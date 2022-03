Kaikki 18–60-vuotiaat ukrainalaiset miehet on määrätty rekisteröitymään asepalvelukseen. Tämän vuoksi esimerkiksi transnaiset, joiden passissa on merkintä miessuku­puolesta, eivät voi paeta maasta.

Useat transsukupuoliset ja ei-binääriset ihmiset ovat jääneet loukkuun sodan keskelle Ukrainaan henkilöllisyys­todistustensa takia.

Asiasta kertovat muun muassa uutiskanava CBS ja Thomson Reutersin säätiö, joka on uutistoimisto Reutersin emoyhtiön hyväntekeväisyyteen keskittynyt haara.

Transsukupuolisen ihmisen sukupuoli-identiteetti ei vastaa syntymässä määriteltyä sukupuolta. Ei-binäärinen tarkoittaa henkilöä, joka ei koe olevansa nainen tai mies.

Monet eurooppalaiset sateenkaarijärjestöt yrittävät verkostojensa kautta auttaa Ukrainassa jumissa olevia vähemmistöjä.

Saksalainen avustusjärjestö Alliance for Queer Emergency Aid for Ukraine on saanut yhteyden noin 40 transnaiseen ja ei-binääriseen ihmiseen, jotka ovat evakuoinnin tarpeessa. Ihmisten henkilötiedot on luovutettu Saksan hallitukselle.

”Valitettavasti tämänhetkinen tilanne Ukrainassa ei mahdollista hallituksen järjestämiä evakuointeja”, Saksan ulkoministeriön tiedottaja on sanonut.

24-vuotias transnainen Valeria Kolosova ei voi paeta Ukrainasta, koska hänen passissaan sukupuoleksi on merkitty mies.

Se tarkoittaa, että hänen on jäätävä Ukrainaan taistelemaan, sillä kaikki 18–60-vuotiaat miehet on määrätty rekisteröitymään asepalvelukseen.

Kolosova pakeni sunnuntaina kotikaupungistaan Kiovasta Länsi-Ukrainassa sijaitsevaan Lvivin kaupunkiin. Hän haluaisi päästä rajan yli Puolaan, mutta on liian peloissaan yrittääkseen.

”Mutta jos jään Lviviin, toivoa normaalista elämästä ei ole. En näe tulevaisuuttani Lvivissä tai tuhoutuneessa Kiovassa. Toivoni on vähissä”, Kolosova kertoi Thomson Reutersin säätiölle tekstiviesteissä.

Ukrainasta on paennut yli miljoona ihmistä sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyksensä 24. helmikuuta. Suurin osa pakenijoista on ollut naisia tai lapsia.

Ei ole tilastotietoa siitä, kuinka moni ukrainalainen kuuluu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin. Ne ovat usein ääriryhmien häirinnän kohteena.

”Tämä ei ole kovin sateenkaariystävällinen maa”, sanoo CBS:n haastattelema transnainen Zi Faámelu.

Hän kertoi tiistaina julkaistussa artikkelissa olevansa yhä Kiovassa. Hän ei usko ukrainalaisten rajavartijoiden päästävän häntä rajan yli, koska hänen passissaan on merkintä miessukupuolesta.

Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin mukaan juridisen sukupuolen vahvistaminen edellyttää Ukrainassa muun muassa pitkäkestoista psykiatrista arviointia, jota transyhteisössä yleisesti pidetään liian raskaana tai nöyryyttävänää.