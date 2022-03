Ilveksen mukaan Venäjä ei koskaan kunnioittanut jälleenitsenäistyneitä valtioita Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen.

Viron entinen presidentti, nykyinen eläkeläinen ja Tarton yliopiston professori Toomas Hendrik Ilves on tunnettu ruseteista, pitkästä muististaan ja terävästä kielestään.

Perjantaina kaulassa ei ole rusettia, ja kauluspaidan ylin nappi on auki. Muisti ja kieli ovat kuitenkin tunnusomaisessa terässään.

On ehtinyt kulua kahdeksan päivää siitä, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Nämä päivät ovat seuranneet huonosti nukuttuja öitä. Yöt Ilves selaa uutisia, ja aamuisin hän herää aikaisin tarkistamaan, onko Kiova vielä pystyssä.

Ukrainalaisten kohtalo aiheuttaa surua ja ahdistusta.

”Päivät ovat yhtä Guernicaa”, Ilves sanoo.

Se, mitä nyt tapahtuu Ukrainassa, tapahtui myös Ilveksen omalle kansalle, tosin vähemmillä pommituksilla. Historia toistaa itseään: Venäjä käyttää tekosyinä samoja etnonationalistisia teorioita ja natsinkarkotuspuheita.

Ilveksen vanhemmat pakenivat Virosta vuonna 1944. Ilves varttui Yhdysvalloissa ja muutti Viroon sen jälleenitsenäistymisen jälkeen.

Nyt virolaiset ottavat vastaan ukrainalaisia pakenijoita.

Ilves on aina sanonut suoraan, mitä ajattelee Venäjästä. Vastineeksi Ilvestä on moitittu venäläisviha­mieliseksi.

Nyt pahimmat pelot Venäjän todellisesta luonteesta kuitenkin käyvät toteen.

”Venäjällä on rikollinen fasistihallinto, joka tappaa ihmisiä ilman mitään syytä. Venäjä pitää saattaa vastuuseen rikoksistaan.”

Ilves on myös sanonut suoraan, mitä ajattelee länsimaista, joille kelpaa venäläinen iso raha. Viime lokakuussa hän piti Varsovan turvallisuuskonferenssissa puheen, jossa hän kutsui länsimaita Venäjän naiiveiksi ja ahneiksi rikoskumppaneiksi.

Venäjän tuhokoneisto on lännen lihottama.

Ilveksen mukaan Venäjä ei koskaan kunnioittanut jälleenitsenäistyneitä valtioita Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen.

Hän koki sen itse 1990-luvulla, kun Viro yritti solmia rajasopimusta Venäjän kanssa. Ulkoministerinä toiminut Ilves ehdotti, että rajasopimus voitaisiin kopioida Suomesta.

Se ei Venäjälle sopinut.

”Sieltä sanottiin, että te ette ole Suomi. Venäjä on aina suhtautunut meihin eri tavalla”, Ilves sanoo.

Ilves on monista eri syistä ollut pitkään vakuuttunut siitä, että Venäjän kanssa ei voi olla ystäviä. Ei varsinkaan sen jälkeen, kun Vladimir Putinista tuli presidentti.

”Mikään määrä kumbayahia ei siihen auta.”

Hän toistaa yhdysvaltalaisen historiantutkija George Kennanin nimiin laitetun sitaatin, että Venäjän naapurivaltiot ovat sille joko alamaisia tai vihollisia.

”Viro on Venäjän vihollinen. Voit sitten miettiä, mitä muut ovat.”

Piilotettuja piikkejä Suomea vastaan vilisee Ilveksen puheessa. Ilveksen mielestä Suomi on suhtautunut Viroon ja Itä-Eurooppaan ylimielisesti ja alentuvasti, kuten monet muutkin tahot.

Samalla Suomen suhde Venäjään on ollut harhainen.

”Suomesta tultiin kertomaan meille, kuinka me emme tunne Venäjää ja kuinka te olette paljon kokeneempia naapurimaan kanssa”, Ilves sanoo.

”Toivon, että olette nyt valmiita kuuntelemaan.”

Toiset piikit eivät ole edes piilotettuja: presidentti Tarja Halonen ja Erkki Tuomioja (sd) ovat onnistuneet suututtamaan Ilveksen aikoinaan perinpohjaisesti, eikä hyvämuistinen Ilves unohda.

”Muistuttelen välillä ihmisiä Twitterissä heidän loukkaavista puheistaan.”

Entinen ulkoministeri Tuomioja onkin saanut usein tuta Ilveksen Twitter-muisteloista. Viimeksi joulukuussa Ilves kutsui Tuomiojaa ”pelleksi”. HS:n haastattelussakin Tuomiojaan palataan useaan otteeseen.

Halonen taas puolusti vuonna 2008 Suomen Viroa varovaisempaa linjaa Georgian sodan kommentoinnissa ja totesi EU:ssa olevan maita, jotka ovat ”posttraumaattisessa stressitilassa” Neuvostoliiton jäljiltä.

”Ikinä en presidenttinä tai pääministerinä tekisi diagnoosia toisen kansakunnan mielenterveydestä tai läksyttäisi muita heidän oman maansa historiantuntemuksesta”, Ilves sanoo.

”Kyllä virolaisetkin poliitikot osaavat sanoa typeriä asioita Suomesta ja suomalaisista, mutta se menee myös toiseen suuntaan.”

Oman maansa reaktiosta Ukrainan sotaan Ilves sanoo olevansa erittäin ylpeä. Poliittinen johto on esiintynyt edukseen kansainvälisellä mediakentällä ja avustanut Ukrainaa monin tavoin.

Ihmiset ovat avanneet kotinsa ukrainalaisille pakolaisille. Poliisit ottavat rajalla lapsia vastaan teddykarhujen kanssa.

Millainen tunnelma Virossa on tällä hetkellä?

Sellainen, että lääkärit kertovat terveystarkastusmäärien nousseen viime aikoina, koska ihmiset haluavat liittyä vapaaehtoisen maanpuolustusjärjestö Kaitseliitiin, Ilves vastaa.

Reformipuoluetta edustava Viron pääministeri Kaja Kallas saa Ilvekseltä sydämen pohjasta tulevat kehut.

”Olen aidosti vaikuttunut Kallaksesta. Hän on Viron kaikkien aikojen pääministereistä kenties ulkopoliittisesti sivistynein.”

Natoon Ilves luottaa. Sitten tulee mutta: Naton pitäisi olla totisempi otteissaan.

Naton johtopaikoille pitäisi Ilveksen mielestä saada joku Venäjän tunteva kovanaama Itä-Euroopan jäsenmaista.

Hän toivoisi vahvempaa sotilasliiton läsnäoloa Venäjän rajavaltioihin. Pelotetta pitäisi kasvattaa.

Ilves kommentoi suomalaista Nato-keskustelua sanomalla, että aiemmin suomalaispoliitikot ovat perustelleet liittoutumattomuutta sillä, että enemmistö kansasta ei toivo sitä.

Viimeaikaisten gallupien perusteella ilmapiiri Suomessa on muuttunut. Kiinnostavaa nähdä, miten poliitikot nyt perustelevat kantojaan, Ilves sanoo puolivinoilevaan tapaan.

Kannattaako näin suuressa kysymyksessä tehdä päätöksiä kansan mielipiteen pohjalta?

Kansanäänestys ei ole Ilveksen mielestä paras tapa päättää Natoon liittymisestä. Venäjän vaikutusyritykset olisivat liian suuri uhka. Ilves pitää edustuksellista demokratiaa parempana tapana.

"Eikös teillä ole pian ensi vuonna vaalit tulossa?”

Suomen ja Ruotsin liittyminen Natoon lisäisi myös Baltian maiden turvallisuutta.

”Nyt olemme Nato-niemi Itämerellä. Mutta jos Suomi ja Ruotsi liittyvät Natoon, Itämerestä tulee Nato-järvi, jossa on Königsbergin saari”, Ilves sanoo.

Königsberg on preussilainen nimi paikalle, joka tänä päivänä tunnetaan nimellä Kaliningrad.

EU:n suhteen Ilves toivoo, että Ukrainalle löytyisi jokin välimallin ratkaisu kandidaattivaltion ja jäsenvaltion väliltä.

Turkki on ollut EU:n kandidaattivaltio vuodesta 1964. Ukraina ei voi odotella niin kauan, mutta se ei ole myöskään vielä kypsä täysimittaiseksi jäseneksi.

”Haluaisin nähdä enemmän integraatiota Ukrainan ja EU:n välillä.”

Lisäksi hän haluaisi, että turvallisuuspolitiikka otettaisiin EU:ssa vakavasti ja että ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeaksi edustajaksi valittaisiin joku, jolla on aitoa kokemusta Venäjästä. Nyt edustaja on espanjalainen Josep Borrell.

Moni jakaa nyt tilannekuvan siitä, että Eurooppa ja Venäjä ovat astuneet uuteen aikakauteen.

Kylmä sota kesti vuodesta 1945 noin vuoteen 1989 tai 1991, kuinka sitä haluaakaan katsoa. Siitä eteenpäin kylmän sodan jälkeistä aikaa kesti vuodesta 1991 vuoteen 2022.

”Venäjällä se päättyi jo hieman aiemmin, mutta Euroopassa tuo aika päättyi viime viikon torstaina.”

Uudessa ajassa Eurooppa on näin alkuun yhtenäisempi kuin se on vuosikausiin ollut. Sinisilmäisyyden aika on ohi, uusi kylmä sota alkanut.

Saksan täyskäännös kauppapolitiikassa, puolustusmenojen nostamisessa ja sotilaallisessa varautumisessa on valtava muutos.

Ilves kehuu myös Ranskan toimintaa. Ranska on ottanut tiukan asenteen Venäjää vastaan ja ryhtynyt takavarikoimaan oligarkkien omaisuutta, kuten luksusjahteja.

Toiset maat voisivat tehdä enemmän, Ilves sanoo ja hörähtää.

Keiden pitäisi tehdä enemmän?

Maiden, joilla on kansalaisina venäläisiä oligarkkeja. Esimerkiksi sellaisia, joiden nimi alkaa T:llä, Ilves sanoo.

Tarkoittaako hän Gennadi Timtšenkoa, Suomen, Venäjän ja Armenian kansalaista?

Ilves kohauttaa olkapäitään.