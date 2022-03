”Kyse on maastamme. Ukrainalaisilla on vahva kansallinen identiteetti, ja olemme valmiita kuolemaan maamme puolesta”, sanoo taisteluun lähtevä perheenisä.

Andri Afanasjev (oik.) jätti työnsä kokkina ja on suuntaamassa taistelemaan Harkovaan.

Junassa Puolasta Ukrainan rajalle on jännittynyt tunnelma, ainakin 27-vuotiaalle Andri Afanasjeville, 27. Hän jätti työnsä kokkina ja on nyt suuntaamassa taistelemaan Harkovaan.

”Tämä on [Venäjän presidentti Vladimir] Putinin viimeinen askel ja virhe, jos se on meistä kiinni”, Afanasjev puhkuu intoa taisteluihin.

”Venäjän armeija ei tule pärjäämään nuorten ja pelokkaiden sotilaidensa kanssa. Meillä on sen sijaan suuri sydän ja syytä taistella maamme puolesta. Tämä on meidän maamme, ja olen valmis kuolemaan sen puolesta.”

Mies on aseita vaille valmis sotaan. Kauluksessa on valmiina Ukrainan tunnukset, mutta vapaaehtoiselta puuttuu vielä kersantin natsat. Ne hän sai vuoden 2014 sotatoimissa, kun Venäjä valtasi kansainvälisen oikeuden vastaisesti Ukrainan niemimaan ja tuki sotatoimia Itä-Ukrainassa.

Juri Hlobtšcah ja Andri Afanasjev keskustelivat junamatkalla.

Harkovassa, Ukrainan toiseksi suurimmassa kaupungissa, käytiin tiistaina kovia taisteluita. Kaupungista kantautui vuorokauden aikana tietoja useista pommeista ja ohjusiskuista.

Harkovan aluehallinnon johtajan Oleg Sinegubovin mukaan kaikki tiistain aikana tehdyt hyökkäykset onnistuttiin torjumaan, mutta väitettä on mahdotonta vahvistaa. Joka tapauksessa kaupunki säilyi tiistain yli Ukrainan hallussa ja oli sitä myös keskiviikkona.

Yhteensä Harkovan alueella kuoli tiistaina Sinegubovin tietojen mukaan 21 ihmistä ja loukkaantui 112. Tiedot ovat varmistamattomia.

Keskiviikkona pommitukset kaupungissa jatkuivat. Ukrainan parlamentin mukaan yksi Venäjän ohjuksista osui Harkovan kansallisen yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan rakennukseen. Kolme ihmistä loukkaantui.

Ukrainan valtion hätätilapalvelun mukaan keskiviikkoaamuna tehdyissä ohjusiskuissa kuoli ainakin neljä ihmistä. Yhdeksän haavoittui.

Kun Afanasjev kuulee keskustelukavereidensa olevan Suomesta, hän innostuu silmin nähden.

”Talvisota!”

Afanasjev sanoo tutkineensa tapahtumia.

”Suomi taisteli hienosti, ja voimme ottaa siitä oppia. Kysymys oli silloin sisusta. Vaikka meillä on nyt vastassa teknologisesti vahva Venäjä, sillä ei ole väliä. Kysymys on yksinomaan sieluista ja sydämistä.”

Afanasjev muistaa myös lukeneensa suomalaisista tarkka-ampujista talvisodassa, mutta ei osaa nimetä ketään. Yksi tunnetuimmista oli Simo Häyhä, jonka kerrotaan tappaneen satoja puna-armeijan sotilaita.

”Suomalaiset tarkka-ampujat ovat tunnettuja täällä Ukrainassakin. En osaa sanoa, onko tämä nyt talvisota kakkonen, mutta tulemme voittamaan sen”, Afanasjev uskoo.

Juri Hlobtšcahilla on 5-vuotias tytär Lvivissä.

Andriin seurassa junassa on niin ikään sotaan lähtevä Juri Hlobtšcah, 35. Hänellä on 5-vuotias tytär Lvivissä, joten puolustettavaa on paljon.

”Kyse on maastamme. Ukrainalaisilla on vahva kansallinen identiteetti, ja olemme valmiita kuolemaan maamme puolesta. Me olemme ylpeitä ihmisiä”, Hlobtšcah sanoo.

Hlobtšcah kertoo, että hän aikoo liittyä Ukrainassa vapaaehtoisjoukkoihin. Hän sanoo olevansa valmis mihin tahansa toimiin, myös tarttumaan aseeseen.

”Emme ymmärrä Putinia, tämä on meidän maamme. Putin nimittää johtajiamme natseiksi ja narkomaaneiksi, mitä en tajua. Emme me halua sotaa.”