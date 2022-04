Etujoukko on matkalla Venäjän Belgorodista kohti separatistialueita.

Venäjä saattaa aloittaa lähipäivinä laajan hyökkäyksen Itä-Ukrainaan saadakseen vähintäänkin Ukrainan Donetskin ja Luhanskin maakunnat kokonaan haltuunsa. Hyökkäystä edeltää todennäköisesti asutuskeskusten laaja pommitus Itä-Ukrainassa.

”Donetskin läntinen alue on topografialtaan avointa maastoa, jossa on suuria asutuskeskuksia”, huomauttaa sotilasprofessori, everstiluutnantti Janne Mäkitalo Maanpuolustuskorkeakoulusta. ”Taistelualue on aika haasteellinen ja puolustajat ovat piiloutuneet aiemmin kyliin ja asutuskeskuksiin.”

”Hyökkäys alkaa todennäköisesti perinteisellä tulivalmistelulla eli ohjusiskuilla ja raskailla kranaatinheittimillä sekä ilmasta maahan -iskuilla. Tosin läntiset kumppanit ovat toimittaneet Ukrainalle runsaasti ilmatorjuntaohjuksia, joten voi olla, että Venäjä ei uskalla käyttää ilmavoimiaan laajamittaisesti.”

Toisin sanoen edessä olisivat tuhot, jotka ovat entuudestaan tuttuja esimerkiksi Syyrian kaupungeista ja sitä ennen Tšetšenian pääkaupungista Groznyista. Tähän viittaa myös lauantainen tieto Venäjän Ukrainan-operaation uudesta komentajasta. Hän on Syyriassa ansioitunut Venäjän eteläisen sotilaspiirin komentaja Aleksandr Dvornikov, 60.

Odotetun suurhyökkäyksen ajankohtaa Mäkitalo arvioi viitteellisesti: ”En uskalla veikata, meneekö siinä vielä päiviä vai viikkoja”, hän sanoo.

Ukrainan pääesikunnan tiistaiaamuisen tilannekatsauksen mukaan Venäjän Pohjois-Ukrainasta yli viikko sitten vetämät joukot olivat edelleen Belgorodissa ja Voronežissa Venäjän puolella. Todennäköisesti niitä täydennetään ja huolletaan ennen kuin joukot siirtyvät Itä-Ukrainaan, jonka Venäjä on kertonut seuraavaksi ”painopistealueekseen”.

Mäkitalon mukaan ensimmäinen, kahdeksan kilometrin mittainen sotilassaattue lähti kuitenkin jo maanantaina liikkeelle Belgorodista etelään kohti Ukrainaa. Harkovan alueella sijaitsevassa Kupjanskin pikkukaupungissa joukon on valittava suuntaako se läntistä reittiä kohti Venäjän aiemmin valtaamaa Izjumia vai itäistä reittiä kohti Severodonetskia, jossa on käyty taisteluja jo pitkään.

”Läntinen reitti on riskialtis, sillä se kulkee taistelualueiden lävitse”, Mäkitalo sanoo. Severodonetskin suunnasta joukot etenisivät ”suoraan syvyyteen” eli separatistialueen halki niin kutsutulla Minskin kontaktilinjalla puoliaan pitävien Ukrainan joukkojen kimppuun.”

”Saattue saattaa olla kärkijoukko, jonka tehtävänä on suojata pääjoukkoa Ukrainan hyökkäyksiltä”, Mäkitalo arvelee.

Venäjän joukot ovat edenneet Izjumin suunnasta etelään ja tiistaina taisteluja käytiin sosiaalisen median kuvapäivitysten perusteella Barvinkoven kaupungin alueella. Venäjä pommitti viime viikolla Barvinkovessa poikki Ukrainan alue-esikuntakaupungista Kramatorskista länteen johtavan rautatien. Ukrainan huolto- ja evakuointiyhteys Kramatorskista länteen katkesi ja tiistaina oli epäselvää, onko rataa saatu korjattua.

Yhdysvaltain perjantaisten tiedustelutietojen mukaan Kramatorskiin olisi hyökkäämässä Venäjän 18. moottoroitu jalkaväkidivisioona eli tuhansia sotilaita. Asiasta kertoo Radio Svoboda. Epäselvää oli, kuuluiko maanantaina liikkeelle lähtenyt joukko tähän Kaliningradissa majaansa pitävään divisioonaan.

Etelästä hyökkäävät Venäjän joukot ovat ilmeisesti edenneet lähelle Donetskin ja Dnipron välisen päätien varrella sijaitsevaa Pokrovkaa. Ukrainan pääesikunnan mukaan venäläiset pommittivat Pokrovkaa tiistain vastaisena yönä.

Matkaa Barvinkovesta Pokrovkaan on maanteitse alle sata kilometriä. Jos venäläiset saisivat alueen haltuunsa, jäisi näiden joukkojen ja separatistialueiden väliin mottiin kymmeniä tuhansia Ukrainan taistelijoita. Mäkitalo tosin epäilee, pyrkiikö Venäjä enää mihinkään piiritykseen.

”Voi olla, että Venäjä pyrkii luhistamaan suoraan hyökkäyksellä vastustajan taistelukyvyn.”

Tämä merkitsisi hyökkäystä pohjoisesta, etelästä ja idästä heti tuhoisan pommituskampanjan jälkeen.

Satelliittikuvassa Venäläisiä joukkoja liikkumassa kohti Donbasia 8. huhtikuuta.

Hyökkääjän onnistumista ei ole kuitenkaan kirkossa kuulutettu. Ensinnäkin Venäjällä on ollut sekä Ukrainasta että Venäjältä kerrottujen tietojen mukaan suuria vaikeuksia uusien sopimussotilaiden rekrytoinnissa kaatuneiden ja haavoittuneiden tilalle.

Toisekseen Ukrainan asevoimat ovat menestyneet sodassa huomattavasti ennakko-odotuksia paremmin.

”Ukrainan asevoimien kehittyminen kahdeksan vuoden sotimisen aikana on ollut lännelle suuri yllätys”, Mäkitalo sanoo. ”Se näkyy niin yksittäisten taistelijoiden osaamisessa kuin koko asevoiman ryhmittelyssä. Puolustajat ovat hajaantuneina ja kätkeytyneinä eikä Venäjän anneta valita taistelun aikaa, paikkaa eikä tapaa.”

Venäjän olisi Mäkitalon mukaan kyettävä voitonpäivään eli toukokuun 9. päivään mennessä jollakin tavalla todistamaan, että jokin voitto tai osavoitto on saavutettu.

”Esimerkiksi Mariupolin valtaaminen ja maayhteyden muodostaminen Krimille voisi olla tällainen voitto. Neuvotteluratkaisun mahdollisuuskin on aina olemassa, jos Ukraina sietää jonkinlaisia aluemenetyksiä.”