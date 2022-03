Aleksandra Rožko (oik.), Ivan ja Mikhail asuvat toistaiseksi hotellihuoneessa Venäjän puolella. Heidän kotinsa on maatila Dokutšajevskissa Donbassissa.

”Viime päivinä Ukrainan tulitus meni aivan mahdottomaksi”, sanoo Donetskin läheltä Venäjän puolelle konferenssihotelliin evakuoitu Aleksandra Rožko. Hän toistaa Venäjän uutisten versiota sodasta.

Belgorod

Kun muu maailma katselee uutisista metroissa ja pommisuojissa piileskeleviä harkovalaisia ja kiovalaisia, Venäjän mediassa pääosassa ovat olleet Donbasista ”Ukrainan hyökkäykseltä turvaan” evakuoidut ihmiset.

Donbasista Venäjän puolelle tuotuja siviilejä on majoitettu ympäri maata, ja heitä löytyy myös Belgorodin maakuntakaupungista Ukrainan rajan tuntumasta.

Belgorodin esikaupungissa kohoava kolmen tähden konferenssihotelli Amaks on muuttunut vastaanottokeskukseksi, jossa on satoja ihmisiä. Kaikki eivät ole Donbasista, vaan noin satakunta ihmistä on tuli sodan alussa Venäjän puolelta rajakylistä.

Konferessihotelli Belgogradin esikaupungissa on nyt satojen ihmisten vastaanottokeskus.

Hotellin tupakkapaikalla juttelen Olga Ryženkovan kanssa. Hänen kotikylänsä Žuravljovka sijaitsee Belgorodin alueella vain parin kilometrin päässä Ukrainan rajasta. 20 kilometrin päässä Venäjä moukaroi Harkovaa, jossa on käynnissä humanitaarinen katastrofi.

Kun sota alkoi, Ryženkovan kotikylän läheisten peltojen yli alkoi lentää ammuksia. Ryženkova ei ota kantaa, mistä ne tulivat.

HS on nähnyt, kuinka Venäjä ampuu alueella raketinheittimillä Ukrainan suuntaan. Myös Venäjän puolelle lensi sodan ensimmäisinä päivinä muutama raketti, jotka on Venäjän mukaan ammuttu Ukrainasta. Iskuissa ei kuollut ketään, eikä Venäjä ole käyttänyt niitä propagandassaan.

Lauantaina 26. helmikuuta Žuravljovkasta evakuoitiin Belgorodiin ne, jotka halusivat lähteä. Ryženkova lähti pienemmän lapsensa kanssa, kun muu perhe jäi kylään. Nyt Žuravljovkassa on kuulemma rauhallisempaa.

Ryženkovan mukaan Žuravljovkan koulu on muutettu venäläisten sotilaiden apukeskukseksi. Siellä on ruokala, jossa sotilaat voivat syödä. Armeijalle apua keräävät järjestöt tuovat paikalle tavaraa.

”Ennen meillä oli aina hiljaista ja rauhallista”, kertoo Ryženkova elämästä Žuravljovkassa.

Hotelliin on järjestetty lääkintäapua.

Haastattelu keskeytyy, kun paikalle ilmestyy kymmenkunta virkavallan edustajaa.

Seuraa passien ja papereiden tarkastus, puhelinsoittoja ja odottelua. Hotellinjohtajan mukaan turvatoimet johtuvat siitä, että hotellia on uhattu. Lopulta haastattelukierros pääsee jatkumaan – virkavallan seurassa.

Hotellissa on ihmisiä muun muassa Donetskista, Horlovkasta, Dokutšajevskista ja Jenakievosta, lähinnä naisia ja lapsia, ehkä noin 300 henkeä.

Alakerrassa on lapsille järjestetty päiväkoti ja koulu. Myös lääkärin apua on saatavilla, jos joku sattuisi sitä tarvitsemaan. Lämpimän ruoan saa kolme kertaa päivässä, lapset neljästi.

Sisarukset Katja Raitšuk ja Polina Iškova jakavat huoneen. Iškovan mukana on hänen pieni Yegor-poikansa.

Lapset voivat käydä hotellissa koulua ja päiväkotia.

18-vuotias donetskilainen Katja Raitšuk asuu hotellihuoneessa sisarensa ja tämän lapsen kanssa.

Evakuoinneista ilmoitettiin ”Donetskin kansantasavallassa” perjantaina 18. helmikuuta television ja internetin välityksellä.

”Lähdimme sunnuntaina 20. helmikuuta. Sitä ennen Donetskissa oli kamalia päiviä, kun kaupunkia tulitettiin paljon. Pakkasin mukaan pari laukkua, ja isä vei meidät evakuointibussille”, Raitšuk kertoo.

Hän pitää selvänä, että tulittajat olivat Ukrainan puolelta.

Etyjin mukaan ”kansantasavaltojen” ja Ukrainan välisellä linjalla oli koko alkuvuoden rauhallista, mutta tulitus kiihtyi helmikuun puolivälin jälkeen.

Esimerkiksi vielä 15. helmikuuta tulitaukorikkomuksia oli 132, mutta jo 18.2. niitä oli 1 361 ja seuraavana päivänä 2 132.

Tulitus kiihtyi siis juuri ennen Venäjän tukemia evakuointipäätöksiä.

Etyj ei ota kantaa siihen, kumpi osapuoli tulittaa, koska sitä on usein hankala todentaa. Sodan alkua edeltävinä päivinä Ukraina ilmoitti, ettei sillä ole aikeita edetä Donbasissa. Ajatus olisi ollut hullu ottaen huomioon Venäjän sotavoiman määrän Ukrainan rajoilla. Epäselvää kuitenkin on, missä määrin Ukraina on vastannut ”kansantasavaltojen” tulitukseen.

Venäjän mukaan alueen 2,9 miljoonasta asukkaasta piti evakuoida jopa 700 000, mutta käytännössä evakuointeja tehtiin rajoitetusti vain muutamana päivänä. Ihmisiä siirrettiin lopulta noin 50 000. Kun sota oli saatu alkamaan, evakuoinnit loppuivat.

Evakuoituja on kuljeteltu raja-alueilta ympäri Venäjää. Heidän tuekseen on järjestetty näyttäviä kansalaiskeräyksiä. Esimerkiksi Pietarissa keräystä organisoi Yhtenäinen Venäjä -puolue.

Raitšukit ovat saaneet lahjoituksena lastenvaatteita ja leluja. Sen sijaan luvattua vajaan 90 euron raha-apua henkilöä kohden ei ole vielä maksettu.

Katja Raitšukilla on Venäjän tunnustaman Donetskin kansantasavallan passi.

Hänen isänsä jäi Donetskiin, ja yhteyksissä ollaan päivittäin. Myös poikaystävä on Donetskissa, jossa hän palvelee sopimussotilaana. Hän on lähettänyt Raitšukille kuvia tulituksen aiheuttamista vaurioista ja venäläisistä sotilaskoptereista.

Raitšuk haluaa palata takaisin, kun tilanne rauhoittuu, mutta toistaiseksi tämä ei ole mahdollista.

”Kun hallitukset eivät pysty sopimaan, me tavalliset ihmiset kärsimme”, on hänen analyysinsa sodasta.

Donbasista evakuoidut ihmiset toistavat Venäjän versiota sodasta, jota esimerkiksi televisiouutiset välittävät.

32-vuotias Aleksandra Rožko Dokutšajevskista on hotellissa kahden kouluikäisen poikansa kanssa. Hän tuli rajan yli sunnuntaina 20. helmikuuta. Kotonaan hän hoitaa porsaita, kanoja ja ankkoja. Mies on töissä kolhoosissa.

Rožkon mies, äiti, veli ja sisko jäivät Donbasiin. Hän sanoo, ettei olisi itsekään halunnut lähteä, mutta viranomaiset kehottivat.

”Viime päivinä tulitus meni aivan mahdottomaksi. Kuului paljon esimerkiksi Grad-raketinheittimen ääniä.”

Aleksandra Rožko (oik.), Ivan ja Mikhail pitävät koko ajan yhteyttä kotona Donbasissa olevaan isään.

Mikhaililla on mukana hänen lempipehmolelunsa.

Rožko pitää yhteyttä kotiin päivittäin. Miestä ei ole kutsuttu palvelukseen, vaan Rožkon mukaan liikekannallepano on keskeytetty.

Rožkon mukaan ”lapsetkin tietävät” Donbasissa, että tulitus tulee Ukrainasta. Hän puhuu kansanmurhasta, ja sanoo, että Putin on ”kuin isä, joka huolehtii meistä ja haluaa pelastaa ihmiset”. Rožkolla on Venäjän kansalaisuus.

Hänestä tärkeintä olisi lopettaa sota.

”Niin paljon haluaisin sitä. Äitini on 71-vuotias invalidi, hänen on hyvin raskas olla nyt siellä. Kun olisi rauha, voisimme lasten kanssa käydä sirkuksessa, uimahallissa ja eläintarhassa koska vain.”

Donbasilaisten ja rajaseudun asukkaiden evakuoimisen lisäksi Venäjä valmistautuu jo esittelemään seuraavaa humanitaarista operaatiota.

Harkovan vastaiselle rajalle on ajettu linja-autoja, joilla on määrä evakuoida Venäjälle Harkovassa opiskelevia intialaisia. Heitä on kaupungissa Intian viranomaisten mukaan vielä satoja.

Kaikkiaan Belgorodin alueelle on evakuoitu viranomaisten mukaan 1 700 ihmistä. Ukrainasta on tullut yksittäisiä ihmisiä, joilla on alueella sukulaisia.