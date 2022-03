Mikä on Putinin mielentila ja onko hänen vakaudestaan syytä olla huolissaan? Tätä pohtii nyt Yhdysvalloissa yhä useampi

Osa pitää mahdollisena, että Venäjän presidentti Vladimir Putin pyrkii tietoisesti vaikuttamaan hieman epävakaalta.

Washington

Onko Venäjän presidentin Vladimir Putinin mielentilasta syytä olla huolissaan? Voiko hän olla epävakaa? Tai kenties harhainen?

Tällaisia kysymyksiä Yhdysvalloissa on pohdittu kuluneella viikolla enenevissä määrin. Poliitikot, analyytikot ja jopa Valkoisen talon hallintovirkamiehet ovat kyseenalaistaneet Ukrainaan hyökänneen presidentin terveydentilan.

Kuvaavaa on, että keskiviikkona ulkoministeri Antony Blinkenin tiedotus­tilaisuudessa ensimmäinen kysymys koski hänen arviotaan presidentti Putinin mielentilasta.

Jo Putinin valtakunnallisessa televisiossa pitämä puhe, jossa hän leimasi Ukrainan vaaleilla valitut johtajat huumeriippuvaisiksi uusnatseiksi, sai monet epäröimään. Oliko kyseessä todella vain yritys syöttää yleisölle vaihtoehtoinen totuus? Vai oliko mukana myös itsepetoksen elementtejä?

Presidentin päätös määrätä Venäjän ydinasejoukot valmiustilaan lisäsi huolta entisestään. The New York Times kuvaili, kuinka päätös sai kysymyksen Putinin vakaudesta leviämään Yhdysvaltain tiedustelu­yhteisön läpi kuin kulovalkea.

Lopulta Yhdysvaltain entinen ylin tiedustelujohtaja Jamer R. Clapper Jr. sanoi uutiskanava CNN:llä ääneen sen, mitä moni oli itsekseen pohtinut. ”Uskon, että hän on epävakaa. Olen huolissani hänen tasa­painoisuudestaan ja terävyydestään.”

Yhdysvaltain tiedusteluyhteisö on tehnyt Putinin mielentilan arvioinnista jopa ykkösprioriteetin, uutiskanava CNN kertoi tiistaina nimettömiin lähteisiinsä vedoten.

Samansuuntaisia lausuntoja ovat antaneet monet muutkin.

Yksi Yhdysvalloissa esitetyistä keskeisistä huomioista on sama, jonka Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö nosti esiin. Niinistö kuvasi saksalaisen Der Spiegel -lehden haastattelussa, kuinka Putin on muuttunut aiempaa päättäväisemmäksi.

George W. Bushin hallinnon ulkoministeri ja kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Condoleezza Rice osallistui Putinin kanssa useisiin yhteisiin tapahtumiin. Hän sanoi Niinistön tapaan näkevänsä nyt ”erilaisen Putinin”. Rice kuvaili tätä nyt ailahtelevaiseksi mieheksi, jolla on harhainen tulkinta historiasta.

Myös Yhdysvaltain Venäjän-suurlähettiläänä presidentti Barack Obaman aikana työskennellyt Michael McFaul kertoi havainneensa saman. ”Hän kuulostaa täysin todellisuudesta irtaantuneelta. Hän on poissa tolaltaan.”

Floridan republikaanisenaattori ja senaatin tiedusteluvaliokunnan varapuheenjohtaja Marco Rubio arvioi toimittajille, että ”Putinilla vaikuttaa olevan jonkinlaisia neuropsykologisia terveysongelmia”. Twitterissä hän tarkensi lausuntoaan ja pahoitteli, ettei voi jakaa tarkempia tietoja.

Moni on silti sitä mieltä, että on mahdollista tai todennäköistä, että Putin pyrkii tietoisesti vaikuttamaan hieman epävakaalta. Ailahtelevainen johtaja lisää pelotevaikutusta, varsinkin kun kyseessä on ydinasevaltio.

Kyseessä ei suinkaan ole ensimmäinen kerta, kun Venäjän presidentin mielentilaa on analysoitu tarkkaan. Newsweek-lehti kirjoitti jo vuonna 2015, että Putin ”esittää mielenvikaista huijatakseen länttä”. Se löysi toimintatavalle useita järkisyitä.

"Venäjän strategia on säikäyttää länsi esittämällä Putin arvaamattomana. Jos vallassa on hullu, maan ydinaseiden muodostama uhka nousee uudelle tasolle", entinen Moskovan-suurlähettiläs kuvaili lehdelle.

Yhdysvaltain presidentti Richard Nixon nojasi itse Vietnamin sodan aikaan "hullun miehen teoriaan" (madman theory). Hän halusi pohjois­vietnamilaisten ajattelevan, että hän olisi valmis tekemään mitä tahansa pysäyttääkseen Vietnamin sodan. Toiveena oli, että ydinaseiskun pelko saisi vietnamilaiset anelemaan rauhaa.

Yhdysvaltain asevoimien strateginen komentokeskus (Stratcom) totesi vuonna 1995 sisäisessä, myöhemmin julkaistussa raportissa, että Yhdysvalloille on vahingollista näyttäytyä ”täysin johdonmukaisena ja kylmäpäisenä”. Mahdollinen kontrollista riistäytymisen uhka nähtiin hyödylliseksi pelotevaikutuksen ylläpitämisessä.

Vielä yksi tulkintalinja on, ettei Putin ole mieleltään epävakaa eikä hän oikeastaan edes yritä vaikuttaa sellaiselta. Sen sijaan hän on tyypillinen, kylmäverinen autoritaarinen johtaja, joka on valmis ottamaan hallittuja riskejä.

Esimerkiksi Yhdysvaltojen sotilastiedustelun entinen viranomainen Rebekah Koffler, joka on kirjoittanut teoksen Putinin pelikirja, on tiukasti sitä mieltä, että Putin on täysin järjissään.

”Hän ei missään nimessä ole hullu. Kaikki tämä puhe siitä kertoo vain, että emme vieläkään ota Putinia vakavasti tai ymmärrä häntä”, Koffler sanoi Fox Newsille. ”Hänellä ei ole psyykkisiä poikkeavaisuuksia. Hän vain toteuttaa suunnitelmaa, jota hän on hautonut 20 vuotta.”

USA Todayn haastattelema Rolf Mowatt-Larssen, joka työskenteli kahdesti keskustiedustelu­palvelu CIA:n riveissä Moskovassa, on samaa mieltä. Hänen mielestään Putinin toiminta on täysin linjassa sen kanssa, mitä hän on aina tehnyt ja sanonutkin suunnittelevansa.

”Jos keskitymme teorioihin Putinin mielenterveydestä, se estää meitä ymmärtämästä vielä synkempää todellisuutta. Pohja sille kaikelle, mitä Putin nyt tekee, on ollut olemassa 20 vuoden ajan. Nyt hän on vain pannut suunnitelmansa todeksi”, hän sanoi.

Viime kädessä sillä ei oikeastaan ole suurta väliä, miten tasapainoinen Putin mieleltään on.

Kansallisen turvallisuuden professori Tom Nichols totesi, ettei presidentti Joe Bidenin hallinto oikeastaan hyödy juuri mitään pyörittelemällä Putinin mielentilaa – hänen kanssaan on oltava tekemisissä siitä riippumatta, koska hän on Venäjän ylin vallankäyttäjä.

Myös Yhdysvaltain ulkoministeri Blinken totesi keskiviikkona, ettei heillä ole keinoja tai oikein edes syytä arvioida Putinin mielentilaa.

”Keskitymme vähemmän siihen, mitä hän ajattelee – ja enemmän siihen, mitä hän tekee.”