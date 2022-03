Harkovasta uhkaa loppua ruoka, Odessaa ammuttiin ensimmäistä kertaa mereltä: ”Tämä on varmaan sodan pahin päivä tähän mennessä”

”Talo vavahti kovempaa kuin koskaan ennen”, sanoi harkovalainen Ivan Pandikidis. Hänen mukaansa iltapäivällä noin kilometrin päässä hänestä räjähti termobaarinen pommi. Tietoa ei ole vahvistettu.

Ukrainan toiseksi suurimpaan kaupunkiin Harkovaan oli keskiviikkona vaikea saada yhteyttä puhelimella tai viestipalveluiden kautta.

HS:n onnistui kuitenkin lyhyesti puhua taiteilija Ivan Pandikidiksen kanssa, joka antoi haastattelun myös päivää aiemmin.

”Raketteja, ilmaiskuja, raketteja, pommeja, ohjuksia”, hän kertoi keskiviikkopäivän sujumisesta.

”Tämä on varmaan sodan pahin päivä tähän mennessä.”

Ilmahälytyksiä oli useita, ja Pandikidis vietti ison osan päivästä pommisuojassa.

Hänen mukaansa iltapäivällä noin kilometrin päässä hänestä räjähti termobaarinen pommi. Tietoa ei ole vahvistettu.

”Talo vavahti kovempaa kuin koskaan ennen”, Pandikidis kuvaili räjähdyksen voimaa.

Ison osan päivästä vesi oli poikki, mutta palasi illaksi. Televisio lakkasi toimimasta.

Talostaan Pandikidis poistui vain viedäkseen ruokaa kaverilleen.

Hän ei vahvistanut tietoja venäläisten maahanlaskujoukoista kaupungissa.

”Kaupunki ei ole venäläisten hallussa, eikä se tule koskaan olemaankaan”, Pandikidis sanoi.

Harkovan lähiössä asuva Vladislav Stadnik kertoi, että hänen asuinalueellaan on ollut rauhallisempaa kuin muualla kaupungissa. Venäläisiä lentokoneita kuitenkin näkyi taivaalla. Sen sijaan kaupungin itä- ja pohjoisosat ovat rakettitulen kohteena.

”Tänään ajoimme autolla naapurustossa. Bensiiniä ei voi ostaa, joten käytämme jäljelle jäänyttä polttoainetta.”

Stadnik kävi viemässä ruokaa läheiselle metroasemalle, joka on täynnä ihmisiä.

”Siellä on paljon lapsiperheitä. Ihmiset nukkuvat vieri vieressä laitureilla ja junavaunuissa. Siellä on melko viileää. Ruoan ja veden toimittaminen on vaikeaa.”

Hänen mukaansa kaupungissa ei ole organisoitua elintarvikejakelua, vaan ruoka täytyy ostaa kaupasta käteisellä. Tämä on ongelma, koska monilta alkaa olla käteinen loppu.

”Kohtapuoliin ihmisiltä loppuu syötävä. Kauppoja saatetaan alkaa ryöstellä”, hän ounastelee.

Stadnikin mukaan monet haluavat lähteä kaupungista. Sekä tiistaina että keskiviikkona Harkovasta on lähtenyt evakuointijunia. Myös Stadnikin tuttavaperhe lähti keskiviikkona.

Tilanne on heikentynyt myös Odessassa, jota Venäjä tulitti keskiviikkona ensimmäisen kerran mereltä.

Aamulla rannan lähelle ilmaantui Venäjän sota-alus, jolta ammuttiin lentokentän suuntaan.

”Ylitse lensi kaksi rakettia hurjasti ujeltaen”, kertoo rantahuvilalla asuva Irina Tkatš.

”Talo värisi kuin hyytelö. Pelkäsin, että se tippuu rantapenkereen mukana mereen. Sitten tuli ilmahälytys.”

Televisiotoimittaja Ruslan Drozdovin mukaan Venäjällä on sanottu olevan useita sota-aluksia pyrkimässä Odessaan.

”Eilen oli seitsemän boforin tuuli. Poseidon pelasti meidät.”

Odessan kuuluja hiekkarantoja on miinoitettu maihinnousun varalta.

Hälytyssireeni soi kaupungilla muutaman kerran torstaina. Niissä kaupunginosissa, joissa sireeni ei toimi, soitetaan kirkonkelloja.

Kaupungin keskustan kadut ovat täynnä panssariesteitä, joiden takia liikkua voi lähinnä jalan. Kaupungin kuuluisa oopperatalo on ympäröity hiekkasäkeillä ja muilla esteillä aivan kuin toisen maailmansodan aikaan.

Drozdov arvioi, että viidennes ihmisistä on lähtenyt kaupungista. Hän aikoo vaimonsa ja lapsensa kanssa pysyä Odessassa.

”Tämä on meidän maa. Olemme kotonamme.”

Hänen mukaansa esimerkiksi jätehuolto toimii normaalisti, ja tänään hän näki puistotyöntekijöiden leikkaavan puita. Ulkonaliikkumiskielto kuitenkin alkaa kello seitsemän.

”Onhan tätä sotaa vaikea uskoa todeksi. Mutta kun sireeni soi, muistaa, että totta tämä on.”