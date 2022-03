Piiritetyn Mariupolin asukkaiden elämä käy yhä vaikeammaksi. Yksi sodan uhreista oli puoli­toista­vuotias lapsi, jota elvytettiin turhaan paikallisessa sairaalassa. Tykistötuli ja pommitukset jatkuivat Ukrainan kaupungeissa sunnuntaina.

Venäläisjoukkojen piirittämässä Mariupolissa siviilien ahdinko syvenee. Kaupungin asukkaat ovat jääneet saarroksiin tilanteeseen, jota avustusjärjestöt kuvaavat humanitaariseksi hätätilaksi. Vedestä, sähköstä ja ruoasta on pulaa. Kaupunkilaisten evakuointi epäonnistui sekä lauantaina että sunnuntaina.

”Tällä hetkellä on äärimmäisen vaarallista yrittää evakuoida siviilejä pois”, kaupunki tiedotti sunnuntaina päivällä.

Ukrainan ja medioiden mukaan Venäjä oli rikkonut tulitaukosopimusta ja jatkanut kaupunkiin hyökkäämistä.

Perjantaina uutistoimisto AP:n kuvaaja seurasi epätoivoisia hetkiä Mariupolin sairaalassa. Marina Yatsko toi miesystävänsä Fedorin kanssa pariskunnan 18 kuukautta vanhan pojan hoitoon. Kirill-pojalla oli vakavia vammoja, jotka olivat AP:n mukaan syntyneet tykistöiskussa.

Lopulta lohduttomat vanhemmat kumartuvat verisen huovan yläpuolelle. Kirilliä ei kyetty pelastaman.

Marina Yatsko toi miesystävänsä Fedorin kanssa vakavia vammoja saaneen Kirill-pojan sairaalaan.

Venäjän iskut sytyttivät tulipalon asutuksen keskelle Mariupolissa torstaina.

Mariupolista ja monista Venäjän sotatoimien kohteena olevista ukrainalais­kaupungeista on tarjolla vain vähän kuvia. Paikallisten asukkaiden kuva- ja videoraportointi on lähes lakannut: sähköä ja yhteyksiä ei juuri ole.

Kaupungissa on vielä paljon siviiliväestöä. Mariupolista on ollut tarkoitus evakuoida noin 200 000 ihmistä.

Sunnuntaina taisteluita käytiin Mariupolin lisäksi esimerkiksi Irpinissä, joka sijaitsee noin 20 kilometrin päässä pääkaupunki Kiovasta.

YK:n tarkkailijoiden tietojen mukaan Ukrainan sodassa oli sunnuntaihin mennessä kuollut ainakin 364 siviiliä. Haavoittuneita on yli 750. YK:n mukaan on todennäköistä, että todellinen kuolonuhrien määrä on suurempi.

Venäjä aloitti suurhyökkäyksen Ukrainaan 24. helmikuuta. Ukrainan sota syttyi vuonna 2014.

Ihimiset pakenivat sunnuntaina Irpinin kaupungista.

Iskuissa sortunut silta Irpinissä. Kuva on otettu lauantaina.

Pakenemista yrittäneiden ihmisten ruumiita kadulla Irpinissä sunnuntaina.

Yhdysvallat ilmoitti sunnuntaina saaneensa luotettavia tietoja siitä, että Venäjä on tähdännyt tahallisesti siviilikohteisiin. Yhdysvaltojen ulko­ministeri Antony Blinken kertoi sunnuntaina Reutersin mukaan, että Yhdysvallat kerää tietoa iskuista siviilikohteisiin mahdollista sota­rikos­tutkintaa varten.

52-vuotias Oksana Surionova istui perjantaina aseen kanssa autossa Stojankan kylässä Kiovan lähellä.

Urheiluhallin lattia on sortunut Harkovassa. Kuva on lauantailta.

Venäjän isku osui tiistaina televisiotorniin Kiovassa. Poliisit kantoivat paikalta ruumista.

Palomiehet sammuttivat asuintaloa Tšernihivissä torstaina.

Ukrainalaissotilasta hoidettiin sairaalassa Kiovassa perjantaina.

Tuhoutunut rakennus Harkovassa torstaina.