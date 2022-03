Ukrainalaiset sotivat Venäjää vastaan samoilla yksinkertaisilla aseilla kuin suomalaiset talvisodassa.

Lviv

Ei tainnut tietää kapteeni Kuittinen vuonna 1939, kuinka kauaskantoisia vaikutuksia olisi hänen kehittämällään yksinkertaisella aseella, Molotovin cocktaililla. Suomen talvisodassa Kuittisen polttopulloilla tuhottiin satoja Neuvostoliiton panssarivaunuja.

Nyt sama ase on käytössä jälleen venäläissotilaita vastaan Ukrainan omassa talvisodassa. Historia toistaa itseään.

Teollisuusalueella Lvivin kaupungin laitamilla Taras Maselko kantaa polttopullolaatikoita olutpanimolla.

”Toivottavasti voimme panna paremmaksi kuin suomalaiset”, Maselko vastaa kysymykseen, kykeneekö Ukraina tuhoamaan yhtä paljon venäläisiä panssarivaunuja kuin suomalaiset talvisodassa.

Ennen Venäjän hyökkäystä Maselko ei tiennyt Molotovin cocktailin syntyhistoriaa, mutta polttopullojen valmistuksen myötä kapteeni Kuittisen ase on tullut miehelle hyvin tutuksi.

Molotovin cocktailia käytettiin jo ennen talvisotaa ainakin Espanjan sisällissodassa, mutta kansainvälisen nimensä ase sai Neuvostoliiton silloisesta ulkoministeristä Vjatšeslav Molotovista ja suomalaisten kierosta huumorintajusta.

Neuvostoliiton propagandan mukaan venäläiset toimittivat sodan aikaan Suomeen ilmateitse leipäkoreja, mikä oli sairaalloinen nimitys pommituksille. Vastavuoroisesti suomalaiset nimesivät polttopullot palanpainikkeena ulkoministeri Molotovin mukaan.

Molotovin coctaileja vyötäisillä. Aunuksen kannas 1944.06.24

Maselkon ensisijaisena toiveena on rauha ja sotatoimien loppuminen. Sillä välin hän haluaa valmistautua venäläisten tuloon. Vanhalla olutpanimolla on valmistettu kolmessa päivässä jo 2 000 Molotovin cocktailia. Polttopullot menevät Maselkon mukaan lähinnä tiesuluille.

Lviv on aivan läntisimmässä Ukrainassa eli kauimpana Venäjän valtausjoukoista. Polttopulloja tehtaillaan eri puolilla maata. Tiedossa ei ole, paljonko Molotovin cocktaileja tässä sodassa on kaikkiaan valmistettu. Kyse lienee kymmenistä tai sadoista tuhansista pulloista.

Cocktaileihin käytettäviä pulloja säkkeissä.

”Olemme kouluttaneet ihmisiä käyttämään polttopulloja ja ottaneet opiksi Suomen talvisodasta. Tarkoituksena on heittää pullo panssarivaunujen ilmanottoaukkoihin, jotta liekit imeytyvät panssarivaunujen moottoreihin.”

Maselko esittelee polttopulloa, jossa sytyttimenä toimii kangastilkku. Erona suomalaiseen talvisodan polttopulloon on muun muassa se, että Suomessa Rajamäellä tehdyn pullon kyljessä oli sytytystikku.

Pullossa on bensiiniä, öljyä ja maalia, joka tekee palavasta aineesta tarttuvampaa. Suomessa pulloon laitettiin myös tervaa.

Eroa on myös etiketissä: nyt pullon kyljessä kuvataan Venäjän presidentti Vladimir Putin, jolla on oikeassa kädessä pommi.

”Putin huylo”, etiketissä lukee. Putin on mulkku.

Taras Maselko esittelee polttopullojen etikettiä.

Valmiita Molotovin cocktaileja rivissä.

Maselko haluaa näyttää kännykältään ylpeänä maansa ilmoittamia lukuja venäläisten tappioista. Ukrainalaisten mukaan taistelussa olisi tuhottu jo 217 venäläistä panssarivaunua. Tietoa ei voida vahvistaa. Eikä sitä, miten moni panssarivaunuista on tuhottu kapteeni Kuittisen salaisella aseella.

Venäjän sotavoimia on kuvailtu osin hyvin kehittyneiksi. Venäjällä on ydinaseiden lisäksi muun muassa hypersoonisia ohjuksia, joiden torjuminen on hankalaa niiden valtavan nopeuden vuoksi. Sodankäyntiin liittyy myös hakkerointia ja muita tietoliikenteeseen kohdistuvia hyökkäyksiä.

Siksi on kenties yllättävää, että Venäjää vastaan käydään sotaa samoilla yksinkertaisilla aseilla kuin Suomen talvisodassa 1939–1940.

”Tällä vuosisadalla odotamme tavallisesti sodankäyntiä taivaalta lennokki-iskuina tai ohjuksina. Uskon silti, että näillä Molotovin cocktaileilla voimme muuttaa sodan kulkua”, Maselko sanoo.

Ukrainassa on jaettu löyhällä kädellä rynnäkkökivääreitä kansalaisille, ja viranomaiset ovat levittäneet ohjeita polttopullojen valmistamiseksi. Arvostelijoiden mukaan vaarana saattaa olla se, että Venäjän joukot ottavat tämän vuoksi kohteekseen myös siviilit.

”Mitä eroa sillä on? Nytkin venäläiset tulittavat siviilikohteita. Olemme valmiita tekemään kaikkemme miehittäjien ajamiseksi maastamme.”