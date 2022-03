Sosiaalisessa mediassa levisivät videopätkät Vladimir Putinin puheesta Venäjän televisiossa. Kuvassa näkyvä häiriö sai liikkeelle teoriat videon muokkaamisesta.

Lauantaina sosiaalisessa mediassa nousi puheenaiheeksi eräs Venäjän presidentin Vladimir Putinin tv-esiintymiseen liittyvä yksityiskohta. Muun muassa Reddit-foorumin lauantain suosituin julkaisu käsitteli aihetta.

Sen otsikko oli Green screen detected! Today’s ”meeting” with ”Aeroflot” workers eli ”Vihreä tausta havaittu! Tämän päivän ’tapaaminen’ ’Aeroflotin’ työntekijöiden kanssa”.

Putin puhui lauantaina Venäjän valtiollisessa televisiossa Ukrainan sodasta sekä paikalla oleville lentoyhtiö Aeroflotin naispuolisille matkustamo­työntekijöille.

Mutta oliko Putin itse aidosti paikalla lentoemäntien ympäröimänä? Puheenaiheeksi nousseessa Reddit-postauksessa väitettiin että ei, vaan Putinin osuus oli kuvattu muualla ja presidentti lisätty videoon jälkikäteen digitaalisesti.

Green screen on esimerkiksi elokuvissa runsaasti käytetty efekti. Nimensä mukaisesti siinä kuvataan näyttelijää studiossa vihreän taustan edessä. Siitä näyttelijän voi ”irrottaa” ja lisätä haluttuun taustaan.

Reddit-postaaja piti todisteena vihreän taustan käytöstä Venäjän tv-lähetyksessä ollutta kohtaa, jossa Putinin käsi näyttää menevän pöydällä olleen mikrofonin läpi. Spekulaatio aiheesta levisi laajalti muillekin netti­foorumeille ja sosiaaliseen mediaan.

Kuulostaa kutkuttavalta: Ukrainan hyökkäyssodan aloittanut Putin ei uskaltaudu edes turvallisessa ympäristössä kuvattuun Venäjän tv-lähetykseen. Samaan aikaan Ukrainan urhea presidentti Volodymyr Zelenskyi johtaa kansaansa piiritetystä Kiovasta, eikä suostu lähtemään pois, vaikka on kuolemanvaarassa.

Herkullista, muttei todennäköisesti totta.

Todisteena vihreän taustan käytöstä on pidetty Venäjän tv-lähetyksessä ollutta kohtaa, jossa Putinin käsi näyttää menevän pöydällä olleen mikrofonin läpi. Kuvakaappaus Youtubesta.

Kuvakaappaus Youtubesta.

Väitettyä kuvamanipulaatiota käsiteltiin muun muassa lauantaina julkaistussa yhdysvaltalaisen Mother Jones -lehden verkkoartikkelissa. Lehden digituottajan Mark Helenowskin kirjoittamassa jutussa esitetään vastatodiste väitteelle: brittiläisen Daily Mailin Youtubessa julkaisema HD-tasoinen video samasta Venäjän tv-lähetyksestä.

Siinä Putinin käsi ei mene mikrofonin läpi vaan liikkuu normaalisti sen takana. Eli ”todiste” vihreän taustan käytöstä onkin luultavasti pelkkä huono­laatuisesta videosta johtuva häiriö kuvassa. Jos videota kopioidaan, julkaistaan uudelleen tai välitetään eteenpäin esimerkiksi viestipalveluiden kautta, sen laatu heikkenee ja siinä voi näkyä häiriöitä.

Toki tämäkään ei poista sitä mahdollisuutta, etteikö Putinin esiintyminen videolla voisi olla temppu. Mitään selvää todistetta sille ei vain ole.

Helsingin Sanomien kuvatoimituksen päällikkö Markku Niskanen uskoo, että ihmisten skeptisyyttä on tässä tapauksessa lisännyt vahvasti juuri sen lähde: Venäjän valtiollinen televisio.

Se on ymmärrettävää ja skeptisyydelle on hyvät perusteet.

Suuri osa Venäjän mediasta on ollut jo kauan valtion vahvassa kontrollissa. Ukrainan sodan aikana kontrollia on kiristetty entisestään. Itsenäisiä medioita on määrätty suljettaviksi ja valtion hyväksymä sotauutisointi on vahvasti propagandistista.

Esimerkiksi Ukrainan sotaa ei saa kutsua Venäjällä virallisesti sodaksi, vaan Venäjän ”erikoisoperaatioksi” Ukrainassa. Jos koko Putinin aloittama sota perustuu valheisiin, niin miksei tämäkin sotaa käsittelevä tv-lähetys olisi valetta.

Jo koronapandemian ajan monet ovat epäilleet Putinin eristäytyneen omiin huipputurvallisiin oloihinsa välttääkseen tartunnan.

Niskanen kuitenkin muistuttaa, millaista kuvallinen disinformaatio kaikkein useimmiten on. Siinä kuvia ei välttämättä ole jälkikäsitelty lainkaan, mutta ne on otettu aivan eri tilanteista kuin mitä niiden väitetään esittävän.

”Sitä tapahtuu ja sitä tekevät aivan tavallisetkin ihmiset sosiaalisessa mediassa.”

Koronapandemian aikana esimerkiksi salaliittoteoreetikot levittivät kuvia, joiden väittivät olevan eri maiden koronarajoitusten vastaisista valtavista mielenosoituksista. Tosiasiassa joissain näissä kuvissa näkyvät ihmismassat olivat aivan eri tapahtumista ja kuvat oli saatettu ottaa vuosia aiemmin.

Ukrainan sodastakin on levitelty runsaasti videoita, joiden on kerrottu olevan tuoreista sotatilanteista, mutta ne ovatkin peräisin muualta – jotkut jopa aidon näköisistä videopeleistä.

Niskanen uskoo myös, että valtion propaganda­koneistojen tuottama disinformaatio-kuvamateriaali on lähinnä sellaista, missä jo kuvaustilanne on jo järjestetty tietyn näköiseksi; sen sijaan, että kuvia käsiteltäisiin jälkikäteen aivan erilaisiksi.

Mother Jonesin artikkelissa Mark Helenowski kirjoittaa, että Putin-videoepäily on osa viime aikoina yleistynyttä ”vihreä tausta -paniikkia” (”green screen panic”).

Sillä hän tarkoittaa, että sosiaalisen median käyttäjät, salaliittoteoreetikot ja journalistitkin alkavat yhä herkemmin epäillä poliitikkojen tai hallitusten videoita sepitetyiksi, pienienkin teknisten omituisuuksien perusteella.

Esimerkiksi vuosi sitten sosiaalisessa mediassa levisivät videot Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin haastattelusta. Jotkut epäilivät, että Biden oli lisätty haastatteluvideoon digitaalisesti. Yksi peruste oli tuolloinkin videon kohta, jossa Bidenin käsi näytti menevän mikrofonin läpi. Videopätkiä levittivät muun muassa Donald Trumpin tukijat ja salaliittoteoreetikot. Uutistoimisto Reutersin faktantarkistusjutussa käytiin syytökset läpi ja todettiin, etteivät ne pidä paikkaansa.

Niskanen sanoo, että sellaisia valtamedian uutisiin asti päätyneitä kuvia, jotka on käsitelty valheellisiksi, on tullut hänelle vastaan äärimmäisen harvoin. Näistä harvoista tapauksistakin on kauan. Viimeisin on vuodelta 2008.

”Iranin valtio julkaisi maan ohjusharjoituksista kuvan, jonka HS:kin julkaisi. Lukija huomasi, että kuvassa ilmassa näkyviä ohjuksia oli turhan monta. Selvisi, että niitä oli kopioitu kuvaan enemmän kuin tositilanteessa oli ollut.”

Ohjuskuvan käsittely havaittiin jälkikäteen monissa medioissa.

Nykyään yksi syy uutisvideoiden aitousepäilyksille on tietysti myös digitaalitekniikan ja tietokonetehosteiden nopea kehitys. Kun ihmiset tietävät, kuinka aidon näköisiä tehosteita vaikkapa elokuviin osataan tehdä, syntyy helposti myös epäilys, että aidon näköiset uutisvideotkin voivat olla digitaalisesti käsiteltyjä.

Niskanen arvelee, että tämänkin vuoksi lukijoiden uutiskuvia ja -videoita valheellisiksi epäilevät lukijapalautteet ovat viime aikoina lisääntyneet.

Mutta Hollywood-elokuvan tasoisen, aidon näköisen green screen -kohtauksen kuvaus ja käsittely ei myöskään ole mikään pieni juttu. Lähdettäisiinkö Kremlissäkään näin isoon projektiin vain sen vuoksi, että Putin saadaan videolle juttelemaan lentoyhtiön työntekijöille?

Nyt Youtubessa ja Twitterissä levitetään jo videota, jossa Ukrainan presidenti Zelenskyi koskee omassa tiedotustilaisuudessa mikrofonia kädellään – kuin ilmaistakseen, että toisin kuin Putin, hän on tässä oikeasti paikalla. Eli oli totta tai ei, Putin ja vihreä tausta -video on jo osa Ukrainan sodan mytologiaa.