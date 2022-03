Yli kolmannes Venäjältä lähteneistä liikelennoista lähti helmikuun viimeisellä viikolla. Myös Suomeen kohdistunut liikenne lisääntyi.

Boris Rotenbergin omistuksessa oleva yksityiskone Bombardier Global 6000 lähti maanantainaamuna Moskovasta Malediiveille. Rotenbergit ovat suomalaisille tuttu sukunimi: Boris ja hänen poikansa Roman ovat myös Suomen kansalaisia.

Tämän lisäksi Boris Rotenberg on Venäjän presidentin Vladimir Putinin lähipiiriä, ja yksi sekä EU:n että Yhdysvaltojen pakotelistoilleen lisäämistä miljardöörioligarkeista.

Lensikö Boris Rotenberg maanantaina Malediiveille itse, ei ole tiedossa. Tiedossa on vain kone ja sen lentoreitti. Ne ovat peräisin Flightradar24-palvelusta.

Flightradar24 on tutkinut Venäjältä lähteneitä liikelentoja tarkemmin. Liikelento kattaa toiminnan, jossa lennetään joko yrityksen tai yksityishenkilön omistamalla lentokoneella.

Flightradar24:n edustaja koosti datan perusteella tietoja yhtiön blogiin. Data näyttää häkellyttävän käyrän: kaikkein eniten liikelentoja Venäjältä lähti heti seuraavana päivänä siitä, kun Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan.

Helmikuun 24. ja 27. päivän välillä Venäjältä lähti yli 300 liikelentoa. Tämä on kolmannes koko helmikuun yksityisille tilauslennoille lähteneistä lennoista, joita oli Flightradar24:n datan mukaan yhteensä lähes tuhat.

Tahti kiihtyi kuun loppua kohden, ja eniten lentoja lähti Venäjän hyökkäyksen jälkeisenä päivänä 25. helmikuuta. Yhden päivän aikana Venäjältä lähti 60 liikelentoa.

Helmikuun aikana lentoja lähti 135 kansainväliseen kohteeseen 52 eri maassa. Suurin osa suuntautui Ranskaan. Myös Latvian Riika ja Sveitsin Geneve olivat suosittuja kohteita. Näistä kohteista kaksi kolmesta sijaitsee Euroopan unionissa, mutta suosittuja olivat myös Britannia, Serbia ja Arabiemiraatit.

Flightradar24:n mukaan lentoja lähti myös Kyprokselle ja Malediiveille.

” Kaikkein eniten liikelentoja Venäjältä lähti heti seuraavana päivänä siitä, kun Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan.

Helsinki-Vantaan kentälle laskeutui Venäjältä 14 liikelentoa ajanjaksolla 22.2–28.2. Vertailun vuoksi: helmikuun ensimmäisellä viikolla niitä saapui Flightradar24:n mukaan kolme.

Liikelentoja käyttävät tietysti muutkin kuin raharikkaat. Myös suuryritykset voivat kuljettaa niillä henkilökuntaansa. Suurilla oligarkeilla, kuten Rotenbergilla, on omia lentokoneita omien yhtiöidensä omistuksessa. Monet kuitenkin käyttävät yksityisten lentoyhtiöiden tarjoamia yksityisiä liikelentoja.

HS sai Flightradar24:ltä tarkemmat tiedot Venäjältä koko Suomeen helmikuussa saapuneista liikelennoista. Niistä lähes kaikki ovat saapuneet Helsinki-Vantaalle. Hajanaisia poikkeuksia muodostavat kaksi lentoa Kittilään, yksi Rovaniemelle, yksi Ouluun ja yksi Jyväskylään.

Monet lennoista on tehnyt Riikaan rekisteröity RAF-avia, mutta joukossa on myös monia Suomeen rekisteröityjä yhtiöitä, pari Maltalle ja Luxemburgiin rekisteröityä yhtiötä sekä yhtiöitä, joiden omistussuhteet eivät helposti selviä.

Suomeen saapuneissa lennoissa huomio kiinnittyy helmikuun 26. päivään. Tuolloin Net Jets -nimisen yhtiön koneet tekivät Moskovasta Suomeen neljä lentoa: kaksi aamuyöstä ja kaksi iltayhdeksän jälkeen. Net Jets on laadukas, globaali vuokrayhtiö.

Kolme neljästä lennosta tehtiin Dassault Falcon -koneella, jonka kyytiin mahtuu korkeintaan kymmenen matkustajaa, ja yksi Bombardier Challengerilla, johon mahtuu korkeintaan yhdeksän matkustajaa. Net Jetsin sivuilta käy ilmi, että molemmilla koneilla tehtävillä lennoilla on muun muassa ateriointimahdollisuus, ja molempien matkustamoissa on matkustajien käytössä on Ipadit. Bombardierin matkustamossa on myös espressokeitin ja mikroaaltouuni.

Kuka tai ketkä näillä lennoilla on Suomeen saapunut, ei käy ilmi. Periaatteessa he voivat ketä tahansa, mutta on vaikea kuvitella, että kukaan, jolla on mahdollisuus valita arvokas liikelento, valitsisi vapaaehtoisesti saapumisajaksi Vantaalle niin uneliaita kellonaikoja kuin 0:40 tai 01:05, kun lähtömaa on vajaata kahta vuorokautta aiemmin ryhtynyt hyökkäyssotaan.

Helsinki-Vantaan VIP-terminaali kuvattuna ulkoa vuonna 2019.

Joidenkin oligarkkien lentoliikenteestä toki tiedetään jotain, sillä se kiinnostaa nyt monia. Joukkoistamista selvittelyissään hyödyntää esimerkiksi nuori yhdysvaltalainen Jack Sweeney, joka muistetaan paremmin Elon Muskin lentojen automatisoidusta jäljittämisestä. Hän perusti ensin Twitteriin palvelun joka jäljittää lentoja, joilla presidentti Putin voisi olla, mutta pian toiminta laajeni oligarkkien liikkeiden tarkasteluun.

Sweeneyn automatisoidut tilit eivät perustu Flightradar24:n tarkkailuun, vaan A-DSB-teknologian hyödyntämiseen. Sweeney vaikuttaisi käyttävän tarkkailussa avoimeen lähdekoodiin perustuvan ADBS-Exchange -sivuston ominaisuuksia.

Läheskään kaikki asianmukaiset lentokoneet eivät vielä ole tarkkailussa, mutta sosiaalisen median yhteisö ja lentokonebongarit ovat ryhtyneet innolla Sweeneyn avuksi.

Yksi konebongari on israelilaisen Haaretz-lehden toimittaja Avi Scharf. Hän havaitsi, että alkuviikosta Tel Aviviin lensi Moskovasta useampi liikelentokone. Tiistaina Lähi-Idän asioita seuraava al Monitor -lehti kertoi, että Israel on hankalassa välikädessä. Monet Venäjän raharikkaat ovat myös Israelin kansalaisia, useat heistä suuria lahjoittajia.

Yksi keskeinen venäjänjuutalainen oligarkki on Roman Abramovitš, joka on lahjoittanut huomattavia summia esimerkiksi israelilaisille sairaaloille sekä Yad Vashemille, joka on holokaustin muistokeskus.

” Monet Venäjän raharikkaat ovat myös Israelin kansalaisia, useat heistä suuria lahjoittajia.

Virallisesti Israel kuitenkin tukee Ukrainaa. Al Monitorin tietojen mukaan Israelin ulkoministeri Yair Lapid olisi helmikuun lopussa varoittanut hallituskollegojaan, että mihinkään oligarkkien avunpyyntöihin ei pidä suostua. Avunpyynnöt pitäisi ohjata ulkoministeriölle, joka osaa käsitellä niitä. Muu toiminta voisi haitata Israelin politiikkaa.

Kun Flightradar24 koosti dataa helmikuussa Venäjältä lähteneistä liikelennoista, kävi ilmi, että leijonanosa lähteneistä lennoista tehtiin koneilla, jotka on rekisteröity Saksaan. Määrällisesti toiseksi ja kolmanneksi eniten lähdettiin koneilla, jotka oli rekisteröity Itävaltaan ja Maltalle. Lentoja Venäjältä tekivät toki myös Suomeen rekisteröidyt yksityislentoyhtiöt.

Koneiden vuokraaminen, liisaaminen ja rekisteröintivaltiot hankaloittavat niin omistusten kuin matkustajien selvittämistä. Monet ovat kuin hintavia yläilmojen takseja, mutta toisilla on omat liikennevälineet, kolmannet lainaavat kaverin omistaman liikelentoyhtiön kyytiä, ja neljäs ehkä vuokraa jostain välineen käyttöönsä.

EU:n varojen jäädyttämisen ja matkustuskiellon kohteena on 680 ihmistä ja 53 yhteisöä, joiden toiminta on heikentänyt Ukrainan alueellista koskemattomuutta ja itsenäisyyttä.

Valvominen on vaikeaa eikä oligarkkien liikkeitä tarkkaileva Jack Sweeney ole vielä kovin pitkällä. Sweeney pyytäkin yleisöltä ja seuraajilta havaintoja, mitä kaikkia oligarkkien koneita hänen seuranta­järjestelmistään vielä puuttuu.