Harkovan pormestarin mukaan kaupungissa käydään intensiivisiä taisteluita, Kiovan rautatieaseman lähellä on kuultu räjähdys.

Taistelut Ukrainan suurissa kaupungeissa ovat jatkuneet keskiviikkona.

Keskiviikkoiltana kuultiin voimakas räjähdys lähellä Kiovan keskusrautatieasemaa, Ukrainan sisäministeriön edustaja kertoi uutistoimisto Reutersin mukaan. Rautatieyhtiön mukaan asemarakennus vaurioitui hieman. Mahdollisista loukkaantuneista ole vielä tietoa.

The New York Timesin varmentamalla videolla näkyy Venäjän keskiviikkoaamuna tekemä ilmaisku Kiovan ulkopuolella sijaitsevaan Irpiniin. Isku osui asuinalueelle. Kaupungissa, joka on viimeinen luoteinen kohde ennen Kiovaa, on käyty aktiivisia taisteluita. Se on edelleen Ukrainan armeijan hallussa.

Kiovaan matkaava pitkä venäläisajoneuvojen kolonna on toistaiseksi vielä pysynyt paikoillaan.

Ukrainan toiseksi suurimmassa kaupungissa Harkovassa pommitukset ovat aiheuttaneet suurta vahinkoa siviiliväestölle. Venäjän piirittämän kaupungin pormestari Igor Terekhov kommentoi vielä keskiviikkona alkuillasta, ettei kaupunki aio antautua Vladimir Putinin joukkojen edessä.

Pormestari kertoi BBC:lle, että intensiivisiä taisteluita käydään joka puolella kaupunkia, ja tilanne on erittäin vaarallinen. Hänen mukaansa Venäjän joukot kohdistavat epäsuoraa tulta asuinalueille.

Viimeisen vuorokauden aikana Venäjä on tehnyt iskuja muun muassa yliopistorakennukseen, hallinnollisiin rakennuksiin ja poliisiasemalle. Iskuja ei ole kohdistunut pommisuojiin.

Mariupolin satamakaupungissa on keskiviikon aikana raportoitu useista siviiliuhreista. Useiden medialähteiden mukaan uhreja pelätään olevan jopa satoja. Mariupolin pormestarin mukaan monet siviilit ovat saaneet surmansa raketti- ja tykistöiskuissa, jotka ovat kohdistuneet asuinalueille.

Taisteluja on käyty etelässä myös Hersonissa. Venäjä on kertonut, että kaupunki on sen hallussa, mutta ukrainalaisvirkailijoiden mukaan Herson on ukrainalaisten hallussa.

Lisäksi Venäjä pommitti keskiviikkona Pohjois-Ukrainassa sijaitsevaa Tšernihivin kaupunkia, jonka hallinnasta maat ovat käyneet taistelua.

Armeijan mukaan pommitukset osuivat hallintorakennuksiin lähellä kaupungin sairaalaa. Räjähdysaalto vaurioitti sairaalaa, mutta potilaat olivat tuolloin suojassa.