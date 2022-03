Venäjän hyökkäyksessä on tulituksen kohteeksi joutunut kouluja ja päiväkoteja. Lukuisia lapsia on kuollut ja haavoittunut.

Lviv

Sodat ovat suurta kärsimystä kaikille, mutta lasten kokema väkivalta ja kurjuus sattuvat syvimmin. Tällä kertaa kärsijöinä ovat miljoonat ukrainalais­lapset.

Kahdeksanvuotias Vanja Polskyi seisoo lviviläisen lastensairaalan ulkopuolella yhdessä isoäitinsä Maria Zuhulin kanssa. Isoäiti on tullut käyttämään Vanjaa magneettikuvauksessa tämän syövän vuoksi.

”Tiedän sodasta sen, että venäläiset tulivat tänne miehittämään, mutta me taistelemme takaisin”, Vanja sanoo ja näpläilee kännykkäänsä. Ruudulta hän näyttää lempipeliänsä Brawl Starsia.

”No joo, joskus tulee pelattua liikaa.”

Isoäiti kertoo pojan näkevän painajaisia sodasta. Räjähdyksistä lähinnä.

”En pelkää enää omasta puolestani, mutta kahden lapseni ja kuuden lapsen­lapseni vuoksi kyllä”, Zuhul sanoo.

Maria Zuhul toi syöpää sairastavan lapsenlapsensa Vanja Polskyin magneettikuvaan.

Jo ennen Venäjän hyökkäystä ukrainalaisissa kouluissa opetettiin lapsille selviytymistaitoja sodassa. Matematiikan ja lukutaidon ohella lapset saivat oppia, miten esimerkiksi tunnistaa erilaisia räjähteitä, miten toimia evakuointitilanteessa ja miten antaa ensiapua.

Venäjän hyökkäys on ruhjonut ukrainalaislapsia jo ankarasti. YK:n lastenjärjestö Unicefin mukaan 24. helmikuuta lähtien sotatoimissa on kuollut ainakin 17 lasta ja 30 on haavoittunut. Unicefin mukaan sodassa kuolleiden lasten määrä todennäköisesti on vahvistettuja tapauksia ”selvästi suurempi”.

Ukrainan viranomaisten perjantaisen tiedon mukaan hyökkäyksessä olisi haavoittunut jopa 840 lasta ja kuollut 28.

”Kysymys humanitaarisista turvakäytävistä on kysymys numero yksi. Mitä lapset, naiset ja vanhukset tekevät täällä?” Ukrainan turvallisuusneuvoston johtaja Oleksiy Danilov kysyi uutistoimisto AP:n mukaan.

Yksi suurimmista vaaroista siviileille ovat kaupunkeihin tehdyt pommitukset. Ne ovat osuneet jo lukuisiin siviili­kohteisiin.

”Räjähteiden käyttö kaupungeissa voi nopeasti muuttaa tämän kriisin katastrofiksi Ukrainan lapsille”, arvioi Unicefin aluejohtaja Afshan Khan järjestön tiedotteessa. ”Seuraukset ovat katastrofaaliset.”

Äiti hoiti vauvaansa lastensairaalassa Lvivissä.

Kuoleman tai haavoittumisen lisäksi ukrainalaislapsia uhkaa muun muassa pakolaisuus. YK:n aiemmin tällä viikolla esittämän arvion mukaan jo yli puoli miljoonaa ukrainalaislasta on paennut taisteluita naapuri­maihin. Määrä kasvaa päivä päivältä. YK arvioi, että pakolaisvirrasta tulee Euroopan suurin sitten toisen maailmansodan.

Ukrainassa sotatoimet ovat kohdistuneet myös suoraan lapsiin: hyökkäysten kohteeksi on joutunut muun muassa kouluja, päivä­koteja, orpokoteja ja terveyskeskuksia. Lisäksi sota hajottaa perheet, kun äidit ja lapset pakenevat maasta ja isät jäävät sotimaan.

Lviviläisessä lastensairaalassa 12 päivän ikäinen Makaryi-poika on kääritty nyyttiin. Lakanassa on kuva nallesta, joka kantaa lintuhäkkiä.

Makaryi voi vanhempana vain hämmästellä, millaiseen maailmaan hän syntyi. Hänet kastettiin kiovalaisen sairaalan pommisuojassa. Makaryi tarkoittaa ”siunattua”.

Pojan äiti Natalia silittää pienen lapsensa poskea.

”Hän on hyvin urhea.”

Äiti synnytti poikansa kiovalaisessa ambulanssissa. Vauva oli alilämpöinen eikä kyennyt syömään. Äiti pelkäsi jo pahinta.

Nyt hän on silmin nähden onnellinen, kun Makaryi on saanut hoitoa ja nukkuu rauhallisesti kapalossa. Poika näyttää selviytyvän, vaikka tuli maailmaan keskellä pommituksia.

”Olin Kiovassa hyvin huolissani lasteni puolesta, kun kuulin räjähdysten hirvittäviä ääniä. Tunsin itseni avuttomaksi, enkä pystynyt uskomaan, että Venäjän hyökkäys alkaisi.”

Natalia haluaa jäädä perheensä kanssa Ukrainaan, koska tämä on hänen maansa.

”Täällä Lvivissä meillä ei ole hätää. Olemme nyt turvassa ja elossa. Meillä on kaikki.”

Natalia ja 12 päivän ikäinen Makaryi.

Viereisessä sairaalahuoneessa tuore äiti Eugenia kertoo synnyttäneensä Alina-tyttönsä kaksi päivää Venäjän hyökkäyksen alettua. Eugenia pakeni taisteluja Kiovasta. Hänen mukaansa ennenaikainen synnytys johtui sodasta, sillä hyökkäykseen asti raskaus oli edennyt normaalisti.

”Lapset, jotka selviävät sodasta, kykenevät tekemään mitä tahansa”, hän sanoo.

Kun sota jonain päivänä päättyy ja ukrainalaiset voivat palata koteihinsa – jos niitä ei ole pommitettu –, sota ei ole lasten kohdalta ohi. Tutkimuksissa on todettu, että sodan kokeneilla lapsilla on suurempi riski sairastua mielenterveyshäiriöihin myöhemmin. Monet sodan lapset ovat myöhemmin kärsineet muun muassa masennuksesta ja ahdistuksesta.

”En osaa sanoa tulevaisuudesta. Mutta sen tiedän, että Alina on kova taistelija.”

Eugenia (oik.) äitinsä Lenan kanssa lastensairaalassa.

Länsi-Ukrainassa sijaitsevassa Lvivissä sotatoimet eivät ole näkyneet muutoin kuin ahkerana valmistautumisena sotaan. Lvivin lasten­sairaalassakaan ei ollut HS:n vierailun aikana pulaa hoidosta tai tarvikkeista.

Varsinaisilla sotatoimialueilla tilanne on toinen. Siellä lapset eivät saa tarvitsemaansa apua.

”Lapsia syntyy kellareissa, ja ensimmäinen asia, jonka he kuulevat, ovat pommitusten äänet”, Ukrainan presidentinkanslian humanitaarisesta avusta vastaava Tetiana Lomakina sanoi Newsweekin mukaan.

Eugenian mielestä lastenkin kärsimykseen on syyllinen Venäjän presidentti Vladimir Putinin.

”Putin joutuu vielä vastaamaan teoistaan niin tässä maailmassa kuin tuonpuoleisessa.”

Synnytyslääkäri Larysa Hryhorenkon mukaan sodan aiheuttama stressi voi vaarantaa odottavan äidin synnytyksen.

”Tuoreet äidit ovat hyvin herkkiä sireenien äänille ja valmiina menemään heti suojaan hätälaukun kanssa. He kokevat tietysti olevansa vastuussa lapsesta, mutta sodassa lasta voi olla vaikea suojella. Tämä aiheuttaa avuttomuuden tunteen”, Hryhorenko sanoo.

Synnytyslääkäri Larysa Hryhorenko lvililäisessä lastensairaalassa perjantaina.

Lvivin laitamilla on koulusta tehty pakolaisten vastaanottokeskus. Sinne on Kiovan pommituksia paennut kuusivuotias Lisa Ovtšinnikova perheineen.

Lisan isoäiti Alla kertoo, että kaksi ensimmäistä päivää paon jälkeen Lisa vain itki. Nyt, kolmantena päivänä, lapsi on ollut rauhallinen.

Kun perhe oli lähdössä Kiovasta, lähellä räjähti voimakkaasti. Isoäiti suojasi ruumiillaan lapsenlastaan.

”Toivottavasti tämä sota loppuisi viikon loppuun mennessä, jotta voisimme palata kotiin. Rukoilemme sotilaidemme puolesta, että näin kävisi”, isoäiti Alla sanoo.

Hänen vierellään oleva Lisa haluaa puuttua isoäidin puheeseen.

”Rukoilemme myös taistelevien naisten puolesta!” Lisa lisää.

Lisa sanoo kaipaavansa kotoaan toisia isovanhempia, kotiaan ja kavereita. Onneksi perhe sai kuitenkin Kex-koiran mukaansa. Kex vartioi luokkahuonetta tunnollisesti ja haukkuu vieraita kuin kunnon vahtikoira.

Kuusivuotias Lisa Ovchinnikova leikki isoäitinsä Alla Ovchinnikovan kanssa pakolaisten majoituskeskukseksi muutetussa koulussa.

Koulun johtaja Irena Zhyk kertoo, että lapset eivät välttämättä pysty ymmärtämään sotaa. Vanhempien pelokkuus tarttuu lapsiinkin, hän sanoo.

Hän kertoo keskukseen tulleesta 11-vuotiaasta pojasta, joka säikähti pahanpäiväisesti, kun kuuli vessanpytyn kannen paukahtavan alas. Poika meni suojausasentoon kuten häntä oli opetettu. Hän pelkäsi jälleen pommitusta.

Vapaaehtoiset ovat tuoneet koululle kassikaupalla vaatteita, leluja ja ruokaa, kaikkea mitä pakolaiset voivat tarvita. Joku on tuonut myös ison kassillisen Lego-palikoita.

Kouluun majoitetuille pakolaisille tarjotaan ruokaa koulun ruokalassa Lvivissä.

Koululla kaikki tekevät, mitä vain kykenevät sotaa pakenevien auttamiseksi. Keittiössä apuna on esimerkiksi psykologi Natalya Hrebtuk.

”Tänne tulevat lapset ovat pelokkaita, mutta sopeutuvat usein tilanteeseen. Neuvomme vanhempia halaamaan lapsia paljon ja kertomaan heille, että armeijamme on vahva ja sotilaat urheita”, Hrebtuk sanoo.

Koulun johtaja Irena Zhyk valmisteli patjoja pakolaisten majoituskeskuksessa Lvivissä launtaina. Taulussa lukee ”Slava Ukraina” eli ”Kunnia Ukrainalle”.

Lastenlääkäri Larysa Hryhorenko kävi tarkistamassa valohoidossa ollutta vauvaa.