Kiovalainen Žanna Pastušenko ja hänen kaksi lastaan lähtevät Kiovasta pakoon kohti maan luoteisrajaa. Määrän­pää on tuntematon. Kolmantena aamuna tapahtuu ratkaiseva käänne.

Kiova–Vinnytsja–Mohyliv-Podilskyi– Fălești–Iaci

Ilmahälytys sireeni soi jälleen Kiovassa varhain maanantaina ja autonkuljettaja Vasili Medvetski saa tarpeekseen.

Hän on viettänyt viikonlopun perheen kanssa, mutta ilma hälytyksiä on Kiovassa jatkuvasti varsinkin öisin. Se on tarkoittanut kiirehtimistä läheisen koulun pommi suojaan. Laukausten ääniä kuuluu monesta suunnasta.

Vaimo ja lapset on saatava turvaan! He haluavat lounaaseen Moldovan rajalle.

Kun hyökkäys alkoi viime torstain aamuyönä, Vasili Medvetskin työtehtävänä oli kuljettaa meidät, Helsingin Sanomien toimittaja ja valokuvaaja, Kiovasta Mariupoliin ja perjantai-illaksi Dnipron kautta takaisin Kiovaan. Kerroimme kuskillemme, että haluaisimme seurata tapahtumia myös kiovalaisten evakkoreitillä.

”Menkää yhdessä minun autollani ja tukekaa perhettäni! Minä jään puolustamaan isänmaatani!” Medvetski sanoo nyt.

Muuta hän ei voi omalta kohdaltaan ajatellakaan, sillä yksikään 18–60-vuotias ukrainalaismies ei saa sotatilan vuoksi poistua maasta.

Tässä siis olemme, maanantaiaamuna hotellin parkkipaikalla kymmenen kilometriä Kiovan ydinkeskustasta etelään. Vasili Medvetski ajaa täyteen ahdetun auton luoksemme ja esittelee vaimonsa Žanna Pastušenkon, 10-vuotiaan Matvein ja 8-vuotiaan Jefrosinian eli Frosjan.

Olemme oppineet tuntemaan Vasilin koviksena, jolta ennen hyökkäystä irtosi rempseää huumoria.

Žanna Pastušenko on pukenut ylleen luotiliivit ja syleilee viimeisen kerran aviopuolisoaan Vasili Medvetskiä ennen pakomatkan alkamista.

Nyt hän syleilee vaimoaan viimeistä kertaa ehkä kuukausiin, ja suutelee lapsensa takapenkillä. Žanna Pastušenko ottaa auton avaimet.

Valokuvaaja Kalle Koposella on mukanaan Medvetskin auton navigaattoria kehittyneemmät online-karttapalvelut, ja hän istuu kuskin viereen ohjeistamaan reittejä.

Takapenkille ahtautuvat kahteen kerrokseen 10-vuotias Matvei ja 8-vuotias Jefrosinia, jota pitää sylissään avustajamme Roman. Hän saa kyydin Vinnytsjan kaupunkiin ystävänsä luokse. Toimittajan syliin kasataan kaikki ne matkatavarat, jotka eivät takakonttiin mahtuneet.

Pako Kiovasta alkaa.

Žanna Pastušenko ja hänen kaksi lastaan Frosja ja Matvei optimoivat takapenkin tilaa matkatavaroita sijoittelemalla.

1. päivä: Tiesulkuja ja eväät konepellin päällä

Žanna Pastušenko näyttää väsymättömältä ja torjuu tarjoukset kuskin vaihtamisesta.

”Sureminen ei auta, joten pidän mieluummin yllä iloista ilmettä”, hän sanoo ja selittää: hän oli aikoinaan Ukrainan ensimmäisen pikaruokaketjun johtoryhmässä, ja hänellä oli 600 alaista.

”He kutsuivat minua rouva Patteriksi, koska virtaa riittää.”

Lapsilleenkin hän puhuu koko ajan reippaasti. Vain taustapeilistä voi välillä nähdä kyyneleen hänen silmäkulmassaan.

Joidenkin väitteiden mukaan Kiova olisi saarrettu, mutta maanantaiaamuna viimeistään selviää, ettei se pidä paikkaansa. Suuntaamme kaupungista ensin etelään ja sitten lounaaseen. Ukrainalaiset alueellisen turvallisuuden joukot tarkastavat tiesuluilla passit meiltä miehiltä ja joskus kuljettajaltakin. Lisäksi vilkaistaan tavaratilaan.

Kiovassa tiesulkuja on ensin noin kahden kilometrin välein mutta maaseudulla enää vain ehkä 10–20 kilometrin välein. Auton tuulilasiin kiinnitetty käsinkirjoitettu diti-merkintä (lapsia) auttaa etenemistä joillakin tiesuluilla.

Tuulilasiin on kirjoitettu diti sen merkiksi, että autossa on lapsia.

Ukrainalainen tiesulku. Passit ja matkatavarat tarkastetaan evakkoreitillä Kiovasta lounaaseen moneen kertaan.

Syvimmällä maaseudulla tarkastajat ovat siviilejä metsästysaseiden kanssa. Tiesulut ovat syntyneet hiekkasäkkien, harkkojen ja muiden arkisten materiaalien avulla.

Tiellä on rauhallista. Räjähdysten ääniä ei enää kuulu. Ukrainan sotavoimien yksinäinen helikopteri lentää editsemme.

Ukrainan sotavoimien helikopteri lentää läheltä ohi.

Olemme ajaneet puoli päivää, kun 8-vuotias Frosja ottaa keksin ja vettä. ”Se on kylmää se vesi. Juo hitaasti”, äiti sanoo mutta liian myöhään. Tyttö oksentaa takapenkillä.

Pysähdymme, ja äiti vaihtaa lapsen tahriutuneet vaatteet puhtaisiin.

Žanna Pastušenko pyyhkii oksennusta Frosjan kasvoilta lähellä Bila Tserkvaa. Tytär oksensi autossa päälleen syötyään vähän keksejä ja juotuaan vettä.

Frosja-tytär pukee vaihtovaatteet ja kengät takaisin jalkaan. Pitkä jono Kiovasta pakenevia autoja kulkee taustalla ohi.

”Onneksi isi ei ollut näkemässä”, Frosja sanoo. ”Hän olisi saanut hepulin”, äiti myöntää. Autonkuljettajalle ajoneuvon siisteys ja kunto ovat tietysti tärkeitä.

Auton pinnat saadaan puhtaiksi nopeasti. Neljä ihmistä ahtautuu jälleen takapenkille ja matka jatkuu.

Tyttö voi pian taas niin hyvin, että pari tuntia myöhemmin hän osallistuu myöhäiselle lounaalle, joka syödään auton konepelliltä. Eväinä on leipää, makkaraa, juustoa, suklaata, pähkinöitä ja termospullossa lämmintä teetä.

Myöhäinen lounas lähellä Demkivin pikkukylää. Žanna Pastušenko tekee auton konepellillä lapsille leivät.

Ensimmäinen evakkoilta alkaa hämärtää. Lapset ovat olleet hyvin kilttejä ja tottelevaisia.

”He eivät ole vielä kokeneet kenenkään kuolemaa tai oikein käsitä sitä”, Žanna Pastušenko sanoo. ”Yleensä he tappelevat ja halaavat vuorotellen, ovat eloisia ja meluisia mutta tottelevat kyllä komentoääntäni.”

Se huomataan, kun takapenkiltä alkaa kuulua kitinää. Äiti tekee selväksi, että nyt ei valitus auta.

”Isä on heille niin kiltti ja hyvä, ettei hänen komennoistaan niin välitetä. Minä pidän kurin”, Pastušenko sanoo.

Ja sitten on pidettävä tauko. Jos ajamista jatkaisi tauotta, perhe saapuisi rajan pitkään jonoon yöllä rättiväsyneenä. Siksi olemme varanneet hotellin Vinnytsjan kaupungista parisataa kilometriä Kiovasta luoteeseen.

Vinnytsjassa autot ovat liikkeellä normaalisti. Kiovassa kadut olivat autiot. Mutta täälläkin ravintolat ovat kiinni. Kaupungissa on myös kieltolaki kuukauden ajan.

Väliaikainen kieltolaki näkyy Vinnytsjassa supermarketin alkoholihyllyjen aitaamisena.

Supermarketista löytyy pizzanpaistopiste. Lapset käyvät syötyään nukkumaan. Samalla hyvästelemme avustajamme Romanin, joka jää ystävänsä luokse.

Vynnitsja vaikuttaa rauhalliselta, sen pitäisi olla kaukana taistelualueilta. Perhe pohtii jäämistä kaupunkiin, jolloin yhteys Vasiliin voitaisiin saada nopeammin.

Matvei, Frosja ja Žanna Pastušenko pääsivät asettumaan ensimmäisen ajopäivänsä jälkeen yöksi hotelliin Vinnytsjassa.

2. päivä: Paniikki rajalla

Pakenevat ihmiset pyrkivät tankkaamaan autojaan aina tilaisuuden tullen. Tämä jono kesti kolmisen varttia, ja Vinnytsjassa oli samaan aikaan ilmahälytys.

Ilmahälytyssireeni soi! Kuulemme tutun äänen, kun tankkaamme aamulla bensaa ja kaasua perheen hybridiin.

Ukrainan ilmavoimien kotikenttänä pidetty lentokenttä on 15 kilometrin päässä Vinnytsjan keskustasta. Se kiinnostanee Venäjän joukkoja.

Vasili Medvetski on antanut perheelle ukaasin: Vinnytsjaan ei jäädä, ja puoliso on nyt samaa mieltä. Lapset on saatava rajan yli Moldovaan ja sieltä johonkin EU-maahan.

Autossa puhumme taas mukavammista asioista kuten siitä, miten aviopuolisot kohtasivat.

”Vasili toimi autonkuljettajana pikaruokaketjullemme ja söimme erästä työlounasta, kun huomasin, että hän antoi huomaavaisesti liha-annoksen parhaat palat minulle. Tuli sellainen tunne, että hän haluaa pitää minusta huolta.”

Matvei syntyi vuonna 2012, Frosja Maidanin kansannousun vuonna 2014.

” ”Meillä oli elämä, ja nyt se vietiin.”

Vasili halusi kansannousun jälkeen lähteä sotimaan Venäjän tukemia separatisteja vastaan Donetskin ja Luhanskin alueelle. Siitä pariskunnan välille tuli riita.

”Monet hänen vanhat armeijakaverinsa lähtivät, mutta minä piilotin sotilaspassin. Ei ollut yleistä liikekannallepanoa, ja taivuttelin hänet jäämään, kun Matvei oli vain kaksivuotias ja odotin Frosjaa. Annoin sotilaspassin takaisin vasta nyt. Kahdeksan vuotta se pysyi piilossa.”

Ja ne kahdeksan vuotta olivat hyviä: äitiyslomien jälkeen Žanna Pastušenko jätti ravintolatyöt ja toteutti unelmansa koulutustaan vastaavasta työstä. Hän on ollut vaatesuunnittelija omassa kahden hengen yrityksessään.

”Meillä on MIF-brändi, joka tulee sanoista Matvei i Frosja, ja yritys pyöri ihan hyvin. Vasili auttaa kankaiden leikkaamisessa sen minkä autonkuljettajan työltään ehtii. Myös tämä takkini ja lasten urheiluvaatteet ovat suunnittelemiani”, hän kertoo.

Bisnes tyrehtyi sodan uhkaan helmikuun alussa.

”Ketään ei enää kiinnostanut designvaatteet, mutta minä en uskonut sotaan. Vielä keskiviikkona ostin kangasta töitä varten ja uudet hienot kengät.”

Hyvä arki loppui, kun hän kuuli ensimmäiset Kiovassa kajahtaneet räjähdykset torstaina aamuyöllä.

”Meillä oli elämä, ja nyt se vietiin.”

Pieni Frosja lohduttaa äitiä.

Toinen pakopäivä kiristää hermoja ensimmäistä enemmän. Sulkua Vinnytsjan ulosmenotielle ollaan vasta rakentamassa, ja liikennettä päästetään läpi kun rakennustöiltä ehditään. Ensimmäisellä sululla kuluu tunti.

Saavumme Ukrainan ja Moldovan rajalla olevaan jonoon kello 16 iltapäivällä.

Jonoa on saapuessamme 800 metriä eli olemme hyvin onnekkaita. Vain pari päivää aikaisemmin jono oli tällä rajanylityspaikalla pisimmillään yli viiden kilometrin pituinen.

Mutta näkymät ovat sydäntä särkeviä.

Perheiden miehet hyvästelevät naisia ja lapsia, jotka jatkavat viimeiseltä tiesululta eteenpäin jalkaisin, jos auto jää miehelle.

Jotkut miehet yrittävät vedota autojonossa siihen, että he vievät perheen turvaan ja palaavat taistelemaan. Ei käy, sanovat ukrainalaisviranomaiset, ja osa perheistä päättää palata autolla yhdessä takaisin.

Lopulta jonossa on enää lapsia, naisia, eläkeläismiehiä ja ulkomaalaisia autoissaan ja kävelemässä autojen vieressä. Kävelijöiden paperit tarkastetaan nopeammin kuin autoilijoiden.

Ilta pimenee autojonossa Moldovan vastaisella rajalla, ja Žanna Pastušenkon kestävyys on kovilla.

Illan pimetessä ilmahälytys kuuluu rajallakin. Vladimir Putinin käskyttämä tuhokoneisto piinaa näitä siviilejä viimeiseen asti.

Passit, rajalla otettu autovakuutus ja rekisteriote tarkastetaan ja palautetaan seuraavaa tarkistusta varten. Žanna asettaa ne auton kojelaudalle.

Mutta mitä nyt? Rekisteriotetta ei löydy seuraavaan tarkastukseen enää mistään.

Iskee paniikki. Žanna Pastušenko tutkii pimeää asfalttia auton ympärillä.

”EIEIEIEIEIEIEIEI!” hän huutaa. Raja on enää kymmenen metrin päässä ja vuoromme jatkotarkistukseen lähestyy. Joudutaanko nyt kääntymään takaisin?

Lapsetkin hätääntyvät äidin huudosta, ja yritämme rauhoitella. Rekisteriote oli käsissäsi vain hetki sitten. Kyllä se löytyy!

Ja niin se löytyykin. Kuvaaja ottaa passimme kojelaudalta, ja toisen välistä putoaa rekisteriote. Rajavartija oli vain sattunut laittamaan sen suomalaispassin väliin, mitä Žanna ei huomannut heti tarkistaa.

Hän itkee helpotuksesta.

” ”EIEIEIEIEIEIEIEI!” Žanna Pastušenko huutaa. Joudutaanko nyt kääntymään takaisin?

Ukrainan rajavartijat käyttäytyvät empaattisesti tätäkin lapsiperhettä kohtaan.

Siirrymme Moldovan rajamuodollisuuksiin, ja lopulta 800 metrin jono on selvitetty neljässä tunnissa.

Olemme Moldovassa.

Mutta mistä yösija? Pitkin päivää asiaa on selvitelty myös kotitoimituksessa. Jopa pääkaupungin kaikki viiden tähden hotellit ovat täynnä. Ukrainasta pakenee myös rikkaita.

Koko Moldovasta ei löydy kuin yksi vapaa hotellihuone.

Se löytyy Făleștin kylästä, johon saavumme kello 23.

Vastaanottoaulan toinen sohva on vapaana, ja saamme senkin käyttöön. Toisella sohvalla vuorottelee ryhmä, joka ei ole saanut mistään huonetta. Yksi ryhmäläisistä nukkuu sohvalla kaksi tuntia kerrallaan, ja toiset nuokkuvat autossa.

”Minä haluan kotiin isän ja kissojen luokse”, pieni Frosja vaikertaa väsyneenä mutta rauhoittuu sitten yöpuulle.

Žanna Pastušenko heittää Matveille t-paidan hotellihuoneessa Făleștissa.

Frosja pesee hampaitaan taas uudessa majapaikassa.

3. päivä: Enkeli vastaanotossa

Kolmas pakoaamu. Žanna Pastušenko, Matvei ja Frosja ovat nyt turvassa Moldovassa. Tästä on tarkoitus jatkaa EU-maa Romaniaan, josta heidän matkansa jatkuu perheen isän Vasilin suosittelemaan Saksaan.

Mutta miten ja mihin Saksassa, se on epävarmaa.

Silloin enkeli saapuu hotellin vastaanottoaulaan. Hänen nimensä on Ralph Musto.Tämä kuusikymppinen saksalainen Iron Maiden -paitaan pukeutunut mies on liikkeellä ukrainalaissyntyisen vaimonsa Natalia Muston kanssa. He ovat edellisenä päivänä hakeneet rajalta tyttärensä Nastja Kuzminan ja 8-vuotiaan tyttärentyttärensä Marina Kuzminan, jotka lähtivät evakkoon Odessasta.

Ralph Musto kertoo olevansa entinen ravintoloitsija ja nykyinen ”ongelmanratkaisija” eli yrityskonsultti. Perhe on nyt lähdössä kotiin kohti Saksan Wolfratshausenia.

Hetkinen, olisiko Mustolla vinkkejä kiovalaiselle evakkoperheelle, joka lähtee samaan suuntaan aamiaisen jälkeen ehkä noin tunnin kuluttua?

Juoksen hakemaan Žanna Pastušenkon yläkerran hotellihuoneesta, ja Muston perhe tekee nopean päätöksen.

”Teilläkin on siis auto? Eiköhän syödä yhdessä aamiaista ja lähdetä saattueena Romanian rajalle. Asumme 30 kilometriä Münchenin eteläpuolella, ja minulla on yhteyksiä kaupunginhallintoon. Ystäviemme kanssa voimme varmasti auttaa teitä.”

Žanna Pastušenko on sanaton ja syleilee Natalia Mustoa. Valtava stressi laukeaa. Aamiaispöydässä Odessasta paennut 8-vuotias Marina Musto ystävystyy välittömästi Kiovasta paenneiden Frosjan ja Matvein kanssa.

Kun Natalia Musto halaa Žanna Pastušenkoa, itku purkautuu.

Saksalaispariskunta Ralf ja Natalia Musto kohtasi Žanna Pastušenkon Făleștissa. Mustot olivat saapuneet rajalle hakemaan Odessasta pakenevaa tytärtään Nastja Kuzminaa (toinen oikealta).

Odessasta lähtenyt Nastja Kuzmina, hänen äitinsä Natalia Kuzmina, Nastjan tytär Marina Kuzmina sekä hänen uudet ystävänsä Frosja ja Matvei Medvetski.

Lähdemme ajamaan kohti Romanian rajaa. Mitä lapset ajattelevat tilanteesta?

”Että Putin on mulkku”, sanoo 10-vuotias Matvei.

”Kaikki tulee menemään hyvin”, 8-vuotias Frosja sanoo äitinsä hokemaa toistaen.

Entä Vasilin tilanne tänään Kiovassa?

” ”Minä toivon, että isä ei ota kivääriä ja mene sotaan”, Frosja sanoo.

Käy ilmi, että mies on pakannut naapurin lapset, vanhemmat ja isovanhemmat sekä kolme kissaa ja yhden chinchillan pieneen autoon. Suunta on naapurien mökille maaseudulle joitakin kymmeniä kilometrejä sivuun Kiovan pommituksista.

”Sieltä Vasja palaa Kiovaan ja yrittää hankkia rynnäkkökiväärin, joita jaetaan nyt kaikille kaupunkilaisille”, Žanna Pastušenko kertoo.

Pieni Frosja alkaa vaikeroida.

”Isä ammutaan ja se kuolee!”

”Ei isä kuole. Hänen pitää tuoda Saksaan turkkini, joka jäi kotiin”, äiti yrittää keventää.

”Minä toivon, että isä ei ota kivääriä ja mene sotaan”, Frosja sanoo.

”Kaikki on hyvin”, äiti vastaa.

”Miksi sitten itket?” Matvei kysyy.

Romanian rajalla on kahden tunnin jono.

Rajanylitys Romaniaan käy helposti vain kahden tunnin jonotuksen jälkeen.

Eroamme pakolaisista ja heidän enkeleistään Ralph ja Natalia Mustosta 30 kilometrin päässä rajasta Iașin kaupungissa.

Musto kertoo, että hän on jo kuullut ravintoloitsijaystävältään huoneistosta, joka on vapaana ravintolan yläkerrassa. Se on perheen käytössä, kun he pääsevät perille Muston kotikaupunkiin.

Hyvästelemme 8-vuotiaan Frosjan, joka sanoo haluavansa ”tietokonenörtiksi”, ja 10-vuotiaan Matvein, joka on jo sellainen. Ja uskomattoman Žannan.

Ukrainasta on lähtenyt heidän kaltaisiaan lapsia, naisia ja yli 60-vuotiaita miehiä jo yli miljoona. YK arvioi, että pakolaisia voi kertyä neljä miljoonaa.

Žanna Pastušenkoa kalvaa huoli puolisostaan. Vasili Medvetski ja 40 miljoonaa muuta ukrainalaista kohtaavat kotimaassaan seuraavina päivinä, viikkoina ja kenties kuukausina Putinin tuhokoneiston koko voiman. Vasili on hirvittävässä vaarassa. Mutta nyt hän tietää, että perhe on turvassa.

Žanna Pastušenkolla on valtava tahto tehdä kaikki lastensa hyväksi. Seuraavaksi se tapahtuu pakolaisäitinä Saksassa.