Yli 1,5 miljoonaa ihmistä on paennut Ukrainasta naapurimaihin kymmenen päivän aikana.

Moldovan pääkaupungissa Chișinăussa urheiluhalli on muutettu väliaikaiseksi yöpaikaksi ukrainalaisille pakolaisille. Hallissa oli sunnuntaina yli 500 ihmistä.

Moldovan pääministeri Natalia Gavrilița on pyytänyt Yhdysvalloilta humanitaarista apua Moldovaan paenneiden ukrainalaisten auttamiseksi.

Ukrainan sotaa on paennut pieneen 2,6 miljoonan asukkaan Moldovaan jopa 230 000 ihmistä, joista 120 000 on jäänyt maahan. Moldova on yksi Euroopan köyhimmistä valtioista.

"Maalle, joka on pieni kuten Moldova, tämä on suhteessa todella iso määrä", sanoi Gavrilița Yhdysvaltain ulkoministerille Antony Blinkenille, joka oli viikonloppuna vierailulla Moldovassa.

Gavrilițan mukaan maa haluaa auttaa pakenevia ukrainalaisia, mutta tarvitsee siihen apua.

Yhteensä yli 1,5 miljoonaa ihmistä on paennut Ukrainasta naapurimaihin kymmenen päivän aikana, kertoi viikonloppuna YK:n pakolaisjärjestön (UNHCR) johtaja Filippo Grandi.

Kyseessä on nopeimmin kasvava pakolaiskriisi Euroopassa toisen maailmansodan jälkeen.

Moldova oli Blinkenin kolmas kohde tämän Euroopan vierailukiertueella. Aiemmin hän vieraili Brysselissä ja Puolassa, ja Moldovan jälkeen hän suuntaa Liettuaan, Latviaan ja Viroon.

Puolassa Blinken sanoi Yhdysvaltojen suunnittelevan 2,75 miljardin dollarin (noin 2,5 miljardia euroa) suuruista humanitaarisen avun pakettia tukemaan sodan aiheuttamia tarpeita. Moldovassa hän lupasi maalle apua.