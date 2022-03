Eduskunnan vetoomuksen talvisodan ajalta julkaisseen tohtori Alpo Rusin mielestä ”nyt Suomen on osoitettava, että Ukraina on myös meidän asia”.

Suomenkielisessä sosiaalisessa mediassa kiertää vanha teksti, joka julkaistiin Helsingin Sanomissa talvisodan alkuvaiheessa 11. joulukuuta 1939. Tekstin sanamuodoista vastasi eduskunta, joka oli edellispäivänä vedonnut ”sivistyneeseen maailmaan”, ettei se jättäisi Suomea yksin.

”Taistelumme on koko ihmiskunnan yhteisen asian puolustaminen”, vetoomuksessa sanottiin puolitoista viikkoa Neuvostoliiton hyökkäämisen jälkeen.

Ilmoituksen on jakanut Twitterissä esimerkiksi valtiotieteen tohtori ja ex-diplomaatti Alpo Rusi, jonka mielestä ”nyt Suomen on osoitettava, että Ukraina on myös meidän asia” ja ”nyt 2022 on kyse siitä, mitä sivistyskansat pitävät pyhänä”.

Helsingin Sanomat julkaisi 11. joulukuuta 1939 vetoomuksen ulkomaailmalle.

Monet kohdat eduskunnan historiallisessa vetoomuksessa tuovat mieleen Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin ja muiden ukrainalaispoliitikkojen viime päivinä länsimaiden hallituksille osoittamat puheet.

”Toistaiseksi me taistelemme yksin maahan hyökännyttä vihollista vastaan, mutta meidän taistelumme on koko ihmiskunnan yhteisen asian puolustamista”, eduskunta kertoi 1939.

Näin totesi Zelenskyi viime viikon perjantaina, päivä Venäjän hyökkäyksen jälkeen: ”Kuka on valmis taistelemaan rinnallamme? Minä en näe ketään”, hän sanoi ja arvosteli länsimaita siitä, ettei Ukrainalle ole uskallettu luvata sotilasliitto Naton jäsenyyttä.

Samoin kuin eduskunta 1939, Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba totesi sunnuntaina, että Ukrainassa käydään koko ihmiskunnan kannalta tärkeää taistelua.

”Yhdessä me löimme Hitlerin ja me lyömme myös Putinin”, Kuleba twiittasi.

Ja näin sanoi tiistaina Ukrainan parlamentin puhemies Ruslan Stefantšuk Euroopan parlamentille: ”Tänään Ukraina taistelee sivistyneen maailman reunalla. Jos Ukraina häviää, kukaan ei tiedä, mihin Venäjä pysähtyisi.”

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi julkaisi viime viikon perjantaina videon Facebook-sivullaan.

Talvisodan aikainen eduskunta kertoi, että Suomen ”itäinen naapuri on kohdistanut häikäilemättömän hyökkäyksen Suomen antamatta siihen vähäisintäkään aihetta”. Näin siitä huolimatta, että suomalaisten ”pyrkimyksenä on aina ollut elää sovussa kaikkien kansojen kanssa”.

Viime viikon torstaina Zelenskyi puhui hyökkäyksen alla venäjäksi osoittaen sanansa suoraan Venäjän kansalle.

”Teille on kerrottu, että Ukraina aiheuttaa uhan Venäjälle. Näin ei ole ollut ennen, ei nyt, eikä tulevaisuudessakaan. - - Meidän päätavoitteemme on rauha.”

Eduskunnan mukaan Suomi taisteli 1939 puolustaakseen ”isänmaata, kansanvaltaista valtiojärjestystämme, uskontoa, kotia ja kaikkea sitä, mitä sivistyskansat pitävät pyhänä”.

Zelenskyi piti tiistaina puheen Euroopan parlamentille, jossa hän sanoi ukrainalaisten taistelevan vapautensa, henkensä ja eurooppalaisten arvojen puolesta.

”Todistakaa, että seisotte rinnallamme. Todistakaa, ettette jätä meitä yksin”, Zelenskyi sanoi.

Euroopan parlamentin jäsenet taputtivat seisaallaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin puheelle tiistaina Brysselissä.

Ukrainan vetoomukset länsimaihin ovat synnyttäneet valtavan myötätuntoaallon. Euroopan parlamentin jäsenet taputtivat seisaallaan Zelenskyin puheelle.

Samoin teki Yhdysvaltain kongressi tiistaina, kun presidentti Joe Biden osoitti sanansa Ukrainan suurlähettiläälle Oksana Markarovalle ja tukensa ukrainalaisille.

Ukraina odottaa kuitenkin enemmän kuin aplodeja. Zelenskyi on toivonut maansa voivan liittyä Natoon ja maanantaina hän vaati Euroopan unionia ottamaan sen jäseneksi nopeutetulla erikoismenettelyllä. Hän on myös pyytänyt Yhdysvaltoja ja Natoa perustamaan lentokieltoalueen Ukrainan ylle.

Länsimaat ovat tähän asti päättäneet antaa Ukrainalle tuntuvaa aseellista apua ja lyödä Venäjää ennennäkemättömillä talouspakotteilla, mutta sotilaalliseen väliintuloon ei ole laajaa valmiutta. Sotaan osallistumisen on pelätty johtavan kolmanteen maailmansotaan, ja niin ukrainalaisten odotetaan käyvän taistelunsa yksin.

Asetelma tuo mieleen joulukuun 1939.

”Me olemme jo osoittaneet tekevämme parhaamme tässä taistelussa, mutta me uskomme, että sivistynyt maailma, joka on jo osoittanut suurta myötätuntoa maatamme kohtaan, ei voi jättää meitä yksin lukumäärältään ylivoimaista vihollista vastaan", eduskunta vetosi.

Suomi katsoi tuolloin, että ”länsimaisen sivistyksen etuvartijana kansallamme on oikeus odottaa aktiivista apua muilta sivistyskansoilta”.

Mikään maa ei lähettänyt armeijaansa taistelemaan Suomen rinnalle, mutta muuten maahan tuli apua esimerkiksi sotilastarvikkeina ja vaatelähetyksinä. Usein mainittuna erikoisuutena Etelä-Afrikka lähetti Suomeen 25 Gloster Gauntlet -taistelukonetta, mutta niitä ei ehditty saada käyttöön ennen sodan loppua.

Suomalaisten tukena taisteli myös runsaat 11 000 vapaaehtoista, joista valtaosa tuli Ruotsista. Naapureiden lentävänä lauseena oli ”Finlands sak är vår" eli ”Suomen asia on meidän”.