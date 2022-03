Juan Carlos Muñiz tapettiin Zacatecasin osavaltiossa. Kyseessä on jo seitsemäs media-alan ammattilainen, joka on tapettu tänä vuonna Meksikossa.

Toimittaja Juan Carlos Muñiz tapettiin Meksikon Zacatecasin osavaltiossa perjantaina, kertovat uutistoimisto AFP ja The Washington Post -lehti.

Muñiz työskenteli rikostoimittajana Testigo Minero -julkaisulle.

Kyseessä on jo seitsemäs media-alan ammattilainen, joka on tapettu Meksikossa tänä vuonna. Kyseinen maa on vaarallisin paikka toimittajille, jos sota-alueita ei lasketa mukaan.

Viime kuussa Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken ilmaisi suuren huolensa sananvapauden tilasta Meksikossa. Monet toimittajiin kohdistuvat rikokset jäävät maassa selvittämättä.

Zacatecasin osavaltion syyttäjä kertoi Twitterissä, että tapauksesta on aloitettu tutkinta. Maan presidentti Andrés Manuel López Obrador on luvannut julkisesti, että toimittajien tappajat saatetaan vastuuseen. Hän on kuitenkin hyökännyt paikoin hallintoaan kritisoivia toimittajia vastaan.