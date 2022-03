Journalisti-lehden päätoimittaja Maria Pettersson seurasi Venäjän suosituimman televisiokanavan uutisia maaliskuun 2. päivän iltana. Venäläiset näkevät Ukrainan tilanteen ja oman valtionsa hyökkäyksen täysin toisin kuin lännessä.

Tervetuloa Venäjän Ykköskanavan iltauutisiin, ankkurina Jekaterina Berezovskaja. Luvassa on hyvin erilainen maailmanselitys kuin mitä Suomessa parhaillaan katsotaan ja kuunnellaan.

Venäjän televisiosta selviää, mitä Venäjän johto haluaa kansalaisilleen viestiä.

Euroopan unioni on rajoittanut pääsyä venäläisille uutissivustoille, jotta venäläinen media ”ei enää voi levittää valheita, joilla oikeutetaan Putinin sota ja hajotetaan unioniamme”, sanoi Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen uutistoimisto Reutersille. Valtiollisen Russia Today -kanavan (RT) ja valtiollisen uutistoimisto Sputnikin toimiluvat lopetettiin EU:n alueella.

Venäläiset kuitenkin seuraavat tiiviisti televisiouutisiaan – ja myös melko pitkälle luottavat niihin. Uskottavana pidetyn venäläisen Levada-tutkimuskeskuksen mukaan 62 prosenttia venäläisistä seuraa uutisia pääasiassa television kautta. Seuraavaksi suosituin uutislähde on sosiaalinen media, jonka ilmoittaa pääasialliseksi uutislähteekseen 37 prosenttia venäläisistä. Noin 75 prosenttia venäläisistä katsoo televisiouutiset vähintään joka viikko, 34 prosenttia kerran tai useita kertoja päivässä.

Televisio on myös luotetuin uutislähde, joskin televisiouutisiin sanoo luottavansa vain 46 prosenttia ihmisistä. 1990-luvulla ja sen jälkeen syntyneet pitävät nettiä tärkeimpänä uutismedianaan.

Katsaus Venäjän Ykköskanavan iltauutisiin auttaa ymmärtämään, millaisia väitteitä Venäjän uutisissa esitetään, ja miksi venäläiset näkevät Ukrainan tilanteen ja oman valtionsa hyökkäyksen täysin toisin kuin lännessä.

Iltauutisten ykkösaihe keskiviikkona 2. maaliskuuta on Donetskin ja Luhanskin ”tasavaltojen” taistelijoiden sankarillisuus ja ukrainalaisten sotilaiden kataluus. Uutinen kertoo, että Ukrainan joukot ovat kahdeksan vuoden jälkeen hylänneet asemansa ja jättäneet jälkeensä runsaasti kalustoa: aseita, ammuksia kranaatinheittimiin, täysin varustellun ja toimintakuntoisen T-64-panssarivaunun sekä ”NLAW-lähipanssarintorjuntaohjuksia, joita Britannia on toimittanut Ukrainaan tuhansittain”.

Televisiokuvassa panssarivaunun vieressä on osoitus Donetskin erikoisjoukkojen ammattitaidosta: musta Volga, jota uutistenlukijan mukaan käytti eräs Ukrainan armeijan komentaja ja jonka Donetskin sotilaat tuhosivat.

Tämän jälkeen uutislähetys kertoo, että Volnovahissa Donetskin joukot ovat murskanneet yhden Ukrainan ”vastenmielisimmistä rangaistusyksiköistä”, 53. prikaatin, joka uutisten mukaan on kuuluisa siviilien pommittamisesta, ylilyönneistä ja ryöstelystä.

Donetskin kansanmiliisin edustaja Eduard Basurin kertoo, että Donetskin joukot ”ovat valmiita auttamaan siviilien evakuoinnissa ja takaamaan näille turvallisen poispääsyn kaupungista, mutta nationalistit kieltävät kaupunkilaisia lähtemästä, koska toivovat voivansa piiloutua siviilien selän taakse”.

Kirjeenvaihtaja Oleg Shishkin raportoi ”Donetskin tasavallasta”.

Venäläismedia kuvailee ukrainalaisia toistuvasti ”nationalisteiksi”.

Sanalla on venäjäksi suunnilleen samanlainen kaiku kuin suomen ”ääri­oikeistolaisella”. Venäjän mediassa on jo vuosia korostettu ja liioiteltu äärioikeiston asemaa Ukrainassa ja Ukrainan politiikassa.

”Toivomme, että he tulevat järkiinsä ja päästävät asukkaat pois”, Basurin jatkaa. ”Jos niin ei käy, täytyy neuvotella – missään tapauksessa emme halua vaarantaa kaupunkilaisten hyvinvointia”, hän väittää.

Ykköskanava kertoo, että Mariupolissa Azovanmeren rannalla tekee tuhojaan Azov-pataljoona, jonka jäsenet käyttävät fasistisia symboleja ja kannattavat avoimesti Kolmatta valtakuntaa. Uutinen väittää, että pataljoona ottaa kiinni pakenevia siviilejä ja että ”eräässä koulussa” pidetään aseella uhaten vankina ainakin 60 ihmistä, puolet heistä naisia ja lapsia.

Donetskin taistelijat ovat saaneet haltuunsa jo yli 30 asutuskeskusta, uutinen kertoo.

Bugasin kylässä ukrainalaiset sotilaat ovat jättäneet paikat kamalaan kuntoon ja ryöstäneet ja tuhonneet kyläkaupan. Hyllyt ovat tyhjät ja paikka sekaisin, uutinen näyttää. Ei olekaan ihme, että paikalliset asukkaat ottavat Donetskin joukot iloiten vastaan, toimittaja kertoo.

Huivipäinen nainen on tyytyväinen: ”Olemme odottaneet teitä ties kuinka monta vuotta! Kahdeksan vuotta”, hän iloitsee ja kiittelee sotilaita.

Uutisissa kerrotaan, että lähdettyään kylästä ukrainalaiset alkoivat moukaroida sitä tykistöllä, vaikka tiesivät, että kaupungissa on siviilejä. Perusinfrastruktuuri on tuhottu, ruoka tehdään puhalluslampulla. Paikallisten mukaan olot olisivat ilman Donetskin sotilaiden apua äärimmäisen tukalat.

Kaksi vanhempaa miestä ilmaisee kiitollisuutensa. ”Sotilaat antavat meille ruokaa. Sotilaat auttavat, kiitos sotilaille!”

Paikallinen nainen kiittelee ”vapauttajia” Donetskin tasavallassa.

Pääjutun jälkeen keskiviikkoillan uutislähetys siirtyy Luhanskiin ja kertoo, että kansanmiliisi on saanut haltuunsa jälleen uusia asutuskeskuksia, muun muassa strategisesti tärkeän Novoaidarin. Myös täällä ”vapauttajia” pakenevat Ukrainan sotilaat ovat jättäneet jälkeensä omaisuutta ja aseistusta.

Seuraava juttu kertoo, kuinka Venäjän joukot ovat saaneet haltuunsa Etelä-Ukrainan Hersonin. ”Niin sanottujen maakuntajoukkojen rosvot ja ukrainalaisten nationalististen pataljoonien taistelijat jatkavat kuitenkin paikallisten asukkaiden terrorisoimista.”

Venäjän puolustusministeriön edustaja Igor Konashenkov kertoo Ykkösuutisten reportterille, että kaupungin infra ja peruspalvelut toimivat normaalisti eikä välttämättömyys­tarvikkeista ole pulaa. Venäjän armeija ja paikallisviranomaiset neuvottelevat siitä, miten infra pidetään käynnissä. ”Lain ja järjestyksen ylläpito sekä asukkaiden turvallisuus ovat ensiarvoisen tärkeitä”, hän sanoo.

Seuraavaksi näytetään lyhyitä juttuja ”erikoisoperaatiosta”. Tapahtumiin viitataan aina sanalla ”erikoisoperaatio”, ei koskaan hyökkäyksenä tai sotana.

Venäjä on iskenyt toistinasemiin, joiden avulla ”Ukrainan alueella on välitetty valheellista tietoa erikoisoperaatiosta”.

Venäläiskatsojat kuuntelevat kahden ukrainalaiseksi sotilaaksi esitellyn maastopukuisen miehen haastattelua: nämä kertovat Ukrainan joukkojen hajaannuksesta ja tiedonkulun ongelmista eri ukrainalaisten yksiköiden välillä. Lisäksi miehet kertovat joutuneensa tämän takia taisteluun omia vastaan. He kritisoivat komentajiaan, joilla on pallo hukassa.

Ukrainan johto väittää tilanteen edelleen olevan hallinnassa, kerrotaan uutisissa. Se on silkkaa propagandaa, Ykköskanava kertoo. Samoin propagandaksi määritellään se, että vastikään Ukraina kertoi, että laivaliikenne luoteisella Mustallamerellä keskeytyy ja venäläisaluksilta kielletään pääsy satamiin. Satamat tuhottiin jo ensimmäisenä päivänä, kuten lähetykseen liitetty tubettajanimimerkki Nik_Nikin video näyttää. Videolla kerrotaan näkyvän sotilasliitto Naton sotilaiden käyttämä tuhottu tukikohta Otshakivin pikkukaupungissa.

”[Ukrainan presidentti] Zelenskyi väittää edelleen, että Mustameri on Ukrainan kontrollissa. Ilmeisesti presidentin tarkoitus on herättää eripuraa Odessassa, jossa paikalliset asukkaat ovat raivoissaan rantaa miinoittaville nationalisteille”, toimittaja kertoo, ja lisää, että Odessan paikallishallinnon johtajaksi on nimitetty nationalistisen Aidar-pataljoonan komentaja. Kyseessä on uutisten mukaan ”Venäjällä kielletty fasistijärjestö”, jolla on kiistanalainen maine myös lännessä mutta sen on arvioitu olevan hybridisodan pelinappula.

Iltauutisia Venäjän Ykköskanavalta katsoville näytetään seuraavaksi Kiovaa, jossa kansa rynnii Lvivia kohti lähteviin juniin. Uutisissa siteerataan ”internetiin ilmestynyttä tekstiä”, jonka mukaan Kiovaan ovat jääneet ainoastaan ”vapauttajia” odottavat kansalaiset, fyysisesti heikot sekä erilaiset pahantekijät.

”Internetin turvallisuusliigan” johtaja Jekaterina Mizulina.

Mikä ihmisiä Ukrainassa venäläisten uutisten mukaan uhkaa? Suurimman uhan Ukrainassa muodostavat niin sanotun aluepuolustuksen jengit, joille Ukrainan johtajat ovat jakaneet aseita holtittomasti. Jengit ampuvat viattomia ihmisiä, ja viime päivinä tällaisia tapauksia on ollut yhtenään. Simferopolin sairaalassa toipuu uutisen mukaan parhaillaan 9-vuotias poika, jonka perheen auto joutui Hersonissa aluepuolustuksen bandiittien tulituksen kohteeksi. Äiti kuoli, isoveli jäi henkiin ja pikkuveli katosi.

Venäjän sotilaat auttoivat, kertoo haastateltava, joka esitellään perheen tuttavaksi. Hän sanoo olevansa äärimmäisen kiitollinen Venäjän armeijalle, jota ilman lapsi olisi varmasti menehtynyt.

”Nyt hän saa presidentti Vladimir Putinin käskystä kaiken tarvitsemansa avun.”

Entä kuinka minimoida lännen Venäjän vastaiset pakotteet? Siihen vastataan näyttämällä kuvaa Putinin ja yrittäjien edustajan tapaamisesta Kremlissä. Putin myös allekirjoitti määräyksen, jonka on määrä auttaa venäläisiä tietotekniikkayrityksiä. Kerrotaan, että luvassa on muun muassa vero­helpotuksia ja ulkomaisten asiantuntijoiden palkkaamisen helpottamista.

”Länsi on aloittanut internetissä psykologisen sodankäynnin” aseinaan Facebook ja muut Meta-yhtiön palvelut, kerrotaan sitten. ”Yhtiö lietsoo avoimesti paniikkia ja estää käyttäjiltään pääsyn objektiiviseen informaatioon”, jutussa kerrotaan. Esimerkiksi kolmen miljoonan seuraajan Venäjän presidentin sivu on suljettu.

”Jos sanan ’Facebook’ kääntää suoraan venäjäksi, on kyseessä kasvokirja, toimittaja kertoo.

”Nyt on käynyt ilmi, että nuo kasvot eivät ole ystävällismieliset”, hän sanoo ja jatkaa, että Facebook, Instagram ja Whatsapp osallistuvat aktiivisesti informaatiosotaan Venäjää vastaan.

”Internetin turvallisuusliigan johtajaksi” uutisessa nimetty Jekaterina Mizulina sanoo haastattelussa, että kuuden viime päivän aikana Facebookista on ostettu Venäjän vastaista mainontaa 77 miljoonalla dollarilla.

Yhdysvaltain hallinnolla on suuri vaikutusvalta sosiaalisen median yrityksiin, juttu kertoo: Kuluneen viikon aikana Facebookista onkin tullut pelkkä äänitorvi valheille ja disinformaatiolle. Siellä on peloteltu esimerkiksi ruplan kurssin syöksymisellä ja muilla valheilla. Myös venäläisen median sivustoja sekä Kremlin sivut on blokattu. Kyseessä on sensuuri, jota länsi ei ikinä hyväksyisi, mutta selvästi Venäjään pätevät toiset standardit, uutisessa sanotaan.

Valitus on yleinen. Venäjällä on pitkään toisteltu, että länsi asettaa sille täysin toisenlaiset vaatimukset kuin itselleen. Venäjää pidetään altavastaajana, joka olisi merkittävästi vahvempi ja rikkaampi, jos länsi ei koko ajan työntäisi kapuloita rattaisiin.

Facebookissa leviää kuulemma myös valheellisia viestejä, joissa venäläisille sotilaille luvataan viisi miljoonaa ruplaa, mikäli nämä antautuvat ja lopettavat taistelemisen. ”Viesteihin ei missään tapauksessa pidä vastata”, toimittaja muistuttaa.

Venäjän ihmisoikeusneuvoston johtaja Valeri Fadejev toteaa katsojille, että mikäli Facebook ei suostu poistamaan ”valheita”, on harkittava palvelun blokkaamista Venäjältä vähintään ”erikoisoperaation” keston ajaksi.

Loppukevennyksenä näytetään vielä kuvaa Tskhinvalista Etelä-Ossetiasta, jossa asukkaat ovat järjestäneet tapahtuman Venäjän ”erikoisoperaation” tueksi.

Asukkaat kokoontuvat kaupungin aukiolle osoittamaan tukensa Putinille ja pitelevät kylttejä, joissa lukee ”Putinin puolesta” ja ”Vahvan Venäjän puolesta”.