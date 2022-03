Pietarissa pidätettyjä mielenosoittajia viedään linja-autoihin. Heidät voidaan pidättää korkeintaan 15 vuorokaudeksi, jonka lisäksi luvassa voi olla sakkoja.

Ainakin satoja ellei yli tuhat mielenosoittajaa on kokoontunut sunnuntaina Pietarin kaduille vastustamaan Venäjän sotaa Ukrainassa.

HS seurasi mielenosoitusta paikan päällä Pietarissa.

Mielenosoittajia on kokoontunut ainakin historiallisen Gostinyi Dvorin tavaratalon edustalle Nevan valtakadulle sekä vähän matkan päähän Heinätorille.

Tapahtuma ei kuitenkaan vastaa perinteistä mielikuvaa mielen­osoituksesta. Harvalla on kylttejä, ja väljä järjestäytymätön ihmisjoukko kulkee kaduilla edestakaisin.

Venäläisen oppositiojohtajan Aleksei Navalnyin koolle kutsumia mielenosoituksia järjestetään ympäri maata. Pidätyksiä monitoroiva OVD-info kertoi sunnuntai-iltapäivällä, että mielenosoituksissa olisi pidätetty yli 2 000 ihmistä, kertoo uutistoimisto Reuters. Jotkut mediat ovat kertoneet jopa yli 3 500 pidätetystä.

Sunnuntainen mielenosoitus alkoi Pietarissa noin kello 13 Suomen aikaa.

Hieman yhden jälkeen poliisi alkoi pidättää Gostinyi Dvorin tavaratalon edessä mielenosoittajia. Pidätetyt vietiin paikalle varta vasten tuotuihin linja-autoihin.

Samaan aikaan kadun toisella puolella ihmisjoukko alkoi huutaa ”ei sodalle”. Nuoren näköinen mies nousi kaiteen päälle ja kehotti pidätyksiä tekevää kansalliskaarti Rosgvardijaa ”painumaan vittuun”.

Samalla läheisessä risteyksessä ruuhkassa istuneesta autosta nousi keski-ikäinen mies, joka huusi mielenosoittajille kiroillen.

Pietarin keskusta sunnuntaina.

HS:n Pietarin kaduilla tapaama mielenosoittaja Anna kertoo, että tilannetta on vaikea kutsua protestiksi.

”Mitään ei tapahdu. Poliisi pidättää heti, vaikka vain kävelisi kadulla”, hän sanoo. Annan koko nimeä ei julkaista turvallisuussyistä.

”Sotaa ei lopeta mikään muu kuin vallanvaihto Venäjällä”, hän toteaa.

Mielenosoitus etenee kissa ja hiiri -leikin tyylillä. Kansalliskaartin pidätysbussit pyrkivät saamaan mielenosoittajia haaviinsa, kun puolestaan linja-auton nähdessään monet lähtevät juoksemaan.

Jos kansalliskaartin haaviin jää, mielenosoittajia voidaan pidättää 15 vuorokauteen asti. Luvassa voi olla myös sakkoja.

HS:n tietojen mukaan joillekin venäläisille on tullut työpaikoilta kehotus olla osallistumasta mielenosoituksiin. Esimerkiksi joissain korkeakouluissa työskenteleville ja opiskeleville on tullut viesti, jossa on varoitettu osallistumisesta ja siihen liittyvistä seuraamuksista.