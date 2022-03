Talousnobelisti Paul Krugmanin mielestä huoltovaikeudet kertovat, että Venäjä on ”Potemkin-supervalta”. Tutkijan mukaan logistiikkaongelmat ovat kuitenkin enemmän sääntö kuin poikkeus.

Ukrainan pääkaupunkia Kiovaa kohti liikkuneen, noin 65 kilometrin pituisen Venäjän sotilasajoneuvojen letkan eteneminen näytti seisahtuneen myöhään tiistaina, uutistoimistot kertovat.

Uutistoimisto Reutersin lainaaman nimettömänä puhuneen yhdysvaltalaisen viranomaislähteen mukaan kolonna olisi seisahtunut logististen ongelmien, kuten ruoka- ja polttoainepulan, vuoksi.

Lisäksi virkailija arveli, että Venäjä on saattanut pysähtyä hiomaan taktiikkaansa. Reutersin myöhään tiistaina saaman tiedon mukaan kolonna olisi seissyt aloillaan jo noin 24 tunnin ajan.

Venäjän joukkojen huolto-ongelmista on tullut tietoa eri puolilta Ukrainaa pian viikon kestäneen sodan aikana. Britannian puolustus­ministeriö luonnehti huolto-ongelmia ”akuuteiksi” viime viikon lauantaina, pari päivää hyökkäyksen alkamisen jälkeen. Brittitietojen mukaan venäläisten etenemistä oli hidastanut myös Ukrainan joukkojen kova vastarinta.

Entinen Pääesikunnan tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp Pekka Toveri arvioi HS:lle tiistaiaamuna, että Venäjän kolonnan ajoneuvot saataisiin keskitettyä asemiinsa Kiovan laitamille noin runsaan vuorokauden sisällä. Toverin haastatteluhetkellä vallitsi käsitys, että ajoneuvot olivat vielä liikkeellä.

Toveri sanoi näkemiensä Maxar-yrityksen satelliittikuvien ja muiden arvioiden pohjalta, että kolonnassa saattaisi olla 2 000-3 000 sotilasajoneuvoa – joukossa muun muassa panssarivaunuja, tykistöä ja huoltokalustoa – sekä noin 10 000 sotilasta.

Joukkojen suuntana on Kiova ja tavoitteena sen valtaaminen. Lähimmäksi päässyt kalusto oli tiistaina noin 30 kilometrin päässä luoteeseen Kiovan ydinkeskustasta. Joukot ovat tulleet Ukrainaan Valko-Venäjän puolelta.

Venäjän huolto-ongelmat ovat olleet paljon esillä sosiaalisessa ja perinteisessä mediassa ja saaneet aikaan ilkkumistakin. Esimerkiksi Nobel-palkittu taloustieteilijä Paul Krugman kirjoitti The New York Times -lehdessä, että logistiikkaongelmat kertovat, ettei Venäjää voi laskea ”kehittyneeksi maaksi” vaan se tulee nähdä ”Potemkin-supervaltana”.

The Washington Post -lehteen kirjoittaneen tutkija Ryan Bakerin mukaan on kuitenkin liian varhaista vetää johtopäätöksiä Venäjän sodankäynti­kyvystä. Hänen mukaansa huolto-ongelmat ovat enemmän sääntö kuin poikkeus, suuret joukot liikkuvat hitaasti ja sota on vasta alkuvaiheessaan.

Muualla Ukrainassa Venäjä on onnistunut ottamaan haltuunsa verraten laajoja alueita. Lisäksi Kiovassa Venäjä on aiheuttanut tuhoa muun muassa ohjustulella.