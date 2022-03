Pakenevien virta jatkui keskiviikkona vuolaana Puolan ja Ukrainan rajalla Krakovetsin rajanylityspaikalla.

Krakovets, Ukraina

Jonossa rajanylityspaikalle kuuluu lasten itkua. Viranomaiset opastavat ihmisiä pysymään monirivisessä jonossa.

Tien pieleen on heitetty rikkoutunut kissankuljetuslaatikko. Se on täynnä roskia.

On kylmä jättää kotimaa taakse, lämpötila nollan tuntumassa.

Pariskunta suuteli rajanylityspaikalla.

Krakovetsin rajanylityspaikalla jonossa kohti Puolaa on muun muassa kahdeksanvuotias Sonia Havrylenko. Hän on ottanut evakkomatkalle kainaloonsa pehmolelutiikerin, jolla on kolme nimeä: Nora, Ellenoora ja Ella.

”Annoin nimet, kun isä niin kehotti. Halusin antaa kolme nimeä, koska silloin on vaihtoehtoja.”

Sonia menee hämilleen ja kyynel tulee tytön silmiin, kun häneltä kysyy sodasta ja presidentti Vladimir Putinista. Sonian isä jäi Harkovaan, joka on ollut kovien pommitusten kohteena.

Myös äidillä, Evgenia Žarikovalla, on kyynelissä pidättelemistä. Sonian isä on määrätty riveihin liikekannallepanossa. Siksi pakolaisjonossa on lähinnä naisia ja lapsia, vain joitakin miehiä. Žarikova on vakuuttunut, että Ukraina tulee selviytymään sodasta voittajana.

”Uskoni sotilaisiimme on vahva. Tämä ei ole kuten vuonna 2014, me olemme nyt valmiina.”

Žarikova viittaa vuodella 2014 aikaan, jolloin Venäjä miehitti Ukrainalle kuuluvan Krimin niemimaan ja alkoi tukea sotaa Itä-Ukrainassa.

Evgenia Žarikova pakeni keskiviikkona tyttärensä Sonia Havrylenkon kanssa Ukrainasta Puolaan.

Ukrainasta on paennut Venäjän hyökkäyksen takia arviolta jo melkein miljoona ihmistä, joista lähes 400 000 Puolaan.

Rajajonossa suomalaisille vieraille halutaan näyttää kännykästä videota Harkovan pommituksista.

”Oletteko nähneet tämän? Kaikki on tuhottu”, yksi pakolaisista sanoo.

Jonossa on myös Dylhushbeckin perhe, joka on asunut 18 vuotta Ukrainassa. Isä, viimeisillään raskaana oleva vaimo ja kolme lasta.

”Emme tiedä, onko kotiamme ja kahvilaamme Harkovassa enää pommitusten jäljiltä”, aviomies kertoo.

”Tulemme tietysti takaisin, jos sota loppuu. Kaikki lapsemme ovat syntyneet täällä, tämä on meille toinen kotimaa.”

Uzbekistanilainen Dylhushbeckin perhe pakeni keskiviikkona Ukrainasta Puolaan Krakovetsin rajanylityspaikalla. Perheen äidillä on laskettu aika juuri nyt.

Perheen suunnitelma on mennä ensin Puolaan ja sieltä Uzbekistaniin isovanhempien luo. Akuutti ongelma on kuitenkin perheen vaimon synnytys, jonka pitäisi alkaa hetkellä millä hyvänsä.

”Olemme eläneet hyökkäyksen jälkeen kellarissa. Kun olin sairaalassa, Venäjä alkoi pommittaa Harkovaa.”

Perheen teini-ikäinen tytär Mokhysar kertoo kaipaavansa Ukrainasta kavereitaan, islamilaista koulua ja kaikkia hyviä muistoja. Onneksi on sentään sosiaalinen media, jonka avulla Mokhysar sanoo pitävänsä yhteyttä ystäviinsä.

”Ai mitä haluaisin sanoa Putinille? Että lopettaisi sodan ja rauha voisi palata.”

Rajalle jonottavia ihmisiä Krakovetsin rajanylityspaikalla Puolassa keskiviikkona.