Virolainen Helt-laiva on uponnut Ukrainan rannikolla lähellä Odessaa, kertoo uutistoimisto Reuters.

Laiva upposi räjähdyksen seurauksena, ja sen epäillään osuneen miinaan Mustallamerellä. Asiasta kertoi aluksen omistavan virolaisen Vista Shipping Agencyn johtaja Igor Ilves.

Ukrainan laivasto syyttää The New York Timesin mukaan Venäjän laivastoa, että se käyttäisi siviililaivoja suojanaan Mustallamerellä.

Ukrainalaisten mukaan venäläiset ajoivat Heltin vaaravyöhykkeelle, jotta venäläisten sota-alukset pystyisivät etenemään sen luoman suojan avulla. Kyseessä on ukrainalaisten mukaan ”ihmiskilven” käyttäminen merellä.

Venäläiset myös uhkasivat ukrainalaisten mukaan avata tulen Heltiä kohti, jos alus ei tottele käskyjä.

”Tämä ei ole mitään muuta kuin 2000-luvun merirosvoutta”, Ukrainan laivasto sanoi.

Virolaisen Postimees-lehden haastattelemien ukrainalaisten viranomaisten mukaan alus olisi voinut joutua myös sukellusveneen upottamaksi.

Postimees kertoo, että aluksen miehistö ei ole ollut virolaisia.

Ensitietojen mukaan kaksi miehistön jäsentä oli löytynyt pelastuslautalta ja neljä oli kateissa. Uutistoimisto BNS:n mukaan Viron ulkoministeriö selvittää tapahtumia. Noin viiden aikaan iltapäivällä Ukrainan viranomaiset kertoivat uutistoimisto Reutersin mukaan, että kuusi miehistön jäsentä on pelastettu.

HS:n Marine Traffic -palvelusta saamien havaintojen perusteella Helt on ollut samassa paikassa lähes kolme tuntia. Panaman lipun alla purjehtiva laiva on muutaman kymmenen kilometrin päässä Odessasta.

Helt on vuonna 1985 rakennettu rahtialus, joka on ollut aiemmin myös suomalaisomistuksessa. Silloin aluksen nimi on ollut Carisma.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoi iltapäivällä pitämässään tiedotus­tilaisuudessa, että hän on ollut yhteydessä Viron ulkoministeriin ja esittänyt suruvalittelunsa tapahtuneen johdosta.

”Tämä tilanne kuvaa sodan karmeutta, että sivulliset ihmiset voivat joutua sodan uhreiksi”, Haavisto sanoi.