauksia”, itkuinen äiti kertoo haastattelussa.

Geneven sopimuksen mukaan sotavankeja on suojeltava ”haitalliselta julkisuudelta”. Toisaalta Ukrainan julkistamien kuulusteluvideoiden tavoite on ainakin joissakin tapauksissa voinut olla vilpitön eli halu tavoittaa omaiset. ”Haitallisiksi” videot ovat muuttuneet lähinnä venäläisessä mielipideilmastossa.